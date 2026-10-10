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Crónica de carrera
MotoGP GP de Indonesia

Marc Márquez se lleva una inesperada victoria en la Sprint en Mandalika; fracaso absoluto de Aprilia

Marc Márquez ganó la Sprint del GP de Indonesia y se colocó líder en solitario del campeonato del mundo de MotoGP aprovechando una auténtica escabechina de las Aprilia.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Martín y Márquez en la primera curva de la sprint

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Mandalika (Enviado Especial).- En un circuito que no le va nada bien, Marc Márquez se llevó una victoria en Mandalika, la primera de su carrera en este escenario, al imponerse en la sprint del GP de Indonesia, una carrera absolutamente loca y en la que Aprilia fue la imagen del fracaso absoluto.

En primer lugar por la caída entre sus dos pilotos más rápidos este sábado, Raúl Fernández y Marco Bezzecchi, los dos primeros en parrilla de salida que se tocaron en la primera curva de la carrera; y después porque Jorge Martín, que lideró las ocho primeras vueltas, tuvo que dejar pasar a Marc por problemas con las presiones de sus neumáticos, y cuando trataba de recuperar la posición en la última vuelta, se fue largo y acabó la carrera cuarto, perdiendo el liderato que ahora, por primera vez esta temporada, está en solitario en manos del de Ducati, con cuatro puntos de ventaja sobre el de Aprilia.

El podio de la sprint lo completaron Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio, aprovechando los errores de sus rivales.

La carrera empezó con un verdadero golpe de efecto. En la salida, Fernández, Bezzecchi y Di Giannantonio, que partían en primera fila, llegaron juntos a la primera curva, sumándose a ellos en la frenada Márquez, que salía cuarto, poniendose los cuatro en paralelo, y al levantar las motos en la primera curva a la derecha para dar gas, Bezzecchi hizo un ligero movimiento para no tocarse con Marc, y sin querer golpeó a Raúl, cayéndose los dos al suelo, mientras Martín, que salía quinto, les pasaba a todos por dentro, con Márquez y Ai Ogura detrás de él. En solo tres vueltas el de Aprilia tenía ya medio segundo de ventaja, una distancia que se fue a casi 1,5 segundos en el quinto giro.

Raúl Fernández y Marco Bezzecchi se cayeron en la primera curva

Raúl Fernández y Marco Bezzecchi se cayeron en la primera curva

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín mantuvo la ventaja en torno al segundo, segundo y medio, hasta que a falta de cinco giros se vio al español mirando atrás y dejando pasar a Márquez, seguramente por un problema con las presiones de su neumático delantero. Una vez aflojó el ritmo, Martín volvió a imponer su ritmo, mejor que el de Marc, para acercarse a la Ducati y tratar de recuperar la primera posición, pero en la última curva se fue largo y no solo no pudo pasar, sino que fue superado por Ogura y Diggia.

Quinto acabó Alex Márquez, en remontada, mientras que Pedro Acosta fue sexto al tener que pagar una long lap por pisar los limites de la pista. Fermín Aldeguer fue séptimo, por delante de Pecco Bagnaia , Fabio Quartararo y Alex Rins, que cerró el top 10.

Clasificación Sprint MotoGP del GP de Indonesia 2026:

SPRINT

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

19'37.125

   170.9   12
2 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 13

+0.509

19'37.634

 0.509 170.9   9
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 13

+0.835

19'37.960

 0.326 170.8   7
4 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 13

+1.947

19'39.072

 1.112 170.7   6
5 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 13

+3.410

19'40.535

 1.463 170.5   5
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 13

+5.478

19'42.603

 2.068 170.2   4
7 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 13

+7.036

19'44.161

 1.558 169.9   3
8 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 13

+10.039

19'47.164

 3.003 169.5   2
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 13

+10.248

19'47.373

 0.209 169.5   1
10 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 13

+13.288

19'50.413

 3.040 169.0    
11 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 13

+16.834

19'53.959

 3.546 168.5    
12 France J. Zarco LCR 5 Honda 13

+17.646

19'54.771

 0.812 168.4    
13 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 13

+18.285

19'55.410

 0.639 168.3    
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 13

+18.956

19'56.081

 0.671 168.2    
15 Italy L. Marini Honda 10 Honda 13

+19.227

19'56.352

 0.271 168.2    
16 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 13

+19.293

19'56.418

 0.066 168.2    
17 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 13

+19.562

19'56.687

 0.269 168.2    
18 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 13

+23.472

20'00.597

 3.910 167.6    
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 13

+23.834

20'00.959

 0.362 167.6    
20 Spain A. Espargaró Honda 41 Honda 13

+38.336

20'15.461

 14.502 165.6    
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 0

+13 Vueltas

7.806

 13 Vueltas   Accidente  
dnf Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 0

+13 Vueltas

7.838

 0.032   Accidente  
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