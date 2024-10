Márquez: "Tengo un paquete mecánico para luchar por victoria; eso no es excusa"

Marc Márquez empezó el fin de semana de Australia muy fuerte y marcando la pauta, una vez más aprovechando las circunstancias que rodean a un circuito siempre complicado por las condiciones, pero como el mismo piloto de Gresini aseguró el viernes, cuando fue el más rápido del día, "los demás llegarán" y el primero que lo hizo fue un Jorge Martín que logró la pole con seis décimas de ventaja por delante de Marc.

"Si me hubiera quedado a una décima o dos podría decir que, quizá, a lo mejor, pero el tiempo que ha hecho Martín para nosotros era inalcanzable, ha hecho una gran vuelta", admitió Marc, reconociendo que no tuvo opción a luchar por la pole.

"Creo que hemos dado un buen paso respecto ayer, con el viento hoy costaba un poco más y las referencias han cambiado. Pero me sentía a gusto y me he encontrado rápido, pero cuando he parado he visto que había uno que era más rápido", resumió Márquez a los micrófonos de DAZN.

Una vez definidos los puestos en parrilla, Marc tiene un piloto por delante más rápido, pero ha dejado atrás a otros pesos pesados, como Pecco Bagnaia, que saldrá quinto.

"Ahora hay que entender en la sprint y en la carrera dónde estamos, ver qué ritmo impone Martín, que creo que es el piloto a batir aquí. Y a partir de ahí veremos", valoró.

Aunque se prevé una sprint en seco, Marc está sabiendo sacar provecho de las condiciones irregulares, lluvia ayer, viento y humedad este sábado...

"Saco provecho en las situaciones iniciales, como pasó ayer cuando se secó y fui rápido o esta mañana en agua, luego yo me quedo ahí y los demás van mejorando. Ya lo dije ayer, que Martín y Bagnaia llegarían, y Jorge ha llegado y me ha pasado. Pecco de momento está ahí, a ver si podemos... ya te digo, el objetivo es estar en el podio", se marcó.

Por último, en un circuito donde, por sus características, pesan menos las diferencias mecánicas, le preguntaron a Marc si Phillip Island era un escenario dónde la Ducati GP23 podía ganarle a la GP24, un debate que sigue abierto.

"Pesan lo mismo en todos los circuitos, pero tengo un paquete mecánico bueno para luchar por victorias y suficiente, así que rinde bien, me siento cómodo y eso no es ninguna excusa", dijo en torno al eterno debate de la diferencia mecánica.