Márquez: “Me he planteado más de una vez bajarme de la moto”

El corredor de Honda explicó en rueda de prensa este jueves en Mugello la evolución de la lesión que le apartó nueve meses de los circuitos y los problemas que le está generando “una recuperación de estas dimensiones”.

Márquez aseguró estar cada vez mejor, pero admitió también que el calibre de su lesión le ha generado secuelas que “estamos intentando entender”.

“Ha ido mejorando y cada vez tengo más fuerza, sobre todo el húmero que era lo prioritario de esta lesión, así que va mejorando”, dijo.

“En una lesión de esta magnitud cuando vas solucionando unas limitaciones aparecen otras. El húmero y el codo han ido mejorando y ahora ha aparecido el problema en el hombro. Estamos intentando entender, junto a los doctores, que está pasando. Me piden tiempo. Al final llega un punto que vas con la paciencia de tomar el tiempo necesario que me pida el cuerpo, pero siempre que se pueda daré el cien por cien como hasta ahora”, valoró el piloto español.

En este farragoso proceso de rehabilitación, llegar a una pista tan física como la italiana no acompaña.

“Mugello será difícil para mí, tengo que aceptar dónde estoy y hacer mi fin de semana”, apuntó.

Precisamente en esta pista Marc sufrió una fortísima caída en la recta en 2013.

“La recta es un punto difícil y este año se llegará aún con más velocidad con los holeshot y todas esas cosas nuevas que llevan las motos. La solución no es apartar el muro, sino rebajar el cambio de rasante. Es una discusión que tenemos cada año (en la Comisión de Seguridad). Desde que tuve la caída el muro lo apartaron y pusieron asfalto. Antes era césped y el muro directamente. Se ganó un poco de seguridad, pero las caídas se producen por el cambio de rasante y los baches, como le pasó a Pirro hace unos años. Hay que localizar el problema y tratar de solucionarlo. A estas velocidades, llegando a 380 da igual dónde esté el muro, llegas seguro”, expuso.

Algunas voces se han levantado en los últimos días apuntando a que tras su lesión Marc Márquez ya no es el que era y que ha perdido su magia.

“Escucho lo necesario y lo justo, soy realista y sé mi situación actual. Sé dónde quiero llegar y luego veremos si lo logro. La confianza en mí mismo la tengo como siempre. En Le Mans se vio que sin limitación física por la lluvia volvió la magia, no coger miedo después de la caída, volver a la pista, remontar, ser el más rápido… son cosas que me gustan, me dan motivación. Pero sé dónde estoy y lo que tengo que mejorar. Desde el primer momento dije que no estoy listo para ir rápido, tengo una limitaciones que siguen ahí. Tras nueve meses lesionado necesitas un tiempo para que tu cuerpo esté bien. Cuando lo esté espero ser el de antes”.

Márquez reapareció en Portimao tras nueve meses de baja y sin estar al cien por cien recuperado, tratando de acabar su rehabilitación encima de la moto. Sin embargo, en algunos momentos se ha planteado seriamente parar de nuevo y acabar la recuperación en casa, no en los circuitos.

“En una recuperación de este tipo tan grave es normal que aparezcan dolores y limitaciones que se vayan moviendo. El hueso está prácticamente consolidado, luego pasó al codo y al hombro, que es donde ahora mismo estoy sufriendo más dolor, irritaciones e inflamaciones, y eso me impide hacer la fuerza que necesito. Esto es largo, es mi cuarta carrera, me gustaría olvidarme del brazo, pero tengo que ser realista y no puedo olvidarme y centrarme solo en correr. Tengo que ser consciente de que hay que ir quemando etapas y con el tiempo todo mejorará”.

En referencia a que en Jerez se planteara parar, Márquez lo admitió.

“No solo allí. Es un tema que está en el aire, por equis motivos. Si no me siento bien haré como en el test de Jerez (solo dio 9 vueltas). Si no tienes nada que ganar y lo ves peligroso, te planteas parar, lo pensamos después de Portimao, después de Jerez. Lo importante es que la progresión es ascendente. Aquí en Mugello sufriremos y las sensaciones no serán buenas, pero vamos a seguir acumulando kilómetros y haciendo recuperación activa encima de la herramienta que tenemos que utilizar, que es la moto”, zanjó el de Cervera.

