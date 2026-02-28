Que el de Aprilia iba a ser el más rápido estaba, más o menos, escrito viendo como había ido el test de hace una semana y los ensayos del viernes y el sábado por la mañana, el que sí dio un poco el golpe fue un Marc Márquez que en el último momento logró cuadrar una vuelta para escalar al segundo puesto y bajar al tercero a un Raúl Fernández que llegando desde la Q1 se mostró especialmente rápido en las dos sesiones de clasificación.

"No ha sido fácil, se ha visto en la primera salida de la Q2, que me ha costado. Con el segundo neumático me he encontrado mas cómodo, más cerca de las Aprilia que aquí están dando un poco mas, hay que entender la razón y analizar si es un tema de piloto o de moto", dijo el de Ducati en referencia a ese nuevo sistema de flujos de aire del que presumen en Noale.

"Estamos ahí, el objetivo más optimista era salir desde la primera fila, así que para la salida de las dos carreras es una buena la posición", añadió Marc.

De momento el de Ducati no se marca objetivos, pero sí sabe dónde puede tener más opciones.

"Estamos ahí, sacando la lengua. Para la sprint soy menos optimista que para la carrera larga, para la corta están las Aprilia y Pedro Acosta, que no se dónde sale (6) pero tiene muy buen ritmo", avisó un Márquez al que se vio en el parque cerrado haciendo estiramientos del hombro lesionado. "Del hombro voy estirando bien, veremos hoy en la sprint y mañana en la carrera cómo lo gestionamos de la mejor manera", dijo.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Desde la primera posición saldrá el piloto de Aprilia Marco Bezzecchi, que ya se llevó las poles de las dos últimas carreras de 2025, en Portimao y Valencia, y que sigue en esa misma línea.

"Ha sido difícil por la mañana sobre todo, cometí un par de errores y tuve una caída, pero estoy contento porque me siento bien y voy rápido, era muy importante hacer una buena clasifcación, ahora debemos hacer ajustes de cara a la carrera", valoró el italiano, que el año pasado salió octavo en la parrilla de Tailandia.

"No estamos mal de ritmo, pero Marc por la mañana mejoró mucho, también Ai Ogura y Pedro Acosta van muy rápido, pero Marc en carrera seguro que será un hueso duro, siempre es favorito", apuntó. "La salida y la gestión del neumático será fundamental para la carrera, incluso en la corta hay que gestionar bien las gomas", cerró el italiano.

Raúl Fernández, con la Aprilia de Trackhouse, lideró la Q1 y acabó tercero en la Q2, en una clasificación fabulosa del español.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Muy contento, ayer estaba preocupado porque no conseguía sacar el tiempo con la goma blanda, trabajamos mucho por la tarde, mi equipo se dejan todo lo que tienen para ayudarme, hemos cambiado unas cositas que nos faltaban para sacar el plus, no somos candidatos a nada, tenemos que ser el piloto que cuando podamos tenemos que sacar la cabeza", quiso mostrar un perfil bajo el madrileño.

"Competimos el año pasado en la parte final, con Marco, con Alex Márquez, tengo que aprender cosas de todos ellos, ver también a otros pilotos con lo que no estuve delante el año pasado, como Marc, ver como gestionan, no se por dónde ira la carrera, no quiero pensar más allá. A ver como salen las cosas", dijo.

"Lo importante es saber gestionar, ver cómo lo hacen los demás, a Marco lo conozco más del año pasado, pero con Marc es la primera vez que estaré en la parte de delante con él en la parrilla, a ver cómo gestiona y aprender un poco de todos".