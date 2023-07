Bradl: "Márquez con una Ducati sería la referencia en MotoGP"

Uno de los principales temas de conversación en la primera mitad de la temporada 2023 de MotoGP ha sido, sin duda, la situación que está viviendo Marc Márquez con la Repsol Honda Team. Como el mismo piloto reconoció, exceptuando el calvario que vivió con la lesión que sufrió en Jerez en 2020, los actuales han sido sus peores momentos en la categoría reina, y por consiguiente con la fábrica nipona, que no ha abandonado desde 2013.

Las cifras no mienten: tras 8 grandes premios, el español ocupa la 18ª posición de la clasificación general con apenas 15 puntos, y se encuentra sin puntuar en ninguna carrera larga de domingo y lastrado por las caídas, hasta 14, algunas por forzar más de la cuenta y otras por la naturaleza imprevisible de la RC213V.

Como consecuencia, Márquez se fue de vacaciones también afectado por las lesiones después de irse al suelo hasta en 5 ocasiones durante el Gran Premio de Alemania en Sachsenring, uno de sus feudos. El #93 salió del circuito teutón sin correr el domingo a pesar de tener el 'apto' médico y con la costilla fisurada, lo que le dejó también sin disputar la prueba larga en Assen, en este caso sin el visto bueno de los doctores.

Todos estos problemas han hecho que crezcan los rumores sobre cuál será el futuro del ilerdense con su marca, y también de la propia Honda en MotoGP. Por un lado, desde el campeonato ya confirmaron que trabajarán para que tanto HRC como Yamaha puedan tener concesiones en el futuro para recuperar su nivel, aunque algunos escépticos, como Stefan Pierer, de KTM, no descarta que Honda pueda dejar el Mundial, como ya hizo Suzuki a finales de 2022.

Entre medias está un Márquez que siempre ha resaltado que su plan A es seguir con su fábrica de toda la vida en MotoGP, aunque no descarta salir para encontrar una moto en condiciones. Algunos especulan sobre cómo sería esa situación, y el último en unirse a esas conjeturas ha sido nada menos que Stefan Bradl, el probador de Honda en la clase mayor.

Para el alemán, la unión de Marc con Ducati, una fábrica con la que siempre se ha relacionado al de Cervera a pesar que desde Borgo Panigale han negado un posible interés en él, sería sumamente interesante, hasta el punto de que sería la gran referencia del campeonato. Así lo ha explicado en una entrevista con el medio de su país 'Speedweek'.

"No quiero decir que Marc con una Ducati sería imbatible, pero creo que sería la referencia", dice de forma clara Bradl, y lo explica: "Sabe que el potencial de su hermano [Alex Márquez], de Luca Marini y de Marco Bezzecchi no se comparan con los suyos, las habilidades de pilotaje de Marc están a un nivel superior y seguiría siendo el piloto a batir con el material adecuado".

"Cuando dice que cualquiera puede ir rápido con una Ducati, es un hecho. Ha habido [carreras con] dos o tres pilotos de Ducati en el podio. La edad del piloto no importa, se puede ver con Zarco. Diferentes estilos de pilotaje llevan [a la moto] al éxito, incluso con la moto de 2022 y en un equipo satélite", añadió Bradl.

Por último, quiso profundizar en la idea haciendo una analogía con la Fórmula 1: "Allí sabes que no puedes ganar una carrera con el Haas, tienes que estar en el Red Bull, que es el mejor coche. Incluso con el Mercedes o el Ferrari nadie gana en este momento. En MotoGP, aunque las diferencias no sean tan grandes, con una Honda últimamente no tienes ninguna posibilidad de ganar", finalizó.