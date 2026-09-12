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Crónica de carrera
MotoGP GP de San Marino

Márquez aplaca a Bezzecchi en la sprint de Misano

Marc Márquez dio un paso al frente este sábado en Misano con un incontestable triunfo al sprint, hasta cierto punto inesperado si tenemos en cuenta la superioridad demostrada en la cronometrada por Marco Bezzecchi, impotente ante el de Ducati.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez optó por colocar la goma trasera media y su Desmosedici no se resintió en la arrancada, donde le ganó la partida al italiano de Aprilia, que volvió a sucumbir al golpe del catalán, igual que hace dos semanas, en Aragón. A la espera de ver cómo evolucionan las cosas en la carrera larga de este domingo, este resultado puede ser un revolcón para la tropa de Noale, que seguramente contaba con ese triunfo, el sexto al sprint este curso para el corredor de Cervera (Lleida), que reduce hasta los 14 puntos el margen que le separa de Jorge Martín, que cerró el podio tras llegar desde atrás. A pesar de ir con ese neumático medio, Márquez voló sobre el circuito Marco Simoncelli, hasta incluso firmar la vuelta rápida, con récord absoluto, a falta de tres giros para la bandera de cuadros. 

La cuarta plaza fue para Fabio Di Giannantonio, que no pudo meterse en la gresca por el cajón en ningún momento y que, sin embargo, sí protagonizó algún que otro rifirrafe con Alex Márquez, quinto. 

A diferencia de lo ocurrido últimamente, Pedro Acosta fue de más a menos hasta terminar el sexto, ya a casi siete segundos del ganador y con siete décimas de ventaja sobre Raúl Fernández (séptimo). 

Fermín Aldeguer no pudo sacar tajada de la tercera posición que ocupó en la parrilla y se fue embotellando entre el pelotón, hasta finalizar el octavo. 

Luca Marini, noveno, fue el primero de entre los representantes de Honda y pudo maximizar todas esas vueltas que ha dado en este trazado, ubicado a menos de un cuarto de hora de su casa. 

El top ten lo cerró Johann Zarco, que sigue cogiendo ritmo después de su periodo de recuperación, consecuencia del accidente que sufrió en Montmelló, en el que se destrozó una pierna. 

Por detrás, destacar la 13ª posición de Pecco Bagnaia, desconocido en un escenario teóricamente favorable para el turinés, y la caída de Fabio Quartararo a las primeras de cambio.

Clasificación Sprint MotoGP GP San Marino 2026:  

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

19'48.519

       12
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 13

+1.068

19'49.587

 1.068     9
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 13

+3.538

19'52.057

 2.470     7
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 13

+3.968

19'52.487

 0.430     6
5 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 13

+4.348

19'52.867

 0.380     5
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 13

+6.944

19'55.463

 2.596     4
7 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 13

+7.707

19'56.226

 0.763     3
8 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 13

+8.832

19'57.351

 1.125     2
9 Italy L. Marini Honda 10 Honda 13

+11.712

20'00.231

 2.880     1
10 France J. Zarco LCR 5 Honda 13

+14.534

20'03.053

 2.822      
11 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 13

+17.043

20'05.562

 2.509      
12 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 13

+17.405

20'05.924

 0.362      
13 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 13

+17.763

20'06.282

 0.358      
14 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 13

+18.181

20'06.700

 0.418      
15 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 13

+18.476

20'06.995

 0.295      
16 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 13

+18.752

20'07.271

 0.276      
17 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 13

+21.113

20'09.632

 2.361      
18 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 13

+20.698

20'09.217

        
19 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 13

+21.740

20'10.259

 1.042      
20 Spain J. Mir Honda 36 Honda 13

+22.054

20'10.573

 0.314      
21 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 13

+24.419

20'12.938

 2.365      
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Clasificación General del Campeono del Mundo

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