Márquez pide "el cese de los conflictos" y "asegurar la paz" tras la reubicación de Qatar

El siete veces campeón del mundo de MotoGP adelantó un día su viaje a Sao Paulo para atender un evento con uno de sus patrocinadores personales, en la previa del Gran Premio de Brasil que arrancará este jueves en Goiania.

El campeonato regresa al país sudamericano más de dos décadas después y lo hará donde se celebraron los tres primeros grandes premios brasileños entre 1987 y 1989, hace casi cuatro décadas, aunque con un trazado, el Autódromo Ayrton Senna de Goiania totalmente reformado y modernizado.

Pese a que la pista es marcadamente a curvas de derechas, Marc Márquez, que es un especialista en los circuitos antihorarios, espera poder cumplir con su habilidad de ganar en los circuitos nuevos, como hizo el año pasado en el estreno del Balaton Park, y antes en los estrenos de Buriram, Argentina o Austin en el año de su debut en la clase reina, 2013.

"Ha sido llegar a Brasil y se percibe claramente la ilusión que rodea a este evento", explicó Márquez durante el evento celebrado en Sao Paulo.

Marc Márquez y Diogo Moreira en un evento en Sao Paulo, Brasil Foto de: Estrella Galicia

"Que MotoGP vuelva a Brasil después de tantos años es algo muy positivo para el campeonato y para todos los aficionados, y ver que todas las entradas están vendidas demuestra las ganas que había de este regreso", aseguró el de Ducati. "Será un fin de semana intenso y el objetivo es ser competitivos desde el primer momento y dar el máximo en pista", añadió.

Cuando le preguntaron por la modificación del calendario para reunificar el Gran Premio de Qatar a final de temporada, moviendo las citas de Portimao y Valencia, Marc puso la paz en la región por encima de cualquier otra consideración. "Lo más importante es el cese de los conflictos para asegurar la paz y la seguridad en esas zonas".

Moreira emocionado con su carrera de casa

Y si Marc Márquez es el presente más sólido de MotoGP, el joven y debutante Diogo Moreira es el futuro más ilusionante para el campeonato. El joven ganador de Moto2 en 2025 participó también del evento en Sao Paulo, unos días de su segunda carrera en la clase reina este fin de semana, su gran premio de casa.

Diogo Moreira y Marc Márquez Foto de: Estrella Galicia

"Llevamos muchos meses hablando del Gran Premio de Brasil y se nota la ilusión en el ambiente", destacó el corredor de LCR-Honda. "Para mí es algo muy especial: desde pequeño soñaba con competir ‘en casa’ pilotando una MotoGP y poder hacerlo realidad esta temporada es increíble. Creo que todos los aficionados brasileños lo están viviendo con la misma emoción; ver que las entradas están agotadas demuestra las ganas que había de que volviéramos", destacó también el corredor de 21 años.

"Será un fin de semana muy intenso y emocionante. Estamos solo en la segunda carrera del año, así que el objetivo es seguir entendiendo mejor la moto y adaptarnos a la categoría paso a paso. Aun así, llegamos motivados y con confianza. Correr en casa siempre da un extra y vamos a darlo todo para que la afición disfrute", zanjó el corredor de Guarulhos, en el mismo Sao Paulo.