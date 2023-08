Dejando al margen la catástrofe que significó la lesión de julio de 2020 en Jerez, para Marc Márquez la primera parte de la temporada 2023 está siendo, sin ningún tipo de duda, uno de los momentos más irreconocibles de su carrera deportiva.

"Lesión al margen, este es el peor momento de mi vida deportiva", dijo tras cruzar la meta 17º en la carrera sprint de Assen el pasado 24 de junio, su peor resultado histórico.

Márquez atesora en su palmarés 85 victorias, 59 de ellas en la clase reina, pero no logra cruzar la meta primero desde el 20 de septiembre de 2021, cuando ganó el GP de la Emilia Romagna, y no completa la distancia de una carrera de gran premio desde el 23 de octubre del año pasado, en Sepang.

Una situación que ha disparado las especulaciones sobre el futuro del corredor, apuntando a un posible cambio de fábrica incluso antes de completar su contrato con Honda, que concluye a finales de 2024. Motorsport.com pudo hablar en exclusiva con Márquez antes del Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebra este fin de semana, manteniendo su línea de "querer seguir creciendo con el proyecto", pese a que Honda está en su peor momento.

Pregunta: ¿Cómo estás de la lesión en las costillas que te impidió correr en Assen, estás ya recuperado cien por cien?

Respuesta: "De la lesión en las costillas me recuperé muy bien, muy rápido. De hecho, tuve que descansar una semana más de lo que quería, me fue bien porque me fui a Mallorca, pero quería empezar antes a trabajar y no pude, tuve que alargarlo por el tema de la costilla. Pero lo que más me ha molestado ha sido el tobillo (derecho), que lo tenía muy inflamado, me rompí un ligamento y aún a día de hoy tengo muy inflamada la zona. Sea por no poder caminar bien, o por lo que sea, este tema del tobillo me ha ido generando molestias en toda la pierna derecha, tanto en la rodilla como en la zona del pubis. En los últimos días he mejorado, pero me ha llevado más tiempo de lo que me hubiera gustado la recuperación. Esta última semana ya he podido hacer más moto, ha ido bien. He parado un día antes (los entrenamientos con la moto) por las molestias, pero físicamente puedo decir que ahora estoy bastante bien".

Las múltiples caídas que ha sufrido esta temporada han restado confianza a Marc Márquez Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

P: Cuando te fuiste de Assen dijiste que te ibas al verano para descansar, reflexionar y para despejar la mente. ¿Has podido pensar y tomar alguna decisión? ¿Avanzar en tu hoja de ruta?

R: "Sí, he podido pensar y valorar. Sobre todo, cuando estas calmado en casa es cuando puedes pensar en qué ha sucedido en esta primera parte de la temporada, qué has hecho mal, que has hecho bien… y una de las cosas que tenemos que cambiar para la segunda parte de la temporada es la manera de afrontar las carreras. Evidentemente comencé el año, y no lo negaba, con el objetivo de luchar por victorias y por el Mundial, pero por un motivo u otro no estamos preparados hoy por hoy, y no puedo afrontar la segunda parte de la temporada pensando en luchar por los primeros puestos. He tenido demasiadas lesiones, ha sido imposible coger el ritmo y tener confianza. Así que el objetivo para esta segunda parte de la temporada es ser, quizá, menos explosivo, no buscar resultados, pero con el objetivo de intentar seguir creciendo con el proyecto y, sobre todo, volver a tener confianza en mí mismo y ritmo de carrera. Desde Malasia 2022 que no acabo una carrera larga, sí que en Le Mans me faltó solo una vuelta (se cayó a dos del final cuando iba tercero), pero así es imposible coger ritmo. Soy humano y por más que sepa ir rápido en moto, tener el ritmo de carrera es otra cosa".

P: Pero para un piloto acostumbrado a ganar como tu, ¿si no vas a buscar resultados de dónde sacaras la motivación para competir?

R: "Ahora mismo la motivación es tirar de fuerza de voluntad y sacrificio, tirar de rutina. Lo dije en la última rueda de prensa (Assen) y es lo que he hecho este verano cuando iba a entrenar, he intentado pasarlo bien, me he divertido haciendo flat track, que hacía mucho tiempo que no lo practicaba, he hecho moto pequeña, que me ayuda a divertirme. He buscado métodos para tirar de rutina tratando de pasarlo lo mejor posible. Poco a poco, a medida que me vaya encontrando mejor encima de la MotoGP y yo vea que voy mejor, seguro que la motivación extra para luchar por las victorias volverá. Pero no podemos ocultar la realidad y hoy por hoy no estamos preparados para luchar por estar entre los cinco primeros. Puede que en algún circuito puntual pueda pasar, como fue mi caso en Le Mans, o el caso de Alex Rins en Austin. Pero son situaciones puntuales. Saqué la cabeza en Portimao y Le Mans, pero en ningún otro sitio. Rins sacó la cabeza en Austin, pero no lo ha hecho más en toda la temporada. Así que hay que ser realistas".

P: Durante estas cinco semanas de parón, ¿has podido hablar con alguien de Honda en Japón, y qué esperas encontrarte a nivel de moto en Silverstone?

R: "Sí, esa es una de las cosas que he querido hacer, estar siempre conectado tanto con Alberto Puig como con el equipo de test. Stefan Bradl ha estado probando en Misano y Jerez, y cuando llegue a Silverstone me dirán exactamente qué ha llegado nuevo y qué no. Sé que el equipo de pruebas ha estado trabajando, pero luego hay que ver en la práctica si funciona o no (lo que han probado). Pero que siguen trabajando y evolucionando, está claro. Veremos en las próximas carreras qué llega y, sobre todo lo más importante es el test de Misano, es el último que tenemos y es donde se empiezan a probar las motos de cara al 2024".

P: Has hablado de Rins y su victoria en Austin y hoy se ha anunciado su marcha de Honda, cuando solo han pasado ocho carreras y tiene un año y medio de contrato por delante. ¿Te extraña?

R: "Sí me extraña, sobre todo porque él mismo dijo que la Honda no era tan mala moto, que se podía ganar con ella. Que en tan poco tiempo ya piense en marcharse a otra marca me sorprende, pero bueno. Respetamos su decisión y si se marcha será que no ve que la Honda sea tan buena moto, sino que está buscando otro proyecto".

Alex Rins dejará el Team LCR Honda para correr con Yamaha en 2024 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images