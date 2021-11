Márquez reaparece en Rufea y su hermano Alex le espera en el test de Sepang

Alex Márquez presentó el pasado jueves la sexta edición del Allianz Junior Motor Camp en el circuito de motocross de Rufea, cerca de Lleida, en el que hará las funciones de monitor de lujo para una veintena de jóvenes pilotos de entre 10 y 13 años elegidos, previamente, por la pareja de hermanos de Cervera.

Los responsables del evento excusaron, inicialmente, la ausencia de Marc Márquez debido a la lesión que sufrió mientras entrenaba, precisamente, practicando Enduro sobre tierra, el pasado 30 de octubre, y que le impidió participar en los dos últimos grandes premios de la temporada, Portimao y Valencia, y en los test de pretemporada 2022 que se celebraron la pasada semana en Jerez.

Sin embargo, la sorpresa para las tres niñas y 17 niños que participan en el Campus llegó el viernes, cuando Marc apareció en Rufea para mezclarse con los jóvenes pilotos y darles consejos sobre la conducción sobre la tierra, unas imágenes que el propio piloto subió a sus redes sociales.

Aunque el corredor de Honda sigue con problemas de visión y a la espera de recuperarse, este tipo de apariciones hacen pensar que la situación, poco a poco, va mejorando, como así lo piensa también el bicampeón del mundo, su hermano Alex, que le espera para el test de Sepang, primero del próximo año, que se celebrará del 5 al 7 de febrero.

“Espero que esté en el test, será importante para él, y también para nosotros, para Honda, para tener la referencia y marque el camino y no se pierda. No me planteo la posibilidad de que no esté en Sepang, ojalá pueda ir y podamos estar ahí los cuatro pilotos de Honda para dar un paso adelante”, explicó Alex en conversación con el diario Marca.

El martes se cumplirá un mes de la lesión de Marc y aunque el piloto va pasando controles regularmente, se ha dado un tiempo hasta finales de diciembre para tomar la decisión de pasar o no por el quirófano.

“Es un tipo de lesión que necesita tiempo, hay que ver cómo evolucionado hasta navidad, ese es el plazo que ha dado el médico. Ya le pasó una vez (2011), llegas a un punto que tienes que ver si está mejorando o se estanca y ahí tomar una decisión. Hay que tener paciencia”, explicó el piloto de LCR.

A la espera de que se recupere, Marc siguió intensamente el importante test de la pasada semana en Jerez, donde los tres pilotos de Honda probaron la moto de 2022.

“Marc está completamente enfocado en la próxima temporada, no paró de llamarme durante todo el test, y antes de salir a pista ya me comentó algunas cosas sobre la nueva moto”, desveló Alex, que durante el test, en el que estuvo también presente el jefe técnico del equipo de Marc, Santi Hernández, para seguir la evolución del nuevo prototipo de HRC.

