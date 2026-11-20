MotoGP GP de Portugal

Márquez no desmiente los rumores en torno a una posible retirada prematura

A menos de 48 horas de tener su primera bola de partido para el décimo campeonato del mundo de su carrera, le preguntaron a Marc Márquez por el ruido en las redes sociales ante una posible retirada a final de año.

Germán Garcia Casanova

Editado: 20 nov 2026, 9:28

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Marc Márquez

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La rueda de prensa oficial previa del Gran Premio de Portugal, celebrada este jueves en Portimao, reunió a los pilotos de Aprilia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, y al líder del campeonato, Marc Márquez, que este fin de semana podría ya cerrar el campeonato.

Sin embargo, uno de los temas que centró la atención de la conferencia fue el futuro de Márquez, pese a que el corredor tiene firmados dos años de contrato con el fabricante italiano. El ruido en las redes sociales, sin absolutamente ninguna prueba más allá que las sensaciones de cada uno, apuntan a que Márquez se retirará tras conquistar su décima corona y que evitará el enfrentamiento directo con el que sería su nuevo compañero de equipo, Pedro Acosta.

Marc Márquez no desmiente los rumores sobre su retirada de MotoGP

"Por ahora, estoy totalmente concentrado en cerrar este campeonato", fue la respuesta del piloto cuando le plantearon esa posibilidad: "Ese es mi objetivo principal", dijo sin desmentir la posibilidad, lo que alimenta aún más esas teorías.

"Es cierto que tengo contrato con Ducati para dos años más, pero este año ha sido bastante complicado en algunos aspectos; aun así, sigo siendo rápido. Por tanto, la prioridad es cerrar este campeonato y, después, empezar a trabajar de cara al año que viene", apuntó.

La ambigüedad de las respuestas del corredor, abrieron la puerta a seguir hurgando en el asunto para preguntarle si seguía disfrutando encima de la moto.

"Cuando surgen dificultades, se disfruta menos. Cuando tienes dolor, disfrutas menos. Y es cierto que el año pasado, por ejemplo, las cosas fueron más fáciles. Este año he trabajado de otra manera. He trabajado más que el año pasado, pero todo con un objetivo claro. Cuando tienes un objetivo real, a veces el aspecto mental compensa otros problemas. Por ahora estoy ganando, así que disfruto, pero de una forma distinta a la del año pasado".

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Con 10 coronas mundiales, es difícil saber de dónde puede sacar la motivación Márquez para seguir trabajando con esta intensidad.

"Es cierto que, si lo miras bien, tengo 33 años y llevo 18 en el campeonato del mundo; es decir, más de la mitad de mi vida. Pero, al fin y al cabo, cuando tienes una pasión, la tienes. La cuestión es que puedes disfrutar de esa pasión de maneras diferentes. A día de hoy, sigo disfrutando de esta pasión como piloto", admitió.

"Es verdad que, si empiezas muy joven, terminarás antes; esa es la idea general. Pero, por otro lado, tienes casos como el de Valentino [Rossi], que también empezó joven y terminó a los 40 o 41 años (42), no recuerdo exactamente".

"Todo depende de tu carácter, de las lesiones que hayas sufrido a lo largo de tu carrera», continuó Marc. «En mi caso, hasta 2020, todo iba sobre ruedas. Después, mi visión de este deporte cambió por completo".

Tras la rueda de prensa, le hicieron notar a Márquez la poca contundencia con que había respondido a los rumores sobre una retirada prematura.

"Yo ahora estoy contundente en cerrar este mundial, es la prioridad principal. Es evidente que, contractualmente tengo dos años más con Ducati y he dicho que la prioridad es cerrar el título y luego ponerme a trabajar de cara al próximo año. No me gusta vivir en el futuro, me gusta vivir en el presente", utilizó una frase que le ha acompañado desde la grave lesión de Jerez en 2020.

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Di Giannantonio: "No quería dar lecciones a Márquez, no estoy en posición de dárselas a nadie"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





Márquez: "Tengo la primera bola de campeonato real, pero veo riesgos por todas partes"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



16 h



Márquez: "Tengo la primera bola de campeonato real, pero veo riesgos por todas partes"





Morbidelli: "Leí el libro de Valentino Rossi en cinco días, es una historia fantástica"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



17 h



Morbidelli: "Leí el libro de Valentino Rossi en cinco días, es una historia fantástica"





Viñales estudia convertirse en piloto independiente: "Quiero seguir en MotoGP"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



19 h



Viñales estudia convertirse en piloto independiente: "Quiero seguir en MotoGP"

Más de

Marc Márquez





A qué hora es la FP1 y la Práctica del viernes de MotoGP en Portimao y cómo ver



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



22 h



A qué hora es la FP1 y la Práctica del viernes de MotoGP en Portimao y cómo ver





Horarios del GP de Portugal de MotoGP (Portimao) y cómo ver: Márquez, segundo 'match ball'



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



3 d



Horarios del GP de Portugal de MotoGP (Portimao) y cómo ver: Márquez, segundo 'match ball'





Acosta: "Es pronto para pensar en ganar el título de MotoGP en 2027"



MotoGP



MotoGP 3 d



Acosta: "Es pronto para pensar en ganar el título de MotoGP en 2027"

Más de

Ducati





Lecuona: "Estoy viviendo un sueño y como un niño; he comido mucha mierda en estos años"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



20 h



Lecuona: "Estoy viviendo un sueño y como un niño; he comido mucha mierda en estos años"





El título de constructores, el gran desafío que le queda a Aprilia esta temporada



MotoGP



MotoGP 1 d



El título de constructores, el gran desafío que le queda a Aprilia esta temporada





Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de España



2 may 2015



Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias





Piastri estrena la mejora del motor Mercedes en Las Vegas: "Buenas sensaciones"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



5 min



Piastri estrena la mejora del motor Mercedes en Las Vegas: "Buenas sensaciones"





Márquez no desmiente los rumores en torno a una posible retirada prematura



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



9 min



Márquez no desmiente los rumores en torno a una posible retirada prematura





Los pilotos, asustados por la 'pista de hielo' de Las Vegas: "Daba miedo a 100 km/h"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



36 min



Los pilotos, asustados por la 'pista de hielo' de Las Vegas: "Daba miedo a 100 km/h"





Cómo la F1 2026 ha neutralizado la "principal fortaleza" de Piastri



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Cómo la F1 2026 ha neutralizado la "principal fortaleza" de Piastri

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse