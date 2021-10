Márquez: "Rossi ha tenido rivales más difíciles que yo"

Con 42 años y 26 temporadas en el Mundial a sus espaldas, Valentino Rossi pondrá fin a su carrera el próximo 14 de noviembre en Valencia. En este periodo, ha conseguido nueve campeonatos del mundo, 115 victorias –89 en 500/MotoGP–, 235 podios y 65 poles.

Siete pilotos diferentes fueron subcampeones tras Rossi: Noboru Ueda en 125cc, Tohru Ukawa en 250cc, Max Biaggi, Sete Gibernau, Marco Melandri, Casey Stoner y Jorge Lorenzo en 500cc/MotoGP.

Año Categoría Piloto 1997 125cc Noboru Ueda 1999 250cc Tohru Ukawa 2001 500cc Max Biaggi 2002 MotoGP Max Biaggi 2003 MotoGP Sete Gibernau 2004 MotoGP Sete Gibernau 2005 MotoGP Marco Melandri 2008 MotoGP Casey Stoner 2009 MotoGP Jorge Lorenzo

Marc Márquez, por su parte, a sus 28 años, lleva 14 temporadas en el Mundial, en los que acumula 85 victorias –59 en MotoGP–, 138 podios y 90 poles que le han conducido a ocho títulos.

En el caso del ilerdense, solo cinco pilotos se reparten los subcampeonatos tras él, con tres para Andrea Dovizioso, dos para Rossi, y uno para Lorenzo, Pol Espargaróy Nico Terol.

Año Categoría Piloto 2010 125cc Nico Terol 2012 Moto2 Pol Espargaró 2013 MotoGP Jorge Lorenzo 2014 MotoGP Valentino Rossi 2016 MotoGP Valentino Rossi 2017 MotoGP Andrea Dovizioso 2018 MotoGP Andrea Dovizioso 2019 MotoGP Andrea Dovizioso

Antes del pasado Gran Premio de Emilia Romagna, el último de Rossi en casa, Sky Italia le preguntó a Márquez quién había tenido los rivales más difíciles. El catalán no dudó.

“Valentino ha tenido rivales más difíciles que yo", respondió. "Ha luchado con Biaggi, Gibernau, Lorenzo. Lo que ha hecho Valentino por la historia de MotoGP es muy bueno".

Rossi: "Mis detractores dicen que gané tanto porque no tuve rivales"

Al #46 también le preguntaron allí por el mito que algunos sostienen de que durante los mejores años de su carrera, el nivel de MotoGP era más bajo y no tuvo grandes rivales como los que se a encontrado Márquez.

"La motivación en mi carrera depende mucho de mis rivales", dijo Rossi. "Mis detractores dicen que gané tanto porque no tuve rivales. Como decía Jordan en The last dance, con mis grandes rivales ha sido un tema personal. He tenido la gran fortuna de enfrentarme con dos generaciones fortísimas. Primero llegó el joven Rossi, que quería ganar a Biaggi, Gibernau...".

"La segunda parte de mi carrera me encontré a Lorenzo, Stoner, Pedrosa... Me vi en la otra parte: soy el viejo al que quieren ganar los jóvenes. Ha sido una gran experiencia de grandes adversarios", remachó.

