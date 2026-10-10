Márquez: "La suerte hay que perseguirla: si no hubiese ido el segundo, no habría ganado"

El español avisó el viernes cuando dijo que, esta vez, llegaba a Lombok con una mentalidad distinta a la del año pasado, cuando lo hizo justo después de proclamarse campeón del mundo, en Japón, y sin la presión de tener que apuntar al podio o al triunfo, que es a lo que acostumbra.

En un circuito en el que no ha terminado una sola de las carreras que se han disputado el domingo, y que penaliza el ADN de la Ducati y engrandece sus limitaciones en el brazo derecho, Márquez sumó finalmente su octavo triunfo al sprint, una victoria inesperada y que, sin duda, en parte fue posible por la escabechina que se produjo en la primera curva, con Marco Bezzecchi y Raúl Fernández en el suelo; y con los problemas de Martín.

Al madrileño se le acumularon los líos. Primero con las presiones de su goma delantera, que le llevaron a dejarse superar por el propio Márquez a falta de cinco vueltas; y después, en el penúltimo giro, con un susto que llevó al de Aprilia de la segunda plaza a la cuarta, en la que cruzó la meta. En definitiva, un súper sábado para Márquez, que se colocó provisionalmente al frente de la tabla general, esta vez en solitario y con cuatro puntos de margen sobre Martín.

"En las carreras, hasta que no se terminan todo puede pasar. Independientemente de que un circuito sea favorable, o no, hay que atacar. Hemos tenido ese punto de suerte, pero la suerte se busca; hay que perseguirla. Si no hubiese ido el segundo, no hubiera ganado", resumió Márquez, que rodaba relativamente cómodo detrás del #89, cuando de repente se dio cuenta de que sus opciones de victoria crecían exponencialmente.

"De golpe vi que seguramente había tenido un problema de presión de los neumáticos. Cuando me he colocado líder, la carrera se ha puesto como yo quería", añadió el español, encantado con el botín obtenido en la primera mitad de un fin de semana que se presentaba peliagudo, a la espera de ver qué ocurre el domingo, que es cuando se libra el plato fuerte.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, mientras Raúl Fernández se cae Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo cumplimos bien. El segundo, que era perder los menos puntos posibles en la sprint, más que bien. Y mañana hay que seguir con la misma mentalidad: perder los menos puntos posibles y salir vivo en la pelea por el título. Si perdemos el liderato, tampoco pasa nada", relató el corredor de Cervera (Lleida), que llegó al podio de la sprint completamente exhausto, y que volvió a dejar claro que la apuesta por el show no puede comprometer el rendimiento de los pilotos. Sobre todo, en un escenario como Lombok, donde el bochorno es sofocante y la humedad, abrumadora. Tanto, que al bajarse de la moto incluso se mareó, y tuvo que ir a refrescarse a su oficina.

"No sé si me ha dado un bajón de azúcar. Es inhumano estar allí, en el podio, después de una sprint, con el mono puesto. Muy bueno para la foto, pero para el rendimiento de mañana, no. Somos deportistas de élite y, verdad que en una moto se busca el más mínimo detalle para que ofrezca el mayor rendimiento, con nosotros, también" insistió Márquez, que no deja que nada ni nadie le descentre de su objetivo, el de ganar su décimo Mundial.