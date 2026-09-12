Márquez aplaca a Bezzecchi en la sprint de Misano

Marc Márquez optó por colocar la goma trasera media y su Desmosedici no se resintió en la arrancada, donde le ganó la partida al italiano de Aprilia, que volvió a sucumbir al golpe del catalán, igual que hace dos semanas, en Aragón. A la espera de ver cómo evolucionan las cosas en la carrera larga de este domingo, este resultado puede ser un revolcón para la tropa de Noale, que seguramente contaba con ese triunfo, el sexto al sprint este curso para el corredor de Cervera (Lleida), que reduce hasta los 14 puntos el margen que le separa de Jorge Martín, que cerró el podio tras llegar desde atrás. A pesar de ir con ese neumático medio, Márquez voló sobre el circuito Marco Simoncelli, hasta incluso firmar la vuelta rápida, con récord absoluto, a falta de tres giros para la bandera de cuadros.

La cuarta plaza fue para Fabio Di Giannantonio, que no pudo meterse en la gresca por el cajón en ningún momento y que, sin embargo, sí protagonizó algún que otro rifirrafe con Alex Márquez, quinto.

A diferencia de lo ocurrido últimamente, Pedro Acosta fue de más a menos hasta terminar el sexto, ya a casi siete segundos del ganador y con siete décimas de ventaja sobre Raúl Fernández (séptimo).

Fermín Aldeguer no pudo sacar tajada de la tercera posición que ocupó en la parrilla y se fue embotellando entre el pelotón, hasta finalizar el octavo.

Luca Marini, noveno, fue el primero de entre los representantes de Honda y pudo maximizar todas esas vueltas que ha dado en este trazado, ubicado a menos de un cuarto de hora de su casa.

El top ten lo cerró Johann Zarco, que sigue cogiendo ritmo después de su periodo de recuperación, consecuencia del accidente que sufrió en Montmelló, en el que se destrozó una pierna.

Por detrás, destacar la 13ª posición de Pecco Bagnaia, desconocido en un escenario teóricamente favorable para el turinés, y la caída de Fabio Quartararo a las primeras de cambio.