Márquez: “Cuando salgo de una lesión estoy más fuerte que antes”

Madrid.– A pesar de ser uno de los pilotos que más veces se cae cada año, la carrera profesional de Marc Márquez ha estado marcada por un número muy reducido de lesiones de gravedad. De hecho, desde 2010, solo se ha perdido un gran premio por encontrarse de baja.

Fue en 2011, a raíz de la caída que sufrió durante los entrenamientos del penúltimo Gran Premio del campeonato en Malasia y que le produjo una diplopía que le hacía ver doble, lo que le obligó a perderse esa cita y la siguiente cuando se jugaba el título. Márquez necesitó varios meses para recuperarse y se pasó la mayor parte del invierno en blanco, pero cuando reapareció, lo hizo ganado la primera carrera de la temporada 2012 en Qatar. Ese año consiguió ocho victorias más y el título de Moto2 con total autoridad.

La segunda lesión importante se la produjo durante la pretemporada de 2014. El de Cervera se rompió el peroné derecho en febrero practicando dirt track y se perdió los test antes del arranque del campeonato. Ni siquiera eso fue obstáculo para que el catalán consiguiera la victoria en las 10 primeras carreras del campeonato y su segundo título de MotoGP.

A finales de 2018, Márquez decidió pasar por el quirófano para operar el hombro derecho que tantas veces se le había salido a lo largo de ese curso. El #93 estuvo prácticamente todo el invierno sin subirse a una moto hasta los primeros test de pretemporada y llegó muy justo físicamente a la primera carrera. En Qatar fue segundo –el peor resultado de 2019 exceptuando el abandono en Austin– y se acabó proclamando campeón del mundo por octava vez sumando 12 victorias y batiendo el récord de puntos en una temporada.

El pasado noviembre, el ilerdense optó por operarse de nuevo una lesión similar a la del año anterior en el hombro izquierdo. Tras otro invierno centrado en recuperarse y alejado de las motos, Márquez ha señalado que la recuperación ha sido más complicada esta vez, a pesar de ser una operación más sencilla a priori, y que no llegará al 100% a la primera carrera.

Sin embargo, el piloto de Honda asegura que todas estas adversidades no han hecho más que reforzarle y que cuando supera una lesión, vuelve mejor que antes.

"El momento profesional más importante que me quedo es con las lesiones. Cuando sales, estás más fuerte, no sabes por qué. ¿Si lo digo para meter miedo? ¡Por qué no! Te queda más marcado lo malo que lo bueno. Es en los puntos de inflexión donde ves la realidad", explicó Márquez durante la presentación en Madrid de los documentales que ha hecho DAZN sobre sus tres carreras más importantes.

Galería Lista 10. Andrea Iannone 1 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 3 veces 2 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cuando todavía corrían en Moto2, Iannone fue derrotado en tres ocasiones por Marc Márquez 10. Álex Rins 3 / 22 Foto de: Suzuki MotoGP 3 veces 4 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Rins suma 2 victorias en MotoGP, pero podrían ser 5 de no haber estado Márquez. 8. Stefan Bradl 5 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4 veces 6 / 22 Foto de: Yamaha MotoGP El alemán solo tiene un podio en MotoGP, un segundo puesto en Laguna Seca que habría sido una victoria de no estar Márquez. En Moto2 también le ganó en 3 ocasiones. 8. Cal Crutchlow 7 / 22 Foto de: Repsol Media 4 veces 8 / 22 Foto de: Repsol Media Si es difícil ganar a Márquez, más aún con la misma moto. Que se lo digan a Crutchlow... 6. Nico Terol 9 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 5 veces 10 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Nico Terol fue uno de los principales rivales de Márquez en 125cc y en 5 ocasiones quedó segundo tras él. 6. Fabio Quartararo 11 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 5 veces 12 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images En un 2019 increíble, solo Márquez ha evitado que Quartararo consiguiera su primera victoria en MotoGP, en 5 grandes premios. 3. Pol Espargaró 13 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 8 veces 14 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Polyccio y Marc se vieron las caras muchas veces en 125cc y Moto2 y casi siempre el duelo fue del lado del ilerdense. 3. Andrea Dovizioso 15 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 8 veces 16 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images En los mano a mano, Dovizioso le tiene tomada la medida a Márquez, aunque el italiano ha sido segundo más veces por detrás del español. 3. Jorge Lorenzo 17 / 22 Foto de: Bridgestone Corporation 8 veces 18 / 22 Hasta 8 veces ha tenido que escuchar el himno español Lorenzo en honor a Márquez siendo él segundo. 2. Dani Pedrosa 19 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 9 veces 20 / 22 Foto de: Repsol Media El compañero más longevo de Márquez fue derrotado hasta en 9 carreras. 1. Valentino Rossi 21 / 22 Foto de: Repsol Media 11 veces 22 / 22 Foto de: Repsol Media Si no fuera por Márquez, Rossi tendría 11 victorias más. Sorprendente que haya sido segundo tantas veces por detrás del #93.

(Si no puedes leer el pie de foto, pulsa 'Versión completa' al final del artículo)