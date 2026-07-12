Márquez vuelve a dominar en su jardín de Sachsenring

Sachsenring (Enviado Especial).- El actual campeón supo caminar sobre el alambre en una pista con varias trampas, en las que sus rivales en la gresca por el título fallaron de alguna u otra manera, en mayor o menor medida. El primero en ‘borrarse’ fuer Marco Bezzecchi, con la caída del sábado que le llevó sumar otro cero y a tener que pasar por el quirófano. Ya el domingo, primero Fabio Di Giannantonio (cuarta vuelta) y después Alex Márquez (en la novena), se fueron al suelo y dejaron al piloto de Ducati en un escenario ideal, sin competencia, para poder dosificarse él, y también las gomas. La quinta plaza de Jorge Martín le sirvió al madrileño para salvar los muebles, por más que el margen del líder respecto del catalán, que en un solo gran premio escaló dos posiciones, pasa a ser de solo 18 puntos.

Con un hueco a su espalda de alrededor de dos segundos a su espalda, Marc Márquez fue un tiralíneas en un trazado que conoce como el jardín de su casa y donde ya cuenta diez victorias, una cifra histórica y que le equipara con Giacomo Agostini, que logró lo mismo en Imatra (Finlandia).

Márquez rodó toda la carrera en solitario, ajeno a los hachazos que se dieron por detrás. Los más vistosos los de los compañeros del equipo Trackhouse, la pareja más en forma del momento. A pesar de ir la mayor tiempo detrás de Raúl Fernández, Ai Ogura fue fiel a sus tremendos finales y superó al español a falta de menos de cinco giros para el final. Fernández (tercero), de cualquier forma, certificó su segundo podio consecutivo y el tercero en lo que va de año.

El cuarto fue Pedro Acosta, que sacó tajada de las caídas que se sucedieron delante de él y que mejoró ese top cinco que se había marcado como objetivo. Martín terminó a cuatro segundos y medio del murciano. El líder del certamen sudó tinta para mantener a raya a Pecco Bagnaia (sexto), mientras que Fabio Quartararo fue el séptimo, ya a 17 segundos del ganador. Luca Marini, octavo, fue el primero de entre los representantes de Honda, que volvió a ver cómo Joan Mir terminaba en el suelo a las primeras de cambio; a la vez que Enea Bastianini (noveno) y Brad Binder (décimo) cerraron el top ten.

Así está la clasificación del Mundial de MotoGP 2026