Márquez: "Sufro mucho en frenada y no puedo explotar el punto fuerte de mi pilotaje"

Cheste.- El piloto de Honda se presentó este viernes por la tarde ante los medios sin voz, absolutamente afónico y resfriado, algo que causó cierta sorpresa ya que el día anterior, el jueves, nadie detectó que el catalán estuviera pasando por un proceso gripal.

"Llevo malo desde el sábado de la pasada semana", desveló. "Pero el jueves, con tantas entrevistas y hablando tanto, al final me quedé sin voz. Sigo igual de malo que ayer, pero ahora sin voz", añadió el de Honda, que espera no verse demasiado condicionado por este inconveniente durante el fin de semana.

Marc Márquez sufrió dos caídas (lleva 17 esta temporada), una en la curva 2 durante el FP1, y por la tarde, en la primera curva, a final de recta, a bastante velocidad. Afortunadamente salió ileso de ambas y logró, no sin muchas dificultades, levantar la moto, ponerla en marcha y devolverla al taller.

"Estamos sufriendo mucho en frenada. Ya en Malasia perdía mucho al parar la moto, sufría mucho, siempre entraba muy al límite en frenada fuerte. Y hoy en las dos frenadas fuertes que hay en este circuito, en las curvas 1 y 2, es donde me he caído. Te caes por algo. Y es ahí donde estamos sufriendo. Qué pasa en Australia, que no hay frenadas fuertes, por eso estábamos más cerca. Donde más perdemos es, precisamente, es uno de mis puntos fuertes en mi pilotaje, la frenada, y no lo puedo explotar. Y cuando quiero hacerlo, porque mi cabeza piensa que puedo ir más rápido en ese punto, me caigo. Es ahí donde tengo que vigilar".

Pese a las dos caídas y los problemas que explicaba el propio piloto, al final del día acabó con el cuarto mejor tiempo y entre los más fuertes.

"He decidido arriesgar y asumo las consecuencias y las caídas. En la primera no estaba tan al limite, había cambiado la aerodinámica y no la he acabo de entender. La segunda ha sido más error mío. pero veremos, soy un piloto que llega fácilmente al límite, y más en un circuito que me gusta. Por eso he salido al FP1 y rápidamente ya estaba primero, luego poco a poco los demás se van poniendo y ya dependes de otros factores, como la moto o los neumáticos. De momento, a nivel de ritmo, estamos para top 5 incluso podio. Pero mañana los pilotos Ducati empezarán a ir rápido y será más difícil".

Durante la jornada se pudo ver a Pecco Bagnaia, claro favorito al título, algo impreciso, incluso un punto nervioso, con varias salidas de pista.

"Es normal, te juegas un Mundial. Pero lo tiene muy de cara, sobre todo porque con que gane cualquier Ducati le vale y hay muchos números de que gane una el domingo. Creo que lo ha hecho muy a menudo, el viernes se lo toma con calma y luego llega. Al final estaba ya en el top 10 y a nivel de ritmo bien. Mañana estará bien a nivel de ritmo y con muchas Ducati delante, así que lo tiene todo de cara", insistió.

Además de trabajar para la carrera, Márquez sigue desarrollando y probando piezas de cara a 2023, lo que le impide centrarse completamente en ser competitivo.

"De hecho hoy he probado una cosa grande y el tiempo bueno lo he hecho con eso, algo que mañana no voy a montar, voy a volver a lo que conozco, aunque con lo que conozco me he caído. Pero bueno, creo que podemos ser más rápidos con lo que ya teníamos. Hemos avanzado faena para el martes (en el test oficial de pretemporada 2023). Mañana seguiremos probando algunas pequeñas cositas para el año próximo, no tiene sentido en el punto que estamos probar un milímetro para arriba o para abajo, hay que montar conceptos grandes para el martes tener trabajo avanzado, pero siempre centrados en sacar el máximo también este fin de semana".

El domingo se decidirá el Mundial a una carrera, le preguntaron a Marc si tenía la sensación de que puede pasar cualquier cosa.

"Puede pasar algo, está claro, pero para que sea campeón Fabio Quartararo tienen que pasar muchas cosas juntas, la primera que él gane la carrera y veo a las Ducati muy bien. Fabio ha salido con muchas ganas, pero tiene lo que tiene, poco a poco cuando los demás se van poniendo en el sitio, tienen más. Tendría que pasar algo muy raro y me sorprendería, pero todo puede pasar", zanjó el de Cervera.

