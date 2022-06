Márquez: "Estoy muy agradecido a mis rivales por su apoyo" (vídeo)

Cargar el reproductor de audio

El sábado, Honda anunció que su piloto estrella y ganador de seis mundiales de MotoGP, Marc Márquez, tomó la decisión, junto a sus doctores, de pasar nuevamente por el quirófano. El corredor se hubiera podido ahorrar disputar esa última carrera antes de la operación, pero una vez más demostró su profesionalidad dando el callo hasta el último momento.

"El sábado Honda me dijo que si no quería correr la carrera, que podía coger tranquilamente un avión e irme para casa", reconoció Marc al final de la carrera.

Como también admitió que, una vez tomada la decisión y estando ya situado en la parrilla de salida, antes de la carrera, los responsables de la marca "me dijeron que ahora estás aquí, has tomado la decisión de correr y tienes que competir, no puedes salir a dar vueltas".

Sin embargo, la imagen tras las durísimas 23 vueltas en que consistió la carrera bajo un asfixiante calor en Mugello, fue ver como, al final, en la vuelta de honor, la práctica totalidad de los rivales de Marc se acercaron, uno a uno, hasta su moto para saludarle, tocarle en muestra de cariño y desearle una pronta recuperación y vuelta a las pistas.

"Entre los pilotos sabemos lo que vivimos y aunque hay mucha rivalidad, tenemos mucha empatía", explicó Marc el domingo por la tarde al pie de su camión en el paddock de Mugello.

"Cuando hay lesiones, y más si es una tras otra, caídas duras o momentos difíciles, existe esa unión entre los pilotos", añadió.

Uno de los que más enfatizó su apoyo a Marc fue el piloto de Aprilia Aleix Espargaró, con quien se las ha tenido tiesas en los últimos meses.

"Por ejemplo Aleix, con el que hemos tenido nuestros más y nuestros menos, también con Fabio (Quartararo) o con Martín, con todos hemos tenido nuestros rifirrafes, a Jorge en Silverstone me lo llevé puesto el año pasado y no hay rencor en ese sentido, sino que cuando hay un momento duro todos empatizamos y nos respetamos, y estoy muy agradecido a todos ellos. Incluso Pecco Bagnaia, el ganador de la carrera, me lo he encontrado hace unos minutos y me ha dicho palabras muy bonitas", dijo al filo de las cinco de la tarde del domingo.

Ahora el deseo de Marc no es otro que el de volver a rivalizar con el resto de pilotos en la pista, compitiendo al máximo nivel posible.

"Ojalá la operación vaya bien y pueda volver a competir, la rivalidad se queda en la pista, pero el respeto fuera de ella entre todos los pilotos es de destacar", zanjó el chico de Cervera.

Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, equipo Repsol Honda, Alberto Puig, director del equipo Repsol Honda 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, equipo Repsol Honda, Alberto Puig, director del equipo Repsol Honda 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, equipo Repsol Honda, Alberto Puig, director del equipo Repsol Honda 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda, Team Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda, Team Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images