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MotoGP GP de Valencia

Márquez pulveriza el récord de la pista en su último viernes en MotoGP

Marc Márquez lideró la Práctica del GP de Valencia cerrando un minuto del final de la jornada una vuelta en 1.28.483 para establecer un nuevo récord absoluto en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Germán Garcia Casanova

Editado: 27 nov 2026, 15:16

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Márquez saliendo a pista en Valencia

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez lideró el Práctica del GP de Valencia, el último de la temporada, totalmente ensombrecido por la noticia de su propia retirada antes del inicio del FP1 de la mañana. En el que está siendo su último gran premio, el piloto de Ducati dejó claro que se va a ir en absolutamente subido en la cresta de la ola, como campeón del mundo y liderando con récord absoluto su último gran premio en MotoGP, al parar el crono en 1.28.483 y dejando sin efecto la marca del 1.28.809 con que Marco Bezzecchi logró la pole el año pasado.

Durnte la hora de sesión que duró la Práctica, primero Raúl Fernández parando el crono en 1.28.791 a 12 minutos del final, y luego Marco Bezzecchi, que lo dejó en 1.28.730, ya rodaron por debajo de la marca del trazado, pero no fue hasta que Márquez cruzó la meta a un minuto del final que se estableció un nuevo récord absoluto.

Por detrás del catalán, terminó en la hoja de tiempo Bezzecchi, a casi dos décimas y media del primero, con Ai Ogura y Raúl Fernánde, la pareja de Trackhouse, colocando a tres Aprilia en los cuatro primeros puestos.

Pedro Acosta, que sufrió una caída sin consecuencias, terminó quinto, superando a Alex Márquez, que también se cayó justo unos segundos antes del murciano.

Pol Espargaró, el piloto de pruebas de KTM que reemplaza al lesionado Maverick Viñales, acabó séptimo, sacando los colores a los pilotos titulares que terminaron por detrás, como Fermín Aldeguer, que acabó octavo, Fabio Di Giannantonio, o la Aprilia de Jorge Martín, que a última hora logró una vuelta para acabar décimo y librarse de tener que pasar por la Q1 este sábado.

Sí deberán hacerlo Johann Zarco, que acabó en el suelo en su último giro; Fabio Quartararo o Enea Bastianini, también con un arrastrón de última hora.

Joan Mir, que reaparece con Honda, terminó 15º, por delante de Diogo Moreira y Luca Mirini, todos con Honda.

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