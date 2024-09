Márquez: "Si los pilotos hicieran las motos KTM tendría un cohete porque tiene a Pedrosa"

Aunque el acuerdo se cerro en agosto, durante el Gran Premio de Gran Bretaña, hasta este jueves en Misano no se hizo oficial el fichaje de Jack Miller por Yamaha para correr, la próxima temporada, en su nuevo equipo satélite: Pramac.

Repasando la configuración final de la parrilla de 2025 un detalle llama la atención, solo dos equipos mantiene su alineación actual, Yamaha con Fabio Quartararo y Alex Rins, y Honda con Joan Mir y Luca Marini, las dos casas japonesas que están hundidas competitivamente y que gozan del mayor rango de concesiones.

En la previa del GP de la Emilia Romagna, Marc Márquez, expiloto de Honda y que cumple su primer año con una Ducati de Gresini, fue preguntado por este detalle.

"La parrilla ha quedado bastante equilibrada, en el sentido de que las dos marcas que buscan desarrollo (Yamaha y Honda) no han tocado pilotos", introdujo el español.

"El por qué, es porque necesitan evolucionar técnicamente. La mítica frase de 'ahora va a llegar este piloto y les va a hacer la moto', o la de 'este piloto no sabe hacer motos' (que tanto se dijo de él), no tiene ningún sentido, el que lo dice no entiende nada de motos", subrayó.

"Tu das tus comentarios, el otro dará los suyos. Hay cuatro pilotos que van encima de la moto y son los técnicos los que la hacen. Porque si no, por esa regla de tres, KTM debería tener un cohete, porque tienen al mejor probador que es Dani Pedrosa. Y no es así, les está costando ahora llegar al punto. Y la mejor moto la tiene Ducati, con Michele Pirro, que es un gran probador pero no ha sido un gran campeón, y que sabe interpretar muy bien su rol", valoró.

Para Márquez, que protagonizo el gran movimiento del mercado al fichar por Ducati, lo que provocó un enorme efecto dominó, con la marcha de Jorge Martín a Aprilia, Enea Bastianini a KTM y Pramac a Yamaha, la continuidad en las formaciones japonesas era lo normal.

"Para mi, la parrilla como ha quedado era previsible para las marcas japonesas, y donde ha habido un poco más de ajetreo ha sido en las europeas, sobre todo en Ducati y Aprilia", confiesa con una sonrisa el que provocó todo ese ajetreo.