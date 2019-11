Márquez: “No puedes rodar lento en medio de la trazada”

Phillip Island.- Marc Marquez se tomó con más calma de lo habitual el arranque del Gran Premio de Australia. El catalán acabó sexto al final de una primera jornada dominada por Maverick Viñales, que se mostró intratable tanto en mojado en el FP1 como en seco en el FP2.

"Estoy contento por cómo fue el día, porque las sensaciones en agua fueron buenas", comenta. "Para ser honestos, Viñales está un paso por delante de los demás. Para acercarme a él tengo que entender mejor la goma trasera. Esperaba estar más lejos de las Yamaha y las Suzuki".

El piloto de Honda esta vez no fue protagonista por ser el más rápido, sino por el encontronazo que tuvo con Jorge Lorenzo al final del libre 2 cuando iba en su vuelta rápida y se tocaron.

Por si te lo perdiste: Márquez a Lorenzo: “¡Estás dormido!”

"La sexta posición no es para estar contento, pero tampoco es real porque en el último parcial perdí mucho tiempo. Venía rápido porque era mi única vuelta rápida con la goma blanda. Él iba lento por el medio de la trazada y tuvimos un pequeño contacto en el que le he arrancado la aleta", explica.

Al acabar el entrenamiento, los dos pilotos del Repsol Honda coincidieron en la zona habilitada para practicar la salida y el #93 le hizo un gesto como indicándole que iba dormido.

"Ya he hablado con él y está todo aclarado; yo tengo mi opinión y él, la suya. No puedes rodar lento en medio de la trazada, aunque evidentemente no lo hizo a propósito, pero tienes que vigilar. Son momentos de calentón. Es una de las cosas que más tenemos que vigilar. No hay que olvidar que mañana se espera lluvia, así que esto era una especie de cronometrada", justifica.

El ilerdense también se convirtió en protagonista durante el entrenamiento extra que se disputó cuando protagonizó la enésima salvada milagrosa de la temporada.

"No sé cómo lo he hecho pero he llegado a 70 grados, récord de inclinación. Ya estaba a punto de soltar la moto, pero al final he decidido dar gas a ver qué pasaba", remacha.