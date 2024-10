Márquez gana en Australia contra todo y contra todos

Phillip Island.- El piloto del equipo Gresini se repuso de la forma más brillante imaginable de una calamitosa salida fruto de la mala suerte, al pisar con la rueda trasera la película de plástico de la visera que acababa de lanzar al suelo, y quedarse derrapando cuando los semáforos se apagaron.

A pesar del susto inicial, la velocidad del corredor de Cervera (Lleida) se fabricó un pasillo y fue superando a rivales hasta colocarse detrás de Martín, con quien se enzarzó en un toma y daca de alto voltaje que se prolongó durante dos vueltas. La maniobra decisiva del catalán llegó a tres giros de la conclusión, en la curva 4 de este trazado que tanto le gusta. A partir de ese momento, Martín entendió que no merecía calentarse y arriesgarse a irse al suelo, sobre todo porque, en cualquier caso, su ventaja sobre Pecco Bagnaia aumentaba, quedándose ahora en 20 puntos.

El actual campeón, por su parte, no pudo mantener el ritmo que impusieron los dos primeros, que pusieron un universo de por medio y que le dejaron a más de nueve segundos en el momento de cruzar la meta.

Fabio Di Giannantonio finalizó el cuarto y le ganó la partida a Enea Bastianini (quinto), mientras que Franco Morbidelli cerró un sextete de Ducati que deja bien clara, una vez más, la superioridad de las motos de Borgo Panigale.

Brad Binder fue el primero en terminar subido a una moto distinta (KTM), el séptimo, mientras que la octava posición fue para Maverick Viñales, todavía con el brazo medio dormido por el costalazo que se dio el sábado. Fabio Quartararo finalizó el noveno, ya a casi 19 segundos del ganador, a la vez que Raúl Fernández finalizó el top ten, al que no pudo acceder Jack Miller (undécimo), el ídoolo local. Alex Márquez concluyó el 15º una vez completada la sanción de ‘long lap’ que arrastraba desde Japón por tirar a Joan Mir, que volvió a irse al suelo. Pedro Acosta, por su parte, no corrió debido a los dolores en su hombro izquierdo provocados por la caída sufrida el sábado, durante la sprint.

Pecco Bagnaia:

"Más que esto era difícil de conseguir hoy, lo damos por bueno, ahora vienen dos carreras que nos irán mejor, lo he dado todo, me he sentido mejor, he intentado mantenerme con Jorge y con Marc, pero ellos lo han hecho mejor que nosotros".



Jorge Martín:

"Ha sido una carrera dificil, sin duda, tenia un ritmo fuerte, pero las sensaciones no era mejores que ayer, el viento era muy fuerte, cuando me adelanto Pecco pensé que tenía que cambiar al energia y apretar, luego tenía a Marc detrás y sabía que lo iba a intentar, le adelanté pero volver a intentarlo era demasiado riesgo y hemos conseguido un buen resultado, ahora vamos a Tailandia que es un circuito que me encanta".

Marc Márquez:

"Siempre ocurre algo, nunca me quito el protector en la salida, pero esta vez cuando estaba colocando el dispositivo tenia una mancha super grande delante y se me quedó en la rueda, no pude quitarlo y cuando solté la moto empezó oa patinar, en la curva uno estaba rodeado de pilotos, pensé que iba a ser imposible atrapar a Jorge, pero en la sexta vuelta me vi con opciones, guarde goma para el final y todo salió bien".

Clasificación de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Australia 2024: