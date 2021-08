Márquez: “Tenía mucho potencial, pero lo perdí todo en la segunda salida”

La carrera de Estiria, que tuvo dos salidas por una bandera roja, comenzó muy bien para Marc Márquez, que en la primera parte logró colocarse en posiciones de podio y rodar al ritmo de los de delante.

Pero tras el accidente que paró la prueba, en la resalida el español perdió prestaciones y se vio engullido por el grupo yéndose hasta la 16ª posición, desde la que tuvo que remontar hasta terminar 8º a más de 17 segundos del ganador.

“17 segundos son muchos y no me lo esperaba para nada, de hecho ayer tenía ritmo y me encontraba con potencial para ir a más hoy en carrera”, confesó Márquez este domingo desde el Red Bull Ring.

“En la primera salida me encontraba muy a gusto, pero en la segunda salida ya he visto que no íbamos bien en la vuelta de calentamiento. Hemos cambiado el neumático delantero de medio a duro, y ha sido un acierto porque aún hubiera sido mucho peor, pero no sé si lo he calentado mal o se ha recalentado. Pero por la razón que sea no podía. Ahí he decidido acabar la carrera y poner un ritmo para llegar hasta el final. Iba un segundo más lento que en mis tiempos de entrenamientos, nunca me había pasado antes. Lo peor había sido ir al mismo ritmo que en los ensayos, pero no podía ir más rápido. Tenemos que entender el motivo”, desveló el de Honda.

“Por suerte tenemos otra carrera la próxima semana aquí para sacarnos esta espinita, ya que todo el fin de semana me he encontrado fuerte y en la carrera no he podido sacarlo. Es verdad que me he gestionado durante la carrera, pero las sensaciones me han limitado”, aseguró.

Durante el fin de semana y pese a las cinco semanas de parón, Márquez admitió no estar tan bien físicamente como se esperaba.

“Físicamente hay molestias, dolor, cansancio, pero no era una limitación clara, podía pilotar bastante bien hasta el final de la carrera, cuando aparecieron más molestias, pero estoy acostumbrado a convivir con ellas”.

Para Marc el resultado final le dejó un poco descolocado.

“Ha sido más frustrante porque en la primera carrera me encontraba con mucho potencial y en la segunda hemos cambiado los neumáticos y no tenía nada de potencial”.

Tanto al principio de la primera salida como en la segunda, Marc tuvo un toque con Aleix Espargaró.

“En la primera carrera he tenido un toque con Aleix, ha sido más culpa mía, pero si dudas en ese punto te sacan de la pista. Luego me ha tocado a mí Joan Mir y me he ido un poco afuera. Son cosas de las carreras. En la segunda salida ha sido un lance de carrera, él me ha visto y ha querido insistir en la posición. Estaba Fabio por dentro y yo no tenía espacio, y cuando dos pilotos insisten a veces pasan estas cosas”, zanjó el tema el de Cervera.