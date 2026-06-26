Márquez: "Salir con la moto baja de detrás es muy peligroso; pero nos adaptamos y a callar"

Con la intención de limitar la posibilidad de que se reproduzcan caídas tan estremecedoras como la que Johann Zarco protagonizó en el último Gran Premio de Catalunya, la organización del Mundial de MotoGP decidió intervenir de forma casi inmediata en el reglamento. Cuatro grandes premios después de la cita en Montmeló, la Comisión de Grandes Premios aprobó una modificación en la normativa que, desde este mismo fin de semana, en Assen, impedirá que los pilotos usen el dispositivo regulador de altura del tren delantero, un mecanismo especialmente diseñado para ganar eficiencia en las arrancadas. Sin embargo, sí podrán seguir usando el trasero, al que recurren no solo en el momento en que los semáforos se apagan, sino también en la salida de las curvas.

Este cambio ha provocado cierta controversia entre los corredores, y Marc Márquez fue uno de los que más alzó la voz cuando este viernes se le pidió su opinión al respecto. El de Ducati, la referencia de la parrilla no solo en cuestiones de palmarés sino también por la experiencia que acumula, cree que la naturaleza del retoque puede derivar en situaciones comprometidas en el momento más delicado desde el punto de vista de la seguridad, por la tensión y agresividad que se concentra en los primeros metros, y la densidad de motos por metro cuadrado.

"Para mí, es mucho más peligroso salir con el regulador trasero que sin ninguno de los dos", dijo Marc, que en el primer ensayo, realizado la semana pasada en Brno, no lo probó pensando que no se implementaría hasta más adelante.

"En las dos pruebas que he hecho, he llegado al momento de frenar, en la primera curva, y la rueda delantera no había tocado el suelo", alertó el actual campeón del mundo. "Va la moto como una chopper. Y, sobre todo, tienes que vigilar cuando la rueda delantera vuelve a tocar el suelo. Cuando vas solo, controlarlo es muy fácil. Pero a ver quién corta gas en la recta para que baje la rueda delantera. Eso es muy peligroso, yo ya lo dije", continuó.

"Pero lo decidieron así, nosotros, los pilotos, nos adaptamos y a callar", soltó el español, que invitó a los periodistas que le escuchabamos a revisar los primeros instantes del Gran Premio de Catalunya de 2017. En la secuencia de la salida, a Danilo Petrucci se le levanta el tren delantero de la Ducati, él no desacelera, y cruza la parrilla de lado a lado hasta encimar prácticamente a Márquez: "Si no llego a estar yo se va contra el muro".

En lo estrictamente deportivo, Márquez llega a La Catedral después de dos victorias seguidas, en Hungría y en Brno, pero con un perfil mucho más bajo, al menos delante de los micrófonos.

En una de las pistas más rápidas del calendario, el catalán terminó con el sexto mejor tiempo, a tres décimas de Marco Bezzecchi, el más veloz, y quien, a criterio del #93 debería pasar el rodillo. "Bezzecchi, aquí, tendría que conseguir el doblete", avisó Márquez, que se fue al suelo por la mañana –"se me cerró de delante, cosas que pasan en el motociclismo", relativizó–, y que por la tarde no hizo ningún exceso que le pudiera comprometer, en un escenario en el que caerse le lleva a uno fácilmente a la enfermería.

"Salí en modo ahorro de riesgos. Para mí, para mi estado físico, Assen es una de las pistas más peligrosas, en el sentido de que, si te caes, lo haces a mucha velocidad. Y las piedras son grandes, duras y duelen", reflexionó el de Cervera (Lleida), que, fiel a su estrategia más reciente de contener cualquier expectativa, se ve lejos del podio. "Creo que debería terminar entre el sexto y el séptimo. Además de las cuatro Aprilia, están Diggia, Pecco y Acosta. A ver si puedo ganar a uno de estos tres", remachó.