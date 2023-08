Márquez quiere reducir la aerodinámica en MotoGP antes de 2027

La aerodinámica ha adquirido un papel muy relevante en MotoGP. Para poder destacar y ganar en el campeonato, ahora es necesario contar con imponentes alerones que aumenten el agarre de la moto contra el suelo, pero varios pilotos han señalado también efectos negativos, como el aumento de temperatura del neumático delantero o sobre todo en las reacciones de la máquina en los duelos. Cuando un piloto se encuentra a rebufo de un rival, el comportamiento de su moto puede llegar a ser muy difícil de predecir, lo que dificulta los adelantamientos.

Como es natural, Honda está intentando seguir esta filosofía para salir de la crisis, y en Silverstone aparecieron en la RC213V unas grandes aletas que recuerdan a las que ya usan Ducati y KTM, pero Marc Márquez preferiría dar un paso atrás. A menudo contrario a las evoluciones tecnológicas de los últimos años, el ocho veces campeón del mundo espera una reacción de los dirigentes de MotoGP antes de que entre en vigor el próximo ciclo reglamentario, previsto para la temporada 2027.

"Ya lo dije hace dos, tres o cuatro años. Pero hay gente que se opone a la aerodinámica, y otros están a favor. Y si dices algo, te dicen que no te puedes adaptar a esta aerodinámica. Al final puedes hacerlo, pero en el Mundial actual dependes mucho más de la moto que tienes", comentó recientemente el de Cervera.

"Si no tienes aerodinámica, si no tienes tracción... Hay muchas cosas en el aspecto técnico y dependes mucho más de él. Y cada vez es más difícil atacar y adelantar a los pilotos. Se está pareciendo a la Fórmula 1. La F1 [ahora] va en la dirección opuesta, con menos carga. Estamos haciendo lo contrario, cada vez es mayor. Aparentemente eso va a cambiar en 2027, pero es demasiado tarde. ¡Tres años así!".

Pol Espargaró también es partidario de cambiar el reglamento lo antes posible, pero es consciente de que difícilmente se encontrará la unanimidad necesaria entre los distintos involucrados en la clase reina: "El problema es siempre el mismo: vamos a la MSMA [la asociación de fabricantes], pedimos que quiten los alerones y debería haber un acuerdo unánime [para que saliera adelante]", explica el piloto de Tech3.

Es probable que las marcas más avanzadas aerodinámicamente se nieguen a renunciar a esta ventaja, aunque entre en juego el argumento de la seguridad: "Te enfrentas a las marcas. Y entonces es complicado, porque invierten mucho esfuerzo y dinero en este deporte, así que también estamos penalizando la fortaleza tecnológica de otros fabricantes o su éxito, y creo que eso no es justo. Sí, nos enfrentamos a diferentes problemas cuando pilotamos, pero los pilotos también tienen que encontrar las soluciones sobre la moto para cambiar sus trayectorias o mejorar la situación".

La aerodinámica ha obligado a los pilotos a readaptarse en los últimos años. Cuantos más pilotos tiene delante, más difícil le resulta a 'Polyccio' controlar su moto debido al aire sucio que generan otras motos. "Esa es una de las cosas que sentí en Silverstone", dijo. "Estaba bastante atrás en el grupo y en la primera chicane rápida, en el primer sector, me costaba girar la moto. Hay muchas turbulencias causadas por los alerones y tengo que decir que es bastante peligroso. Cuando lideras la carrera o estás entre los cinco o seis primeros, no lo sientes tanto, pero si estás detrás, las turbulencias que sientes son increíbles".

Este fenómeno parece haber estado detrás del abandono por caída de Marco Bezzecchi en el Gran Premio de Gran Bretaña, tras ser 'absorbido' por la estela de Pecco Bagnaia, que iba delante de él. Marc Márquez ha sentido cómo este fenómeno se agravaba en los últimos año: "He pilotado esta moto con y sin alerones, y es cierto que es mucho más crítico con alerones. Pero así es MotoGP y hay que adaptarse. Antes también temblaba [la moto], pero menos".

Su ex-compañero de equipo experimenta el mismo fenómeno de succión, que le obliga a plantear de forma diferente los duelos en pista, tanto para atacar como para defender: "Normalmente ocurre cuando frenas", explica Espargaró. "Me pasó el año pasado en Qatar, cuando Bastianini me adelantó y se escapó: es como si alguien te empujara por detrás, dejas de frenar y te vas largo".

"Por eso en MotoGP, sobre todo hoy, es importante que adelantes y frenes de lado. Tienes que dejar aire limpio para el que viene detrás. Porque parece que si bloqueas la trayectoria, por supuesto que no te van a adelantar, pero luego cuando te alejas del rival, éste ve que su velocidad aumenta bastante rápido. Así que puede chocar por detrás. Creo que es un pacto entre caballeros [que hay que tener] porque si cortas el paso al piloto al que estás adelantando, quizá te pueda golpear. Así que ahora, con la aerodinámica, es importante tener siempre aire limpio".

"Es un problema tecnológico. De hecho, fue una de las cosas de las que me quejé hace unos años, cuando Ducati empezó a utilizar estas aletas y se empezaron a notar estas turbulencias. Vengo de la época en la que no había alerones. No había ninguno en la Yamaha en el pasado, así que empecé a sentir las turbulencias y pensé que eran un poco raras y peligrosas. Ha ido mucho más lejos... pero es difícil detener la evolución tecnológica. Estas cosas pasan, y ocurrirán otras que no esperamos, pero tenemos que adaptarnos a ellas", añadió el #44.

Según Marc Márquez, esta adaptación que se exige al piloto en las batallas en pista no es la misma dependiendo de la moto. "Si llevas una moto, puedes adelantar de una manera, y si llevas otra, tienes que pasar en sitios donde normalmente no lo esperarías. Tienes que encontrar la manera", comentó el #93.

Iker Lecuona, sustituto de Alex Rins por su lesión en el LCR, sólo ha pilotado en MotoGP con alerones, pero desde 2022 está en el Mundial de Superbikes, donde las motos son más sencillas y ofrecen más libertad de pilotaje. El valenciano considera que el predominio de la aerodinámica va en detrimento del disfrute de la moto.

"Para mí, hoy en día MotoGP es divertido, pero al mismo tiempo es más aburrido, porque con tanta aerodinámica hay más límites. Antes, incluso en 2021, cuando yo ya estaba allí y había menos aerodinámica, era más divertido porque la moto se movía más. Ahora, si miras las motos, parecen un tren. La diferencia en WSBK es que puedes jugar mucho con ellas, así que es muy divertido comparado con una MotoGP", comentó.