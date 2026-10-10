Marc Márquez se lleva una inesperada victoria en la Sprint en Mandalika; fracaso absoluto de Aprilia
Marc Márquez ganó la Sprint del GP de Indonesia y se colocó líder en solitario del campeonato del mundo de MotoGP aprovechando una auténtica escabechina de las Aprilia.
Martín y Márquez en la primera curva de la sprint
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Mandalika (Enviado Especial).- En un circuito que no le va nada bien, Marc Márquez se llevó una victoria en Mandalika, la primera de su carrera en este escenario, al imponerse en la sprint del GP de Indonesia, una carrera absolutamente loca y en la que Aprilia fue la imagen del fracaso absoluto.
En primer lugar por la caída entre sus dos pilotos más rápidos este sábado, Raúl Fernández y Marco Bezzecchi, los dos primeros en parrilla de salida que se tocaron en la primera curva de la carrera; y después porque Jorge Martín, que lideró las ocho primeras vueltas, tuvo que dejar pasar a Marc por problemas con las presiones de sus neumáticos, y cuando trataba de recuperar la posición en la última vuelta, se fue largo y acabó la carrera cuarto, perdiendo el liderato que ahora, por primera vez esta temporada, está en solitario en manos del de Ducati, con cuatro puntos de ventaja sobre el de Aprilia.
El podio de la sprint lo completaron Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio, aprovechando los errores de sus rivales.
La carrera empezó con un verdadero golpe de efecto. En la salida, Fernández, Bezzecchi y Di Giannantonio, que partían en primera fila, llegaron juntos a la primera curva, sumándose a ellos en la frenada Márquez, que salía cuarto, poniendose los cuatro en paralelo, y al levantar las motos en la primera curva a la derecha para dar gas, Bezzecchi hizo un ligero movimiento para no tocarse con Marc, y sin querer golpeó a Raúl, cayéndose los dos al suelo, mientras Martín, que salía quinto, les pasaba a todos por dentro, con Márquez y Ai Ogura detrás de él. En solo tres vueltas el de Aprilia tenía ya medio segundo de ventaja, una distancia que se fue a casi 1,5 segundos en el quinto giro.
Raúl Fernández y Marco Bezzecchi se cayeron en la primera curva
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Martín mantuvo la ventaja en torno al segundo, segundo y medio, hasta que a falta de cinco giros se vio al español mirando atrás y dejando pasar a Márquez, seguramente por un problema con las presiones de su neumático delantero. Una vez aflojó el ritmo, Martín volvió a imponer su ritmo, mejor que el de Marc, para acercarse a la Ducati y tratar de recuperar la primera posición, pero en la última curva se fue largo y no solo no pudo pasar, sino que fue superado por Ogura y Diggia.
Quinto acabó Alex Márquez, en remontada, mientras que Pedro Acosta fue sexto al tener que pagar una long lap por pisar los limites de la pista. Fermín Aldeguer fue séptimo, por delante de Pecco Bagnaia , Fabio Quartararo y Alex Rins, que cerró el top 10.
Clasificación Sprint MotoGP del GP de Indonesia 2026:
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Abandono
|Puntos
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|13
|
19'37.125
|170.9
|12
|2
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|13
|
+0.509
19'37.634
|0.509
|170.9
|9
|3
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|13
|
+0.835
19'37.960
|0.326
|170.8
|7
|4
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|13
|
+1.947
19'39.072
|1.112
|170.7
|6
|5
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|13
|
+3.410
19'40.535
|1.463
|170.5
|5
|6
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|13
|
+5.478
19'42.603
|2.068
|170.2
|4
|7
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|13
|
+7.036
19'44.161
|1.558
|169.9
|3
|8
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|13
|
+10.039
19'47.164
|3.003
|169.5
|2
|9
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|13
|
+10.248
19'47.373
|0.209
|169.5
|1
|10
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|13
|
+13.288
19'50.413
|3.040
|169.0
|11
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|13
|
+16.834
19'53.959
|3.546
|168.5
|12
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|13
|
+17.646
19'54.771
|0.812
|168.4
|13
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|13
|
+18.285
19'55.410
|0.639
|168.3
|14
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|13
|
+18.956
19'56.081
|0.671
|168.2
|15
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|13
|
+19.227
19'56.352
|0.271
|168.2
|16
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|13
|
+19.293
19'56.418
|0.066
|168.2
|17
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|13
|
+19.562
19'56.687
|0.269
|168.2
|18
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|13
|
+23.472
20'00.597
|3.910
|167.6
|19
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|13
|
+23.834
20'00.959
|0.362
|167.6
|20
|A. Espargaró Honda
|41
|Honda
|13
|
+38.336
20'15.461
|14.502
|165.6
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|0
|
+13 Vueltas
7.806
|13 Vueltas
|Accidente
|dnf
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|0
|
+13 Vueltas
7.838
|0.032
|Accidente
|Ver resultados
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