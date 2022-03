Márquez: "No puedes pensar en el podio cuando sales el 14º"

Cargar el reproductor de audio

En un circuito en el que, aseguran, adelantar es muy complicado, a la vez que peligroso por el estado del asfalto, salir desde tan atrás en la parrilla de salida, como lo hará Marc Márquez, no invita a pensar en una remontada colosal, más bien apunta a una carrera de supervivencia para el campeonísimo de Cervera.

Marc no pudo clasificarse directamente para la Q2 ya que no hizo un buen tiempo el viernes y quedó fuera de los diez primeros, la lluvia de la noche y una pista húmeda le impidió mejorar los cronos, pese a liderar el FP3 del sábado por la mañana.

En la Q1 el de Honda lo intentó todo, pero cosechó dos caídas que le llevaron a clasificarse 14º en la parrilla de salida.

"Lo que ha pasado es que lo probé cuando no era posible", admitió Márquez.

"Todas las Honda tenemos problemas que no esperábamos, desde el primer ensayo. Cuando digo problemas inesperados es porque en el test fuimos muy bien, tanto yo como Takaaki Nakagami como Pol Espargaró y mi hermano (Alex Márquez). Pero llegamos aquí y no tenemos agarre detrás. Pero los demás llevan esa misma goma, de modo que tenemos que encontrar la forma de sacar partido de ella. Fabio Quartararo hizo el mismo tiempo hoy que en el test, de modo que el potencial del neumático está allí", fue la valoración del español.

Michelin, por las altas temperaturas que registra la isla de Lombok, cambió el neumático trasero habitual, el mismo que se usó en los test y Qatar, por una construcción con carcasa más dura, el mismo que se usó en Austria 2018.

"Con esta goma trasera yo gané carreras en el pasado, pero sí, ahora la moto es distinta. Evidentemente que no estoy tan mal como para terminar el 14º en la carrera. Mañana daremos un paso atrás y recuperaremos una moto que ya conozco, que sé dónde están sus límites", adelantó.

La Honda RC213V que deslumbró en Qatar ha pasado a ser, en Mandalika, una máquina inestable, que se mueve mucho, derrapa de atrás y lleva a los pilotos al suelo.

"Aquello que la nueva moto mejoró mucho es el agarre trasero; pero desde el primer momento ya dije que me costaba encontrar las sensaciones del tren delantero. Con la anterior sabía muy bien dónde estaba el límite. Me caía igualmente, pero sabía dónde estaba, si podía apretar más o menos. Hoy, por ejemplo, el segundo accidente lo entiendo, el primero, no", dijo contrariado.

Márquez quiere ver este fin de semana como un tropiezo, no como un obstáculo insalvable.

"Vamos poco a poco, no estamos en la posición en la que nos gustaría estar, pero vamos dando pasitos. Esta tarde, por ejemplo, me caí dos veces, pero también pude salvar varias situaciones de irme al suelo".

Sobre las caída, Marc reconoció que la necesidad de pasar a la Q2 le pasó factura.

"Cuando la pista está seca lo pasamos mal. Es verdad que el segundo accidente lo podría haber evitado, pero iba demasiado encendido. Sabía que era mi última oportunidad, y en la zona sucia perdí el tren delantero".

Saliendo desde la quinta fila de la parrilla, las opciones de hacer un buen resultados quedan empequeñecidas.

"Será una carrera muy difícil, pero espero que las sensaciones sean distintas. Empezando el 14º no puedo tener la misma paciencia que tuve en Qatar; tengo que atacar. En las vueltas en las que ataque, tomaré riesgos; veremos si demasiados. Tengo que arriesgar para, al menos, pelear por el top ten”, se marcó como objetivo, antes de dejar claro que: "No puedes pensar en el podio cuando arrancas el 14º".

Por último, Marc quiso recalcar la igualdad que tiene, actualmente, la parrilla de la clase reina, dejando una frase para la reflexión.

"Antes, cuando tenías un mal día arrancabas en la tercera fila; ahora lo haces el catorce…", zanjó el de Lleida.

Marc Márquez, Repsol Honda Team 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, práctica de salidas, MotoGP 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 27 / 50 Foto de: Xaveria Yunita Marc Márquez, Repsol Honda Team 28 / 50 Foto de: Xaveria Yunita Marc Márquez, Repsol Honda Team 29 / 50 Foto de: Xaveria Yunita Marc Márquez, Repsol Honda Team 30 / 50 Foto de: Xaveria Yunita Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images