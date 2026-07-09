Márquez: "Soy bueno, pero no soy Superman; no ganaré los próximos tres campeonatos"

Tras operarse por séptima vez de su brazo derecho, y perderse dos grandes premios (Francia y Montmeló), Marc Márquez vuelve a estar en la pomada por el Mundial, después de encadenar dos victorias consecutivas en Hungría y Brno, y de salvar los muebles en Assen, hace diez días, al terminar la carrera el séptimo.

En esta ventana de tiempo, Marco Bezzecchi solo ha sido capaz de acumular 13 puntos, circunstancia que ha hecho que el italiano no solo pierda el liderato de la tabla general, que ahora está en manos de Jorge Martín, sino que también hizo que las opciones del actual campeón crecieran exponencialmente: el piloto de Ducati se encuentra ahora a 40 puntos de la cabeza, una distancia mucho más asumible que los 102 que le separaban del liderato el domingo de Mugello, donde reapareció.

Esa escalada que le ha recolocado el quinto hace que llegue a Sachsenring con la mayoría del foco encima. Junto con Austin, el trazado en Sajonia es su talismán: ha ganado nueve veces desde que debutó en la categoría de las motos pesadas (2013), y este domingo tiene a tiro igualar el récord de Giacomo Agostini, que firmó diez triunfos en Imatra (Finlandia).

"En Assen tuve una mentalidad; aquí tengo otra. El objetivo es pelear por el podio", resumió Márquez, que ya sabe qué se espera de él en Sachsenring, aunque, según subraya, las expectativas de los aficionados pueden no coincidir con las suyas.

"Cuando llegas a un circuito así, en el que te ha ido tan bien en el pasado, parece que se da por sentado que consigas los 37 puntos, pero si no lo haces es un desastre", reflexionó el catalán, antes de proseguir: "Tengo a varios pilotos por delante de mí, así que yo sigo con la misma mentalidad. Estaba fuera de la pelea hace tres carreras, y ahora vuelvo a estar en el meollo".

La lectura de la primera mitad del curso que hace el corredor de Cervera (Lleida) la secunda cualquiera que haya seguido de cerca aquello que ha sucedido en la pista.

"Si el campeonato está abierto es porque nade tiene una clara ventaja. En mi opinión, Bezzecchi ha sido el más rápido, pero no el mejor. Porque Martín está en cabeza", relató Márquez, a quien se le planteó un dilema que le dejó pensando solo unos segundos. Se le preguntó si preferiría seguir sumando cinco o seis victorias cada año, pero no llegar a celebrar ningún otro título, o coronarse consecutivamente en 2026, 2027 y 2028, sin que aumente su cuenta de triunfos. "Soy bueno; pero no Superman. No ganaré los próximos tres títulos", sentenció.