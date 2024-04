"Como piloto y por talento, Márquez puede volver a ser campeón del mundo este año"

"Si lo hice una vez, puedo volver a hacerlo", soltó Emilio Alzamora este miércoles en la presentación del Artbox Racing Team y en una clara alusión de sus casi dos décadas guiando la carrera de los hermanos Marc Márquez y Alex Márquez, con los que celebró 10 títulos mundiales e innumerables victorias hasta su separación a mediados de 2022.

En una sala abarrotada, la empresa de gestión deportiva que dirige el ex tenista español Galo Blanco, SeventyTwo Sports Group, dio la bienvenida a Alzamora, que formará parte del proyecto en su vertiente deportiva, dirigiendo el equipo que participará en el FIM JuniorGP, pero también trabajando "para buscar y encontrar el talento que hay en las categorías del formación iniciales, para hacerles crecer y llevarles, dentro de unos años, al mundial de MotoGP", apunta el leridano.

Para Alzamora, la misión de este nuevo proyecto no es solo descubrir y ayudar a llegar a la elite a los jóvenes pilotos, "también encauzar su carrera tras la retirada".

El equipo lo forman el australiano Angus Grenfell, el italiano Guido Pini y las jóvenes promesas Carlos Cano (European Talent Cup), de 14 años, y Brian Uriarte, que con solo 16 es el diamante en bruto del grupo. Todos ellos bajo la dirección técnica de una leyenda del paddock, el italiano Massimo Cappana, toda una vida en el Mundial, en el que, entre otros, trabajó con Kevin Schwantz, Freddie Spencer, Jorge Lorenzo o Jorge Martín, con el que fue campeón del mundo de Moto3.

Los pilotos del SeventyTwo ArtBox Racing Team, Angus Grenfell, Guido Pini, Brian Uriarte y Carlos Cano

No compara el debut de Márquez y Acosta

La de Alzamora, sin duda, ha sido una vida de gestión deportiva ligada a los hermanos Márquez, sobre todo a Marc al que acompañó durante dos décadas. El reciente debut de Pedro Acosta en la categoría reina recordó a muchos al del #93 en 2013 con la Honda, y Motorsport.com aprovechó para preguntar al ex piloto qué le pareció la puesta en escena del murciano.

"El de Acosta me parece el debut de un piloto que demuestra que no es casualidad ganar la Rookies Cup, ganar el primer año en Moto3 y el segundo en Moto2. Creo que es uno de esos pilotos que se denominan 'elegidos'. Quizá tiene otro 'approach' diferente al de Marc. Para mi Marc era un pura sangre, era una cosa fuera de serie. No digo que Pedro no sea un fuera de serie, pero salvando las distancias creo que lo hecho por Marc es muy diferente, no se puede comparar. Pedro está en un MotoGP diferente, como es la actual, con aerodinámica, lo que no quita que tenga un mérito impresionante".

Emilio Alzamora en su época de manager de Marc Márquez Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

También debuta este año, al manillar de una Ducati tras 11 años en Honda, Marc Márquez.

"El debut esperado. Es competitivo, está delante, también en los entrenamientos, liderando sesiones, y con una moto que por sus características necesita un tiempo de adaptación. Pero cuando le vengan circuitos favorables, y pronto le viene uno que seguramente tiene marcado en rojo en el calendario, si le salen bien las cosas, puede cuadrar la puesta a punto y tiene la calma y la serenidad, no tengo dudas de que Texas puede ser un punto de inflexión…"

Ve a Marc ganando en Austin y luchando por el título

Lo que lleva a pensar que Alzamora le ve con opciones de ganar el GP de las Américas que se celebra la próxima semana.

"Sin ninguna duda, Marc puede ganar en Texas y en todos los circuitos. Pero cuando vienes con el estilo de pilotaje de una moto que no es competitiva y que él debía poner el resto enfocándose en las frenadas, debes adaptarte, porque con la Ducati necesita relajarse y buscar su estilo. Pero Marc tiene la madurez y el talento para pronto tener un primer gran premio en el bolsillo", es su apuesta.

En el paddock y también entre los aficionados parece que existen dos facciones claras, los que creen que Marc puede ser campeón del mundo y los que no.

"Como piloto y por talento puede ser campeón del mundo sin duda. Pero el Mundial ha cambiado en el sentido de que son 21 grandes premios, 42 carreras, con las sprint race a muerte, creo que Marc tiene la madurez para cambiar su forma de aproximación a los grandes premios y adaptarse a lo que hay ahora. La clave es acabar entre los cinco primeros el 90% de las carreras, si lo logras, llegas a los tres últimos grandes premios con opciones de ganar el título. Y en esa transición hasta esas tres últimas carreras, Marc tiene tiempo de adaptarse a la moto, buscar el nivel y encontrar el punto diferencial con el resto. El Mundial ha cambiado mucho, la aproximación es diferente, pero los pilotos rápidos al final estarán ahí luchando por las victorias".

Emilio Alzamora, Marc Márquez, Alex Márquez

Uno de los últimos 'trabajos' de Alzamora para los Márquez, fue sacar a Alex de Honda y llevarle a Gresini Ducati, donde cumple un segundo año en el que no acaba de explotar.

"Alex ha demostrado que es piloto de MotoGP"

"El año pasado Alex hizo una temporada fantástica. Cada año es diferente, y esta temporada quizá no está teniendo un inicio afortunado, pero para mi está demostrando su talento y, sobre todo, lo más importante: ha demostrado que es un piloto de MotoGP", asevera contra los que dudaron de ello.

"Fue muy, muy difícil encontrarle una moto de MotoGP a Alex, te lo garantizo, pero una vez ha encontrado una moto competitiva (Ducati), ha demostrado que es todo un piloto de categoría reina. A partir de ahí a ver de lo que puede ser capaz", cuenta con cariño y un punto de nostalgia, recordando al pequeño del clan.

"Nostalgia siempre queda, de cuando trabajé con ellos, de cuando fui piloto y gané el mundial… lo que sobre todo queda son los buenos recuerdos y una gran amistad. Fue un sueño hecho realidad que, al principio, no podíamos ni imaginar. Cuando ahora miro las carreras y veo a Marc, a Alex, a Pol Espargaró, a Pecco Bagnaia, chavales a los que pude acompañar en sus inicios y que nunca imaginamos que llegarían hasta aquí".

Equipo completo SEVENTYTWO MOTORSPORTS 2024