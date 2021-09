Para el ejecutivo, hay ciertos indicativos que le llevan a uno deducir el papel que juegan las prioridades de cada corredor, y Puig no tiene ninguna duda acerca de cuáles son las del corredor de Cervera (Lleida), el único que no ha cambiado su residencia desde que debutó en el Mundial (2008). De los actuales pilotos españoles de MotoGP, los Márquez y Maverick Viñales son los únicos que viven en España. El resto (seis) lo hace en Andorra.

Márquez causó baja todo el curso pasado como consecuencia de la lesión que sufrió en el brazo tras caerse en Jerez, en la primera parada del calendario. El catalán acababa de renovar su contrato con Honda, que ahora expira en 2024 y que, según las cantidades del mercado en aquel momento, estipula un sueldo que ronda los 20 millones de euros anuales.

Esa prolongada ausencia en 2020 hizo que el #93 aceptara la cantidad que el fabricante japonés considerara oportuna pagarle, tal como reconoció en una entrevista concedida a Motorsport.com. “Yo no corrí en todo el año, no cumplí con mi parte, así que les dije que me pagaran lo que ellos quisieran”, dijo.

Preguntado por ese gesto, Puig entiende que no es muy habitual que eso suceda en MotoGP y que, a la vez, demuestra el compromiso del español con aquello que siempre ha sido su principal objetivo.

“No es muy habitual que eso salga del piloto. Lo primero que quiere ganar Márquez son carreras. Más que el resto. ¿Por qué lo creo? Pues porque, viendo lo que hay, si su prioridad fuera el dinero se habría ido a vivir fuera de España y este chaval sigue en su casa”, responde Puig a Motorsport.com.

En opinión del ex piloto, el esfuerzo que está haciendo el leridano para volver a recuperar la pegada que tenía antes de lesionarse trasciende a lo físico. Al margen de los dolores y las limitaciones que arrastra, la nueva realidad que atraviesa el multicampeón le ha obligado a reposicionarse en todos los sentidos, sobre todo los domingos y en las primeras citas tras su reaparición, al verse metido en carrera rodeado de pilotos que habitualmente dejaba muy atrás.

“Marc ha tenido que hacer un ejercicio brutal de aceptación, porque se ha visto en un entorno al que no estaba habituado, peleando con pilotos que normalmente no estaban a su alrededor, sino muy lejos de él”, concluye Puig.