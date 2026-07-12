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Crónica de carrera
MotoGP GP de Alemania

Márquez vuelve a dominar en su jardín de Sachsenring

Marc Márquez volvió a su versión habitual en Sachsenring, su circuito fetiche, donde este domingo certificó su tercer triunfo del curso que le llevó a recolocarse el tercero en la tabla de puntos.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Sachsenring (Enviado Especial).- El actual campeón supo caminar sobre el alambre en una pista con varias trampas, en las que sus rivales en la gresca por el título fallaron de alguna u otra manera, en mayor o menor medida. El primero en ‘borrarse’ fuer Marco Bezzecchi, con la caída del sábado que le llevó sumar otro cero y a tener que pasar por el quirófano. Ya el domingo, primero Fabio Di Giannantonio (cuarta vuelta) y después Alex Márquez (en la novena), se fueron al suelo y dejaron al piloto de Ducati en un escenario ideal, sin competencia, para poder dosificarse él, y también las gomas. La quinta plaza de Jorge Martín le sirvió al madrileño para salvar los muebles, por más que el margen del líder respecto del catalán, que en un solo gran premio escaló dos posiciones, pasa a ser de solo 18 puntos. 

 

Con un hueco a su espalda de alrededor de dos segundos a su espalda, Marc Márquez fue un tiralíneas en un trazado que conoce como el jardín de su casa y donde ya cuenta diez victorias, una cifra histórica y que le equipara con Giacomo Agostini, que logró lo mismo en Imatra (Finlandia).

Márquez rodó toda la carrera en solitario, ajeno a los hachazos que se dieron por detrás. Los más vistosos los de los compañeros del equipo Trackhouse, la pareja más en forma del momento. A pesar de ir la mayor tiempo detrás de Raúl Fernández, Ai Ogura fue fiel a sus tremendos finales y superó al español a falta de menos de cinco giros para el final. Fernández (tercero), de cualquier forma, certificó su segundo podio consecutivo y el tercero en lo que va de año. 

 

El cuarto fue Pedro Acosta, que sacó tajada de las caídas que se sucedieron delante de él y que mejoró ese top cinco que se había marcado como objetivo. Martín terminó a cuatro segundos y medio del murciano. El líder del certamen sudó tinta para mantener a raya a Pecco Bagnaia (sexto), mientras que Fabio Quartararo fue el séptimo, ya a 17 segundos del ganador. Luca Marini, octavo, fue el primero de entre los representantes de Honda, que volvió a ver cómo Joan Mir terminaba en el suelo a las primeras de cambio; a la vez que Enea Bastianini (noveno) y Brad Binder (décimo) cerraron el top ten. 

Clasificación carrera MotoGP del GP de Alemania 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 30

40'53.148

       25
2 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 30

+1.996

40'55.144

 1.996     20
3 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 30

+5.104

40'58.252

 3.108     16
4 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 30

+7.684

41'00.832

 2.580     13
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 30

+11.372

41'04.520

 3.688     11
6 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 30

+11.495

41'04.643

 0.123     10
7 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 30

+17.560

41'10.708

 6.065     9
8 Italy L. Marini Honda 10 Honda 30

+18.683

41'11.831

 1.123     8
9 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 30

+19.140

41'12.288

 0.457     7
10 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 30

+22.137

41'15.285

 2.997     6
11 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 30

+22.280

41'15.428

 0.143     5
12 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 30

+26.154

41'19.302

 3.874     4
13 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 30

+30.910

41'24.058

 4.756     3
14 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 30

+31.511

41'24.659

 0.601     2
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 30

+38.122

41'31.270

 6.611     1
dnf Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 26

+4 Vueltas

36'11.126

 4 Vueltas   Abandono  
dnf United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 21

+9 Vueltas

29'17.992

 5 Vueltas   Accidente  
dnf Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 8

+22 Vueltas

12'03.912

 13 Vueltas   Accidente  
dnf Spain J. Mir Honda 36 Honda 6

+24 Vueltas

9'26.975

 2 Vueltas   Accidente  
dnf Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 3

+27 Vueltas

4'57.658

 3 Vueltas   Accidente  
Ver resultados

Así está la clasificación del Mundial de MotoGP 2026

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