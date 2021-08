Márquez: "A Rossi hay que juzgarlo por toda su carrera, es una leyenda"

Spielberg.- Minutos antes de hacerse oficial la retirada de Valentino Rossi, Marc Márquez apostó en los micrófonos de DAZN a que el #46 seguiría un año más en activo. El español, uno de los grandes rivales de la carrera del italiano, falló en su pronóstico.

A las cuatro y veinte de la tarde Il Dottore fue al grano y confirmó la noticia en la rueda de prensa extraordinaria. Tras confirmarse, la mayoría de pilotos se pronunciaron al respecto. Márquez no fue una excepción.

"Lo que ha dado al motociclismo ha sido mucho. Ha aportado más de lo que lo que ha dado en la pista. Ha arrastrado a mucha gente. Nos deja un grande, pero seguirá ligado al paddock con su equipo subiendo talentos italianos", dijo el #93.

"Son decisiones que el rendimiento deportivo te lleva a tomar. Ha trabajado más que ninguno para alargarlo y al final ha decidido parar. No hay que juzgarle ni por el inicio ni por el final de su carrera. Hay que juzgarlo por toda su carrera. Es una carrera de leyenda. Un año más era bueno para el campeonato, pero es una decisión respetable y merecida", señaló.

Márquez terminó la primera mitad del curso fundido, tanto mentalmente como en el aspecto físico. Tras reaparecer en Portimao, en la tercera parada del calendario, el español las vio de todos los colores. Tuvo jornadas emocionantes como el final de esa carrera, en la que no pudo reprimir las lágrimas.

También domingos en los que lo pasó realmente mal, como en Italia o en Montmeló, y también un momento de gloria, como la victoria en Sachsenring.

Márquez desconectó dos semanas y después regresó a los entrenamientos, en los que incrementó la intensidad, tanto encima de la moto como en el gimnasio.

“Una de las mejores cosas de este verano es que he vuelto a mi vida normal. He podido combinar flat track con el gimnasio y con motos de carretera. Me gustaría haber entrenado más. Cuando comencé a estresar la zona de nuevo, el dolor volvió un poco, pero el médico me dice que es normal, que el brazo, y en especial, el hombro, tiene que readaptarse a lo que necesito, que es la moto”, dijo Márquez, este jueves, ya desde Spielberg.

“No me siento al 100%, pero estoy mejor que en la última carrera, en Assen. Mentalmente me habría gustado afrontar este regreso al 100%, pero no lo estoy. El objetivo para la segunda parte de la temporada es ser más constante, aunque eso no significa pelear siempre por el podio, sino por intentar estar en el mayor número de grandes premios entre los cinco primeros”, añadió el catalán, que en Holanda, la última carrera antes de las vacaciones, sufrió una tremenda caída durante los entrenamientos que le llevó a dar un toque de atención a los ingenieros, para que se centraran en mejorar una moto que no está al nivel que se le requiere a Honda.

“Honda no ha tenido vacaciones. Hay reacción; hay cosas que probar. Vamos avanzando. Para afrontar un fin de semana y quererlo a ganar, no hay que probar muchas cosas, pero no tenemos mucho a perder, ni tampoco que ganar. Vamos a probar cosas más para el futuro, aunque eso no sea lo mejor para buscar el rendimiento durante un fin de semana”, prosiguió el de Cervera (Lleida).