Por qué los rivales de Márquez tienen motivos para preocuparse tras su estreno con Ducati

Antes del pasado martes, alguien que conoce muy bien al español y que puede incluirse dentro de lo que se define como su círculo de confianza, fue muy claro al responder la pregunta acerca de cómo creía que le iría a Marc Márquez en su bautizo a los mandos de una Desmosedici. "Es bien sencillo: solo habrá que ver la cara que pone cuando se quite el caso, tras la primera salida a pista".

Precisamente, esa sonrisa medio contenida del catalán al cruzar su mirada con la de Frankie Carchedi, su nuevo ingeniero de pista en el equipo Gresini Racing, ha sido una de las imágenes más populares de esa jornada que tiene todas las hechuras de estar llamada a marcar un antes y un después en el Mundial de MotoGP.

Pocas veces un simple gesto fue tan ilustrativo, del peso que se acababa de quitar de encima un piloto que decidió abandonar su "zona de confort", como él mismo catalogó su posición en Honda, para apostarlo todo a una escudería satélite que solo puede ofrecerle una moto con una teórica inferioridad técnica respecto de las que conducen otros.

El tremendo revuelo que generó el prólogo de la aventura de Márquez y Ducati estuvo a la altura de la atención mediática que acompañó a todo el serial que le llevó a abandonar HRC. En muchos momentos llegó a parecer que el pulso cerrado por el título entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín pasaba a un segundo plano, y que lo realmente relevante era conocer el futuro del #93. Los elementos que deja esa primera toma de contacto en Cheste justifican toda esa agitación previa, que incluso se queda corta si intuimos lo que puede estar por llegar.

Con unas condiciones de pista de lo más complicadas, con viento y el asfalto a una temperatura por debajo de los 18 grados, el corredor de Cervera (Lleida) solo necesitó siete vueltas para colocarse el tercero, a tres décimas de su hermano, Alex Márquez, el más rápido en ese momento. Davide Tardozzi, team manager de la estructura oficial de Ducati, fue muy claro cuando al poco rato se le preguntó su opinión acerca de lo que acababa de presenciar: "Ha sido impresionante. Marc ha ido mucho mejor de lo que nos podíamos imaginar". Al finalizar la jornada, Márquez había firmado el cuarto mejor tiempo, el segundo más rápido de entre el escuadrón de Ducati, tras dar un total de 49 giros, el más veloz (el 46º), que le dejó a menos de dos décimas de Maverick Viñales, la referencia del día.

Al acabar el entrenamiento, la mayoría de cuestiones giraban alrededor del multicampeón. "Yo me había apostado a que terminaría el primero", se atrevió a decir Bagnaia. "Claro que no me sorprende que haya ido tan rápido. Ahora tiene la mejor moto y estamos hablando de uno de los mejores pilotos, sino el mejor de todos", consideró Viñales.

A pesar de que los vínculos contractuales que todavía tiene con la compañía del ala dorada –este fin de semana estará en Motegi, con motivo del Honda Thanks Day– le impidieron abrir la boca en Valencia, Motorsport.com entiende que los dos factores que más sorprendieron a Márquez de la Desmosedici fueron la tracción y la 'poca' exigencia física que demanda. Precisamente, dos de los puntos más débiles de la RC213V con la que se peleó este curso. "Todo es más fácil", comentó el leridano, que muy probablemente se guardó cierto margen en el bolsillo si atendemos a que solo disponía de una moto en su box y que, de caerse, eso habría complicado mucho las cosas.

Llegados a este punto, ahora se abre un periodo de más de dos meses para darle vueltas a la cabeza y tratar de imaginarse qué impacto tendrá la dupla formada por Márquez y Ducati cuando se reactive la pretemporada, en Sepang, a principios de febrero, y evidentemente una vez arranque el campeonato, en Qatar, ya en marzo. Si al escaso aperitivo del martes le añadimos algo de contexto entenderemos que los rivales del flamante fichaje de Gresini tienen motivos para estar inquietos. De entrada, hay que tener en cuenta que seis de los ocho pilotos que conducen una Desmosedici han sido capaces de ganar carreras, y que los otros dos (Alex Márquez y Luca Marini), acumulan varios podios, incluso victorias en sprint los sábados, con ella.

Esto lleva a concluir que si todos aquellos que manejan la Ducati se han adaptado bien a su pilotaje, alguien con el palmarés de Márquez no tendrá ningún problema en ese sentido. Sobre este argumento gira la última reflexión que hizo Enea Bastianini antes de irse de vacaciones. "He chequeado los datos de Marc antes de venir a atenderos [a los periodistas], y la verdad es que ha ido muy bien desde el primer momento. Ha sido el más rápido de todos nosotros [los pilotos de Ducati] en la curva 8. Su velocidad allí es impresionante", subrayó el de Rimini.

A lo anterior hay que sumarle el hecho de que el gran protagonista de esta pretemporada se baja del prototipo más crítico de todos, con el que ha registrado un récord de 29 caídas en 17 eventos –se perdió tres por lesión, y tampoco corrió los domingos en Sachsenring y Assen–, para subirse al más equilibrado de todos. "El problema sería hacer el camino inverso. Pero pasar de la Honda a la Ducati, para Marc será un alivio enorme", añade esta voz autorizada del entorno de del corredor.

Alberto Puig, hasta el domingo team manager de Márquez en Honda, no dudó ni un pelo cuando se le pidió que llevara la mirada al medio plazo. "Al bajar de la moto estaba contento. No hay que ser muy listo para saber que iba a ser así", soltó Puig, uno de los elementos del paddock que más le conoce, y que menos dudas tiene acerca de las fantásticas perspectivas que se le presentan por delante.

Escucha el podcast MotoGP de MotorsportNetwork a continuación: