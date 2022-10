Márquez responde a los ataques por seguir la rueda de Bagnaia

Cargar el reproductor de audio

Desde que Marc Márquez se lesionó de gravedad en el Gran Premio de España de 2020, una merma física de la que sigue recuperándose, el corredor español no ha tenido problema alguno en admitir, en muchas ocasiones, que ha necesita de una rueda para que tiraran de él, sobre todo a la hora de intentar hacer una vuelta rápida.

Aunque la acción de seguir rueda (chupar rueda, en el argot motociclista) ha existido siempre en este deporte, antiguamente se asociaba más a pilotos que no tenían capacidad y trataban de ganar unas décimas al crono aprovechando el rebufo de un compañero o rival. Sin embargo, la cada vez mayor igualdad en MotoGP ha llevado a que muchos pilotos, incluso punteros, en algún momento haya utilizado este remedio, a veces efectivo.

Márquez no tiene reparos en reconocerlo, y más ahora que ni él, ni la moto, están para muchas alegrías.

"En la recta perdemos dos o tres décimas respecto a la Ducati, si podemos tener el rebufo es una ganancia gratis", dijo hoy tras tratar de seguir a Pecco Bagnaia en la primera salida de la Q1 y a Jack Miller en la segunda. También siguió al italiano en la Q2, y tanto Pecco como Jack se cayeron delante de Marc, que tuvo que completar la vuelta solo, logrando pasar a la cronometrada definitiva y clasificarse en primera fila de parrilla.

"Estas cosas pueden pasar, pero empiezan a pasar demasiado", dijo Bagnaia al final del día, tras clasificar solo 9º en parrilla debido a la caída.

"Ha habido momentos en los que me seguían siete motos. El reglamento no dice nada al respecto, pero ya es un poco demasiado", insistió algo molesto el de Turín.

También habló del tema Jack Miller, que en la segunda salida de la Q1 se encontró con seis o siete pilotos que le seguían, hizo ver que iba a atacar pero acabó apartándose y cuando decidió ir a por la vuelta, se cayó al suelo y no pudo pasar a la Q2.

"Cuando salí del box se me pusieron varios pilotos detrás, pero no iba a permitir que eso me afectara. Significa que haces las cosas bien", dijo.

"Lo que no me gusta es que se han ido quejando de ello durante todo el año, y luego se quedan esperando en la recta de atrás para coger una rueda. La gente siempre va a seguir ruedas", añadió.

Recriminan a Márquez que siga a Pecco

Los medios italianos recogieron el guante de la queja del líder de Ducati y le preguntaron, directamente, a Márquez en la rueda de prensa si no sería mejor seguir a otro piloto de Ducati, si pensaba hacer eso, en lugar de a Pecco, que se está jugando el campeonato.

No le sentó bien la pregunta a Marc, que mantuvo la compostura pero fue seco en su respuesta.

"Bajo mi punto de vista, cuando en el pasado yo estaba luchando por los campeonatos a los demás pilotos tampoco les importaba demasiado", soltó el #93.

"Una cosa diferente, como ha pasado en el FP3 con Franco Morbidelli, es que molestes, en ese caso sí que hay que prestar atención. Pero cuando estás detrás y no vas súper cerca y pegado, la verdad es que no estás molestando al piloto de delante".

Marc está luchando por recuperarse de una gravísima lesión y no cuenta con una moto todo lo competitiva que se esperaría de Honda, por eso cree que Bagnaia no debe preocuparse por temas menores y debe centrarse en lo suyo.

"Si estás luchando por un campeonato y tienes un objetivo claro, te mantienes con inteligencia y gestionando la situación, empujas a tope a una vuelta con pista libre ante ti, no importa que te sigan", dijo.

Y no quiso acabar la respuesta, sin dejar claro que había entendido el mensaje de la misma.

"No era el único que le seguía. Bagnaia, cuando sale, hay muchos pilotos que le siguen, pero es cierto que los colores de Repsol Honda brillan un poquito más, llaman más la atención", cerró.

