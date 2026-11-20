MotoGP GP de Portugal
Márquez no desmiente los rumores en torno a una posible retirada prematura
A menos de 48 horas de tener su primera bola de partido para el décimo campeonato del mundo de su carrera, le preguntaron a Marc Márquez por el ruido en las redes sociales ante una posible retirada a final de año.
Germán Garcia Casanova
Editado: 20 nov 2026, 9:28
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Marc Márquez
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
La rueda de prensa oficial previa del Gran Premio de Portugal, celebrada este jueves en Portimao, reunió a los pilotos de Aprilia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, y al líder del campeonato, Marc Márquez, que este fin de semana podría ya cerrar el campeonato.
Sin embargo, uno de los temas que centró la atención de la conferencia fue el futuro de Márquez, pese a que el corredor tiene firmados dos años de contrato con el fabricante italiano. El ruido en las redes sociales, sin absolutamente ninguna prueba más allá que las sensaciones de cada uno, apuntan a que Márquez se retirará tras conquistar su décima corona y que evitará el enfrentamiento directo con el que sería su nuevo compañero de equipo, Pedro Acosta.
Marc Márquez no desmiente los rumores sobre su retirada de MotoGP
"Por ahora, estoy totalmente concentrado en cerrar este campeonato", fue la respuesta del piloto cuando le plantearon esa posibilidad: "Ese es mi objetivo principal", dijo sin desmentir la posibilidad, lo que alimenta aún más esas teorías.
"Es cierto que tengo contrato con Ducati para dos años más, pero este año ha sido bastante complicado en algunos aspectos; aun así, sigo siendo rápido. Por tanto, la prioridad es cerrar este campeonato y, después, empezar a trabajar de cara al año que viene", apuntó.
La ambigüedad de las respuestas del corredor, abrieron la puerta a seguir hurgando en el asunto para preguntarle si seguía disfrutando encima de la moto.
"Cuando surgen dificultades, se disfruta menos. Cuando tienes dolor, disfrutas menos. Y es cierto que el año pasado, por ejemplo, las cosas fueron más fáciles. Este año he trabajado de otra manera. He trabajado más que el año pasado, pero todo con un objetivo claro. Cuando tienes un objetivo real, a veces el aspecto mental compensa otros problemas. Por ahora estoy ganando, así que disfruto, pero de una forma distinta a la del año pasado".
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images
Con 10 coronas mundiales, es difícil saber de dónde puede sacar la motivación Márquez para seguir trabajando con esta intensidad.
"Es cierto que, si lo miras bien, tengo 33 años y llevo 18 en el campeonato del mundo; es decir, más de la mitad de mi vida. Pero, al fin y al cabo, cuando tienes una pasión, la tienes. La cuestión es que puedes disfrutar de esa pasión de maneras diferentes. A día de hoy, sigo disfrutando de esta pasión como piloto", admitió.
"Es verdad que, si empiezas muy joven, terminarás antes; esa es la idea general. Pero, por otro lado, tienes casos como el de Valentino [Rossi], que también empezó joven y terminó a los 40 o 41 años (42), no recuerdo exactamente".
"Todo depende de tu carácter, de las lesiones que hayas sufrido a lo largo de tu carrera», continuó Marc. «En mi caso, hasta 2020, todo iba sobre ruedas. Después, mi visión de este deporte cambió por completo".
Tras la rueda de prensa, le hicieron notar a Márquez la poca contundencia con que había respondido a los rumores sobre una retirada prematura.
"Yo ahora estoy contundente en cerrar este mundial, es la prioridad principal. Es evidente que, contractualmente tengo dos años más con Ducati y he dicho que la prioridad es cerrar el título y luego ponerme a trabajar de cara al próximo año. No me gusta vivir en el futuro, me gusta vivir en el presente", utilizó una frase que le ha acompañado desde la grave lesión de Jerez en 2020.
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