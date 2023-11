Márquez: "Mi principal objetivo es disfrutar del fin de semana con mi equipo"

Marc Márquez siempre ha separado con mucha claridad lo que es Honda y lo que es su equipo de trabajo, el que forman los técnicos y mecánicos que le acompañan, algunos, desde su época de Moto2 y el único nexo que le ha mantenido, hasta el último momento, dudando de si cambiaba de equipo el año próximo. Y en la previa del Gran Premio de Valencia, el último con su equipo de siempre en MotoGP, quiso destacar que iba a disfrutarlo con los suyos, con "mis amigos".

"Sin duda será difícil, la verdad es que será un fin de semana especial, super difícil para controlar las emociones y mantener la concentración sobre la pista. No quiero decir que será mi última carrera con Honda, porque nunca se sabe, pero en cualquier caso es el final de una era y de un gran capitulo en el que hemos conseguido seis títulos en once años, lo que es increíble", introdujo el corredor español.

"Este fin de semana quiero disfrutar sobre la pista, porque el año que viene será difícil, incluso me cuesta imaginarme trabajando con otro grupo", en relación a sus mecánicos.

"Pero al final ha sido mi decisión y es lo que deseo hacer, así que este fin de semana quiero disfrutarlo con ellos, porque son mis amigos y tenemos una relación increíble, quiero finalizar la temporada de la mejor manera posible", subrayó.

Para conmemorar su última carrera con Honda, Marc lucirá un caso especial y le pidieron que escogiera sus mejores recuerdos.

"Escogería seis, los seis campeonatos, que están en mi casco para este fin de semana. Es algo muy especial, pero para mi el mejor fue 2013, cuando ganamos el campeonato en mi primer año, todo explotó y fue increíble. Tengo mucha suerte porque he vivido muy buenos momentos y no podría escoger uno solo".

En su despedida, los aficionados esperan una última carrera memorable de Márquez con la Honda.

"No sé, es un circuito que me gusta, pero en las ultimas carreras me ha costado mucho, no puedo intentar hacer una locura, me encantaría, pero hay que ser realistas y ver dónde estamos el viernes. Trataré de dar el máximo, como hemos hecho en las últimas carreras, pero ya veremos. El principal objetivo es disfrutar del fin de semana con toda mi gente", insistió el #93.

Aunque durante las últimas semanas sí lo ha hecho, este jueves Marc declinó hablar sobre su nuevo equipo, el Gresini-Ducati, con el que debutará el martes en el test.

"Lo siento pero no voy a hablar de eso, sobre todo porque tengo mucho respeto por Honda y por mi equipo, y mi pleno compromiso estará con ellos hasta la última vuelta aquí en Valencia. Solo me centro en ello este fin de semana, y el lunes ya empezaremos a trabajar con el equipo del año que viene", zanjó el chico de Cervera.

Le insistieron en sí creía que con el cambio de equipo se abrían las opciones de volver a ser campeón del mundo.

"El único objetivo que me marco para el año que viene es disfrutar de las carreras, no puedo pensar en ganar un campeonato cuando en dos años no he ganado ninguna carrera", avisó.

Y, por último, le pidieron que identificara el peor momento de todos sus años con Honda.

"El peor momento fue en 2020, cuando regresé en Jerez: fue el peor error de mi carrera", dijo en referencia a la reaparición tres días después de su operación en el brazo.