Márquez: "No me preocupa volver a ganar porque sé que habrá oportunidades"

En su etapa en Honda, antes de aquella fatídica caída en Jerez (2020) que supuso un punto de inflexión en su trayectoria, Aragón era territorio Marc Márquez, que había ganado seis veces en Motorland, cinco de ellas en MotoGP. Sin embargo, la fractura en el húmero derecho y las múltiples operaciones que se derivaron de ello, remezclaron las piezas del tablero, todavía más este año, en el que compite sobre una Ducati.

Antes, sus rivales sabían que había ciertos trazados, sobre todo aquellos que giraban a la izquierda, en los que pilotar de forma extraordinaria podía no ser suficiente para derrotar al español. Ahora, aquel razonamiento ya no se corresponde con la realidad si atendemos a la estadística más reciente y al testimonio del propio Márquez.

"Claro que me gusta este circuito, y he sido rápido aquí en el pasado. Pero ahora estamos en el presente. Si todo va perfecto, tendré opciones de estar al nivel de Bagnaia, Bastianini y Martín", comentó Márquez. "En función de cómo vayan las cosas en los dos primeros entrenamientos, veremos a qué podemos aspirar. Un fin de semana perfecto me dará una opción, pero aquello de llegar a Aragón y escaparme ya ha pasado de moda", añadió el corredor de Cervera (Lleida).

Hace 15 días, en Austria, el Mundial superó su ecuador. Tras sus 11 primeros grandes premios sobre una Ducati, Márquez aún no ha celebrado su primera victoria enfundado en el mono de la marca de Borgo Panigale. Con la de este fin de semana le quedan nueve fechas para imponerse defendiendo los colores de la escudería Gresini, antes de pasar a formar parte del equipo oficial, como compañero de Pecco Bagnaia.

"No me preocupa ni me obsesiona volver a ganar, porque sé que habrá oportunidades. Siento que soy competitivo, que voy deprisa. Pero para ganar hay que ser el más rápido el domingo, y es allí donde nos está faltando algo todavía", subrayó el #93, que ocupa la cuarta posición en la tabla general de puntos, a 83 puntos del líder (Bagnaia) y a 22 de Enea Bastianini, el tercer clasificado.

Sobre las voces que destacan la teórica desventaja que tiene el catalán respecto de Bagnaia, Bastianini y Jorge Martín, por disponer de una Ducati del año pasado, Márquez nunca ha utilizado ese argumento como defensa, en una estrategia que, sin duda, ha jugado siempre a su favor.

Más aún si tenemos en cuenta que el primer clasificado que, como él, compite con una GP23 es Fabio Di Giannantonio, el noveno en la tabla, con 88 puntos menos que él. "Bien gestionado, lo que tengo es suficiente para pelear por victorias. Pero mi objetivo no es compararme con los demás pilotos que llevan la GP23, sino con los más rápidos de Ducati", remachó Márquez.