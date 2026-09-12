Márquez aplaca a Bezzecchi en la sprint de Misano
Marc Márquez dio un paso al frente este sábado en Misano con un incontestable triunfo al sprint, hasta cierto punto inesperado si tenemos en cuenta la superioridad demostrada en la cronometrada por Marco Bezzecchi, impotente ante el de Ducati.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Márquez optó por colocar la goma trasera media y su Desmosedici no se resintió en la arrancada, donde le ganó la partida al italiano de Aprilia, que volvió a sucumbir al golpe del catalán, igual que hace dos semanas, en Aragón. A la espera de ver cómo evolucionan las cosas en la carrera larga de este domingo, este resultado puede ser un revolcón para la tropa de Noale, que seguramente contaba con ese triunfo, el sexto al sprint este curso para el corredor de Cervera (Lleida), que reduce hasta los 14 puntos el margen que le separa de Jorge Martín, que cerró el podio tras llegar desde atrás. A pesar de ir con ese neumático medio, Márquez voló sobre el circuito Marco Simoncelli, hasta incluso firmar la vuelta rápida, con récord absoluto, a falta de tres giros para la bandera de cuadros.
La cuarta plaza fue para Fabio Di Giannantonio, que no pudo meterse en la gresca por el cajón en ningún momento y que, sin embargo, sí protagonizó algún que otro rifirrafe con Alex Márquez, quinto.
A diferencia de lo ocurrido últimamente, Pedro Acosta fue de más a menos hasta terminar el sexto, ya a casi siete segundos del ganador y con siete décimas de ventaja sobre Raúl Fernández (séptimo).
Fermín Aldeguer no pudo sacar tajada de la tercera posición que ocupó en la parrilla y se fue embotellando entre el pelotón, hasta finalizar el octavo.
Luca Marini, noveno, fue el primero de entre los representantes de Honda y pudo maximizar todas esas vueltas que ha dado en este trazado, ubicado a menos de un cuarto de hora de su casa.
El top ten lo cerró Johann Zarco, que sigue cogiendo ritmo después de su periodo de recuperación, consecuencia del accidente que sufrió en Montmelló, en el que se destrozó una pierna.
Por detrás, destacar la 13ª posición de Pecco Bagnaia, desconocido en un escenario teóricamente favorable para el turinés, y la caída de Fabio Quartararo a las primeras de cambio.
Clasificación Sprint MotoGP GP San Marino 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Abandono
|Puntos
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|13
|
19'48.519
|12
|2
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|13
|
+1.068
19'49.587
|1.068
|9
|3
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|13
|
+3.538
19'52.057
|2.470
|7
|4
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|13
|
+3.968
19'52.487
|0.430
|6
|5
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|13
|
+4.348
19'52.867
|0.380
|5
|6
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|13
|
+6.944
19'55.463
|2.596
|4
|7
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|13
|
+7.707
19'56.226
|0.763
|3
|8
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|13
|
+8.832
19'57.351
|1.125
|2
|9
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|13
|
+11.712
20'00.231
|2.880
|1
|10
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|13
|
+14.534
20'03.053
|2.822
|11
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|13
|
+17.043
20'05.562
|2.509
|12
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|13
|
+17.405
20'05.924
|0.362
|13
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|13
|
+17.763
20'06.282
|0.358
|14
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|13
|
+18.181
20'06.700
|0.418
|15
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|13
|
+18.476
20'06.995
|0.295
|16
|P. Espargaró Tech3
|44
|KTM
|13
|
+18.752
20'07.271
|0.276
|17
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|13
|
+21.113
20'09.632
|2.361
|18
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|13
|
+20.698
20'09.217
|19
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|13
|
+21.740
20'10.259
|1.042
|20
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|13
|
+22.054
20'10.573
|0.314
|21
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|13
|
+24.419
20'12.938
|2.365
|Ver resultados
Clasificación General del Campeono del Mundo
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