Márquez se puso la salida de Italia 2015 para repetirla en Sepang

El piloto de Honda sufrió una fuerte caída el sábado en la clasificación cuando intentaba seguir a Fabio Quartararo y no pasó del 11º lugar en la parrilla, su peor posición desde que arrancó 13º en el Gran Premio de Italia 2015.

En Mugello pasó del 13º al 4º en la primera vuelta, mientras que en Sepang ya era 2º al primer paso por meta.

"La salida ha sido muy buena, mejor aún ha sido la de Dovizioso. Podría haberme ido largo, pero he forzado yo el error de Petrucci y me he posicionado perfecto en la primera curva”, explicaba Márquez.

“Fue una de las mejores vueltas de mi carrera. Mugello 2015 también fue muy buena. Ayer [sábado] vi lo que hice [en esa carrera] y dije 'OK, intentaré repetirlo'. Y salió perfecta la primera vuelta".

Márquez fue inmediatamente superado por Jack Miller al comienzo de la segunda vuelta en la curva 1 y se tiró varios giros detrás de la Ducati antes de deshacerse definitivamente de él. Sin embargo, en ese momento, Maverick Vinales ya tenía más de un segundo de ventaja y Márquez admitió que tampoco hubiera atrapado al de Yamaha aunque hubiera pasado al australiano.

“Hemos perdido mucho tiempo con Miller y ha sido una pena, pero todo y con eso hubiera ganado Maverick igualmente la carrera. Hoy era más rápido”, admitió el ilerdense, cuyo segundo lugar le dio el récord de más puntos anotados en una temporada (395).

“Se merecía la victoria, pilotó muy bien. Lo intenté, pero no fue posible. Salir 11º y hacer de nuevo el peor resultado de la temporada, segundo, es increíble", dijo entre risas.

Cuando le preguntaron si deshacerse antes de Miller habría supuesto alguna diferencia, respondió: “Jack siempre hace lo mismo, empuja, es un piloto increíble, pero quema los neumáticos en las tres primeras vueltas. Estaba frenando muy tarde, aceleraba como un loco".

"Yo también podía hacerlo, pero pensé que me caería o desgastaría los neumáticos. Y luego dije 'OK, paciencia, cuidado con todas estas cosas'. Pero incluso así, hoy Maverick era más rápido. Logramos nuestro objetivo principal, que era el podio, el segundo lugar una vez más", zanjó.

