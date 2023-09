Márquez tendrá en cuenta los intereses de Honda al decidir su futuro en MotoGP

El actual acuerdo de Marc Márquez con Honda incluye la temporada 2024, pero en las últimas semanas se ha vinculado fuertemente al ocho veces campeón del mundo con un posible cambio al equipo Gresini Racing para pilotar una Desmosedici GP23, en medio de los continuos problemas que está viviendo con la RC213V.

Tras un difícil test en Misano a principios de este mes, en el que el prototipo de Honda para la próxima campaña no rindió como esperaba, el de Cervera dijo abiertamente que tiene tres opciones a su disposición, sin nombrar cuáles son exactamente. El jefe deportivo de Ducati, Paolo Ciabatti, alimentó el rumor de la marcha a Gresini este sábado, en el Gran Premio de la India, cuando declaró en una entrevista con la realización internacional que el camino está abierto para que el #93 se una a la escuadra satélite de Borgo Panigale el próximo año, algo que también confirmó Davide Tardozzi.

En respuesta a los comentarios de Ciabatti, Márquez dijo que no quiere compartir su proceso de reflexión mientras ultima sus planes para 2024, pero dejó claro que tendrá en cuenta cómo su decisión podría afectar a otros, incluida la marca del ala dorada.

"Obviamente, me he enterado de esos comentarios", dijo tras la carrera al sprint en Buddh. "Pero nadie está dentro de mi cabeza. Ya dije en el test de Misano que sólo una, dos o tres personas a mi alrededor saben lo que pienso. Así que soy muy inteligente y sé lo que necesito y lo que quiero. Busco lo mejor para todos, no sólo para mí".

Cuando se le pidió que explicara con más detalle a qué se refería cuando dijo "todos", Márquez respondió: "Por supuesto, somos un equipo, y cuando eres un equipo no estás solo. Y no tienes que pensar sólo en ti. Tienes que pensar en todos, en Honda, en lo que hemos hecho, en dónde estamos y en dónde vamos a llegar. Lo que pienso está dentro de mi cabeza, pero esta decisión tan importante no se puede tomar de un día para otro. Es un proceso".

"Con HRC hemos estado trabajando mucho desde Mugello. [Allí] ya tuvimos una reunión muy agradable, importante, pero agradable. En Austria también. Así que estamos intentando construir el proyecto, encontrar la mejor solución para él y para el futuro, el de Honda y el mío, para intentar ser mejores. Este es el objetivo principal".

Márquez disfrutó el sábado de su mejor actuación de la temporada en el Circuito Internacional de Buddh, terminando tercero en la sprint por detrás de Jorge Martín y de Pecco Bagnaia, sumando así su primer podio desde la sprint de Portugal en marzo. Tanto él como su compañero de equipo en el Repsol Honda, Joan Mir, se aseguraron un puesto en la segunda fila de la parrilla, después de haber demostrado un gran ritmo en los entrenamientos.

El catalán admitió que el accidente en la curva 1 entre el dúo del Mooney VR46, Marco Bezzecchi y Luca Marini, le ayudó a igualar su mejor resultado de la temporada, pero también explicó que tuvo que apretar como si fuera la clasificación para mantener a raya a la KTM de Brad Binder.

"Sí, es verdad que ha sido una buena carrera", comentó. "Es cierto que también he sacado provecho, o estaba en una buena posición, después de la primera curva porque, por culpa de Marini, Bezzecchi estaba fuera [de la lucha por el podio] y dos pilotos que eran más rápidos que yo se fueron [largo], y sabía que Binder salía por detrás".

"Y entonces vi la oportunidad, y es cierto que en las últimas cinco vueltas me arriesgué mucho. Estaba pilotando como en la clasificación, empujando mucho la parte delantera. El final de la carrera fue una oportunidad muy grande de caerme, pero me dije 'vale, no importa, porque si tienes el podio ahí...'".

"Era un poco como en Le Mans, y allí es más difícil controlarse. Pero hoy ha sido un buen día, mañana será más difícil. En este circuito, no sólo yo, Joan [también] está pilotando bien. Así que es importante, y lo es aún más para mí porque con esta carcasa trasera más dura lucho mucho con mi estilo de pilotaje. Aquí soy capaz de cambiar un poco mi estilo para no pilotar a mi manera, intentando ser muy suave, [haciendo] sólo algunas derrapadas, para sacar ventaja", finalizó.