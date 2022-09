Márquez: "El podio queda muy lejos y tampoco es el objetivo"

Cargar el reproductor de audio

El de Honda ya dio avisos de que su regreso no iba a ser, lo que resta de año, anecdótico en los test de Misano, por más que el corredor asegura que esta aquí para recuperarse de su cuarta operación en el brazo derecho y construir la moto de 2023.

Y si en el test envió señales, este viernes en el arranque del Gran Premio de Aragón Marc Márquez compitió como si nunca se hubiera ido de aquí, acabó con el octavo mejor tiempo y sacó adelante un ataque al tiempo con susto y salvada incluida. "Y las que no se han visto", dijo con una una gran sonrisa, que es el estado permanente en el que se ha instalado el de Honda, sonriendo, feliz y convencido.

Tanto que los rivales le ven ya como una clara amenaza para este mismo fin de semana. Aleix Espargaró aseguró que no le sorprendió su rendimiento y le espera en las primeras posiciones. Jorge Martín dijo que en el test ya le había visto rapidísimo. Y Fabio Quartararo añadió que "le veo para luchar por la victoria el domingo".

Pero Marc quiere ir paso a paso y atajó un poco la euforia que rodea a Honda este fin de semana.

"El podio está muy lejos, hay muchos pilotos que van muy rápido y tampoco es el objetivo", dijo Marc este viernes.

"Para mi hacer algo grande sería terminar la carrera en una buena manera y estando no muy lejos de los cinco primeros, pero tampoco estando luchando ahí delante, ahora es un momento que toca estar donde pida la moto y pida el cuerpo. Hoy me he sentido bien, pero si mañana me siento peor tocará bajar un punto. Estamos aquí para competir, en el MotoGP actual si te relajas estás el último, si te relajas dos décimas no bajas dos posiciones, bajas diez de golpe", advirtió.

Pero, de momento, el 93 no se relaja e incluso en los ritmos se le vio competitivo.

"Si miramos los papeles, los ritmos, es posible que con lo que hemos hecho hoy podría optar a un octavo o décimo puesto, pero también es una incógnita ver cómo aguantaré las 23 vueltas, la tanda más larga que he hecho han sido cuatro o cinco vueltas. Estoy aquí para apretar dentro de lo que el cuerpo me aguante. Sé que tarde o temprano, espero que tarde, va a llegar la primera caída, es algo normal, pero hoy ha ido bien y lo más importante es que me encontrado mejor por la tarde que por la mañana".

Lo que no varia es que ha sido llegar y convertirse en la primera Honda.

"Hoy he sido la primera Honda, pero a nivel de ritmo lejos de donde pretendemos estar. No es el objetivo principal serlo, pero sí es una motivación, pero es una moto que conozco. Llegas después de tres meses y pilotas de instinto. Y la manera que yo piloto esta moto por instinto, es antinatural para mi estilo de pilotaje. Lo dije en pretemporada y lo repito ahora, luego te vas adaptando, pero estoy pilotando de forma antinatural, no de forma segura, y al resto de pilotos de Honda les pasa. Sabes donde tienes que frenar, donde tienes que abrir gas y donde tienes que girar, y eso lo haces de una manera o de otra, peleándote más o menos, y eso lo puedes compensar una vuelta, pero para hacer ritmo de carrera necesitamos una moto que se entienda un poco mejor", argumentó.

"En Misano me sorprendí a mí mismo y aquí me he vuelto a sorprender, sobre todo porque me he encontrado mejor por la tarde. Yo sé lo que he pasado, lo que estoy pasando, sé cómo estoy, se dónde pretendo llegar y luego será el físico quien dicte si puedo o no llegar. Hace mucho tiempo que he aceptado lo que tengo en el brazo y hay que seguir trabajando y mejorando para ver dónde está ahora el cien por cien de este brazo, y eso hasta el invierno no lo sabremos. Pero de momento sigo trabajando a mi manera, pero está claro que estoy en uno de mis circuitos favoritos, llegaron otros como Japón o Tailandia que sufriremos muchísimo más".

Por el momento Marc no quiere compararse con nadie en el momento en que los pilotos fuertes están en el mejor momento de la temporada.

"Las referencias las ves respecto a otros pilotos y otras motos y la conclusión es que tenemos que trabajar, no solo yo, también Honda, porque hay sobre todo dos marcas que están muy encima del resto, somos conscientes y hoy en el box se ha trabajado de la forma correcta. Mañana empezaré a probar cosas grandes, aunque no sea lo mejor para un fin de semana, pero he vuelto para preparar el 2023 y eso significa sacrificar otras cosas".

"La moto de 2021 era más natural para mi pilotaje pero era más lenta, la moto 2023 no es natural pero en el computo global vamos más rápido. Hay que encontrar el compromiso. Pero en un circuito de 1.50 minutos está todo muy apretado. No estoy pilotando suelto, pero me he cansado el doble por la mañana porque iba muy rígido. La intención es acabar la carrera y si estoy cansado bajaré el ritmo, es cuestión de aceptarlo y acabar", avisó.

Por último Marc explicó que no quiso hacer cambios en su moto respecto a la que llevó en Italia, su última carrera.

"La moto es la misma de Mugello, he preferido partir de ahí, la otra vez que volví hice los cambios de los otros pilotos y tuve que volver a lo mio. He empezado con la moto de Austin, he hecho el tiempo con el nuevo basculante (el Kalex de aluminio) y todavía no he introducido la actualización aerodinámica", zanjó el de Cervera.

