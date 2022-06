Márquez: "El más rápido es Pecco, pero los más constantes son Fabio y Aleix"

Cargar el reproductor de audio

El español cogió un avión este martes con rumbo a Minnesota, para ser intervenido este jueves en la clínica Mayo, en la que será la cuarta operación en el húmero derecho que se rompió en Jerez, hace casi dos años.

El pasado viernes, entre el primer ensayo libre, en Mugello, y el segundo, Márquez recibió la llamada del doctor Joaquín Sánchez Sotelo, que le dio la luz verde para volver a operarse, y hacerlo de forma inmediata.

Según reconoció el catalán, ni siquiera habría corrido en Italia de haber sabido que iba a poder operarse tan pronto. Pero el hecho de haber tomado parte ya en el primer entrenamiento del fin de semana le llevó a tomar la decisión de seguir adelante y disputar la carrera el domingo, en la que finalmente terminó el décimo.

Marc Márquez ha llegado en torno a las 5 de la madrugada (hora europea) a Minnesota, donde pasará por el quirófano este jueves

A las puertas de la novena parada del calendario, este domingo en Montmeló, Fabio Quartararo lidera la tabla general, con ocho puntos de ventaja sobre Aleix Espargaró, 28 sobre Enea Bastianini y 41 sobre Pecco Bagnaia, el cuarto.

Tras bajarse de la moto, al de Honda se le preguntó cómo veía la pelea por el Mundial, y, como es costumbre en él, fue muy claro llegado el momento de dar su opinión.

"El más rápido es Pecco, pero los más constantes son Fabio y Aleix", declaró Marc Márquez, tras poner en valor el triunfo de Bagnaia ante su público, pero, sobre todo, la solvencia y determinación exhibido por Quartararo, que en su cruzada hacia la segunda plaza se sacó de la chistera una serie de adelantamientos espectaculares, básicamente en las curvas enlazadas, donde podía sacar partido de la manejabilidad de su Yamaha.

"El que más me sorprendió en Mugello fue Quartararo. No me lo esperaba en ese modo de ataque. Y lo digo por cómo lo hizo. Creo que esto le dará alas. Si Pecco encadena dos o tres victorias consecutivas puede ser uno de los de referencia. Pero el gran tapado es Aleix", añadió el corredor de Cervera (Lleida), que destacó el oficio del mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona), y también del prototipo que ha ensamblado la marca de Noale.

"En las últimas vueltas, (Maverick) Viñales me iba recortando medio segundo por vuelta. Pero no es solo la Aprilia, sino también Aleix, que está sacando el máximo partido de esa moto", argumentó Márquez, que, en última instancia, reconoció que, puestos a elegir un campeón, prefería barrer para casa: "No tengo ninguna preferencia, pero si por mí fuera, si se queda en España, pues mejor".