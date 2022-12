Márquez no quiere reconciliarse con Rossi: "No me apetece"

Cargar el reproductor de audio

Marc Márquez visitó anoche el programa de humor de Joaquín Sánchez, 'El novato', donde se sinceró sobre diferentes aspectos de su vida y su carrera. Conducido por el legendario futbolista del Betis, y en tono de broma y ambiente distendido, el #93 fue relatando diferentes momentos de su carrera deportiva, desde sus inicios hasta la actualidad.

Mira todo lo que pasó en el programa de Joaquín con Marc Márquez: Márquez y Joaquín triunfan en una noche de risas... ¡y miedo!

Y un tema obligado, más si cabe al tratarse de un contenido generalista emitido en prime time, era el de su relación con Valentino Rossi.

Ambos campeones del mundo mantenían un buen entendimiento, incluso podría decirse que casi de amistad. De hecho, Rossi le invitó en alguna ocasión a su rancho, y eran comunes las bromas entre ambos a lo largo de los fines de semana.

Pero todo se enturbió en la temporada 2015, cuando una serie de declaraciones y acciones terminaron desembocando en un choque en el Gran Premio de Malasia. Rossi fue sancionado, y terminó perdiendo el título ante Jorge Lorenzo, y Marc Márquez acabó siendo repudiado por la afición amarilla.

A partir de ese momento, ambos pilotos cesaron su cordialidad, y el #46 decidió retirarle el saludo al de Cervera. Solo la trágica muerte de Luis Salom en el Gran Premio de Catalunya de 2016 consiguió que se volviesen a dar la mano, aunque con una frialdad que se mantuvo hasta el día de hoy.

El tema saltó a la palestra en el programa cuando Joaquín le preguntó por la rivalidad entre los pilotos de MotoGP, que cada vez destacan más por ser rivales en pista pero amigos fuera de ella.

"No tienes nada en contra de él, pero hay tensión. Yo he tenido tensión con Lorenzo, con Pedrosa... y ahora hablamos de todo. Es curioso porque estás toda la temporada con tensión y cuando acaba Valencia, que es la última carrera, por la noche estás como si no hubiera pasado nada. Con algunos, con otros ya has tenido más rifirrafe...", dejó caer el ocho veces campeón del mundo.

Fotograma de 'El Novato', con Joaquín subido a la moto de Márquez

"¿Con rossi es con el que peor te has llevado?", inquirió un nada inocente Joaquín. "Sí, sí sí", le contestó un convencido Marc. "¿Pero era tanto como para aquel mal rollo?", porfió el futbolista. "Sí. Cuando te niegan el saludo y va cada uno por su lado, pues ya está. Indiferencia de cada uno", reflexionó Márquez.

"Yo le hubiera dicho '¡Valentino, atríncame el pepino!'", bromeó el del Betis, ante las carcajadas del catalán.

"Esto es como un divorcio", continuó Márquez. "Si escuchas una versión, será esa versión, y si escuchas la otra pues ya tú te crees la que quieras. No hay buenos ni malos, pasó lo que pasó y ya está. Se jugaron las cartas, hubo una tensión y '¡pam!', explotó".

"¿Sabes qué pasa? Cuando eres Messi, no buscas el contacto, no buscas la putería, no buscas que se caliente el partido. Porque eres el mejor y lo haces cuando quieras, tienes la velocidad y lo que sea. Cuando ya te ves con un poco de inferioridad, y en el fútbol pasa lo mismo, vas buscando a ver si el ambiente se enrarece un poco, porque así puedes meter gol", reflexionó el de Honda.

"Pasó un poco lo mismo. En aquel campeonato, que es donde explotó todo, Lorenzo tenía más velocidad que él. Buscó que el ambiente se calentase para ver si salía algo. Pero al final ganó [Lorenzo] por la velocidad".

A la pregunta de si cree que podría haber una reconciliación, ahora que Vale ya se ha retirado del motociclismo, Marc negó con sinceridad. "No. No creo. No me apetece. Le respeto mucho, eh. Lo que ha hecho por el motociclismo... es el único, creo. Ha traído mucha afición, y eso es bueno".

"Pero, de ahí a lo que ha pasado... vale sí, muchas gracias por lo que ha hecho por el motociclismo, lo reconozco, es uno de los más grandes y demás, pero ya está. Yo hago mi vida y tú haces la tuya", concluyó.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!