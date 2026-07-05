Márquez admite sentirse "orgulloso" de que a los rivales les motive adelantarle

Mientras el corredor de Ducati busca dónde está situado el listón de su nuevo cien por cien de forma física tras las lesiones que han martirizado su brazo derecho en los últimos años, lo que sí se percibe es que ha reducido, sensiblemente, el nivel de su agresividad en la pista a la hora de afrontar los cuerpo a cuerpo.

Si antes Marc Márquez no solo no los rehusaba, sino que los había convertido en uno de sus signos de identidad, ahora, sobre todo después de la última lesión en el hombro, la que le provocó Marco Bezzecchi en Indonesia 2025, el español intenta no entrar en luchas carenado contra carenado más de lo necesario, aunque no siempre logra evitarlo.

Unas veces porque le sale su antiguo 'yo'; y otras porque pilotos como Pedro Acosta, con el que mantuvo un duelo formidable en Hungría, o Fabio Di Giannatonio, no rehuyen a la hora de medirse con el nueve veces campeón del mundo cuando se cruzan con él en la pista.

La última de estas situaciones se vivió el domingo del GP de lo Países Bajos, en Assen, donde Di Giannantonio pasó a Marc en la chicane de entrada a la meta, lo que escenificó una imagen muy similar a la de la carrera de 2015, cuando Márquez trató de pasar a Valentino Rossi en el mismo punto, saltándose el italiano la trampa de grava y entrando vencedor en la meta.

Fabio Di Giannantonio y Marc Márquez, en un cuerpo a cuerpo en el pasado GP de los P. Bajos Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ni era final de carrera, ni se luchaba por la victoria, así que la maniobra solo sirvió para que todos los implicados perdieran tiempo, con el consecuente enfado de Marc.

"Fue un lance de carrera, como dijo Dirección de Carrera. A Di Giannantonio lo penalizaron, pero no por el toque, sino por pisar la chicane. Acato la decisión, lance de carrera y ya está", dijo el de Ducati. "Yo acato, callo y corro", atajó cuando le insistieron, quedando claro que no estaba de muy buen humor tras la carrera holandesa.

"Orgulloso de que quieran adelantarme"

Como pasa en la mayoría de deportes de grupo, los denominados 'equipos pequeños' tratan de hacer el partido del año cuando se enfrentan a 'los grandes', un comparación que podría encajar con lo que vive Márquez en las carreras, ya que para cualquier piloto mantener un cuerpo a cuerpo con Marc es un desafío y ganarlo, un triunfo con mucho eco mediático.

Enea Bastianini intentando adelantar a Marc Márquez, en Assen Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Motorsport.com le preguntó a Márquez si esta situación suponía un extra con el que tenía que lidiar en un momento donde su físico le pedía mantener la distancia con los rivales.

"Si es así, me siento orgulloso. Eso significa que a mis rivales les apetece adelantarme", fue la respuesta del catalán, antes de añadir una reflexión. "Vamos a esperar a las próximas carreras para no tener que ir tanto a la defensiva (como en Assen) y poder salir más al ataque", apuntó Marc, que calificó su resultado final en los Paíse Bajos de malo: "Si me conformara con un sexto puesto el sábado y un séptimo el domingo, significaría que no soy Marc Márquez".