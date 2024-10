Márquez: "Hemos vuelto a tener problemas con los frenos, son imprevisibles"

Lleva toda la temporada Marc Márquez con problemas a consecuencia de los frenos de su Ducati, que le suben de temperatura y le impide tener un control absoluto sobre el sitio donde parar la moto, un problema que ya le llevó al suelo en Austin y que le ha complicado en otros momentos, como al principio, este domingo, en Japón, donde perdió algunas posiciones en la primera vuelta cuando ya había remontado muchas plazas.

"Ha sido una carrera super aburrida, sin adelantamientos, solo manteniendo el ritmo. Pero estoy contento, con el neumático medio trasero no me sentía tan cómodo como con el blando ayer en la sprint, pero era muy arriesgado hoy salir con el blando. Ha sido un fin de semana difícil, pero estamos de nuevo en el podio", resumió el piloto de Gresini.

Márquez ha sufrido el fin de semana problemas con "la tripa" y no estaba en su mejor momento este domingo.

"Antes de empezar lo he notado más, durante la carrera con la adrenalina, el paracetamol y la cafeína lo salvas, luego ya vendrá el bajón, en unas horas. Ha sido una carrera intensa mentalmente, tipo rally, no fallar, uno a uno, seguramente aburrida para el aficionado, pero en este circuito es muy difícil adelantar", insistió.

Márquez salía 9º en parrilla, Jorge Martín 11º y Jack Miller 14º, pero los tres se han encontrado luchando por la cuarta plaza en pocas curvas.

"Lo mejor ha sido la primera vuelta, muy intensa, salíamos Jorge, yo y Miller muy atrás, yo he hecho una buena vuelta y Jorge mejor, pero Miller aún más, ha sido interesante, el que iba delante iba abriendo paso, pero cuando ya te pones en fila, en dos vueltas, ya es muy difícil poder adelantar".

En esa primera vuelta Márquez echó de menos un poco más de eficacia en sus frenos.

"Es verdad que en las primeras vueltas en grupo ha aparecido otra vez el problema con los frenos, lo que hace que sea imprevisible lo que va a pasar, ahí me ha pasado algún piloto porque no podía frenar donde quería, luego he pasado a Brad Binder y he podido ser constante, pero los dos primeros ya estaban muy lejos", señaló.

"Cuadrando todo y siendo perfectos podemos estar con ellos, los de delante, pero no tenemos la capacidad de recuperarles tiempo, cuando se nos escapan. Intentandolo me he ido largo en la curva 1 y ahí ya me he dedicado a gestionar a Enea Bastianini, que me da mucho miedo en las últimas vueltas", relató.

"A ver si logramos volver a clasificar bien, desde Aragón no lo hacemos y cuando sales en primera fila cambia totalmente la película".

Una vez más, Marc fue el más votado por los fans como el piloto del día. "Está bien, hoy quizá se lo daría a Martín que salía más atrás, pero lo agradezco de verdad, gracias".

Por último, le preguntaron por el joven nuevo campeón del mundo de Moto3, David Alonso.

"Me encanta y me he emocionado cuando ha ganado, el tío no lloraba, a mi me caída la lagrima y el chaval nada, empatizo mucho con él, es un esponja, pregunta y aprende muy rápido", señaló.

"Ahora dejad al chaval, no le metáis más presión, ha ganado el mundial, ahora que lo disfrute, el año que viene tendrá su aprendizaje en Moto2, lo tiene todo, carisma, es algo especial y sobre todo tiene educación, que es lo más importante a estas edades", zanjó.