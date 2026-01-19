Márquez: "El nombre de quién sea mi compañero en 2027 no condicionará mi decisión"

Madonna di Campiglio (Enviado especial).- Como no podía ser de otro modo, Marc Márquez fue el gran protagonista de la presentación del equipo Ducati de 2026, el año del centenario de la marca y el de la defensa del título conquistado por el español el pasado año, que a partir del 1 de marzo en Tailandia buscará su décima corona mundial, lo que le convertirá en el piloto con más títulos de MotoGP (8).

Pese a que volver a ser campeón es el gran objetivo, Marc aprovechó la presentación del equipo en los Dolomitas para insistir en algo que ya empezó a utilizar el pasado año: ser feliz, fuera y dentro de la pista.

"No hay obsesión por el décimo título, pero hay objetivos y este año me gustaría luchar por un título más. Creo que tenemos la responsabilidad y la presión de hacerlo. Luego veremos, tenemos que prepararnos lo mejor posible para que cuando llegue la situación estemos listos. Me gustaría luchar por el título. El año pasado llegaba con algo de precaución a un equipo nuevo, ahora conozco el equipo y la moto, así que nos tenemos que preparar para luchar con Pecco, con Alex, o con Bezzecchi con Aprilia o con KTM, en una pretemporada puede cambiar todo", valoró Marc.

Sin embargo, con las cartas ya sobre la mesa, el corredor de Ducati no cree que todos empiecen de cero este año. "Si empiezas con buena inercia mejor, porque lo que sí es verdad es que año nuevo es sensación nuevas y una de las cosas que he aprendido en mi carrera deportiva es que de una carrera a otra puede cambiar todo, como se vio el año pasado de Japón a Indonesia. Si eso te pasa a principio de año te cambia toda la temporada", en referencia a su lesión tras proclamarse campeón en 2025. "Lo importante es hacer una pretemporada estable, sin exagerar y empezar a redir al máximo en Tailandia", en la primera carrera.

Marc se lesionó y tuvo que pasar por el quirófano, perdiéndose la parte final de la temporada y el test de Valencia. Recientemente volvió a subirse a una Panigale en circuito.

"La recuperación va bien, hace dos semanas tuve el típico bajón que se produce en las rehabilitaciones, cuando vas forzando un poco más, un poco más y el cuerpo te rectifica y te manda a frenar un poco. Empezamos a ir en moto un poco antes de lo planificado, porque así me lo permitieron lo médicos. El hueso se había consolidado bien, antes de los previsto. Creo que voy a llegar más preparado al test de Malasia (3 de febrero). El objetivo es mejorar técnicamente, pero también fisicamente, pero tenemos aún un mes y medio (hasta el inicio de la temporada) y las sensaciones empiezan a mejorar encima de la moto, que hace una semana aún iba muy rígido".

"La renovación ahora está 9 sobre 10"

El tema que está encima de la mesa más allá de la temporada que empieza, es la renovación de Márquez con Ducati para 2027 y 2028. Hace unos días, el español aseguró que esa renovación estaba en 8 sobre 10.

"Digamos que ahora estamos 9 sobre 10, un poquito más cerca", dijo entre risas.

Una renovación que podría anunciarse muy pronto, como el propio Marc admitió cuando Motorsport.com le preguntó por una posible fecha.

"Primero hay que acabar de valorar todas las situaciones y todos los posibles futuros que tenemos en mente o encima de la mesa, y luego decidir. Evidentemente, a mi me gustaría alargarlo mucho más. Pero el mercado de MotoGP, siempre ha pasado así, cada vez se anticipa un poco más. Así que, seguramente, antes de la primera carrera los dos o tres nombres más buscados en este mercado se sabrán", en relación a qué habrán anunciado su futuro.

Entre los condicionantes y situaciones que Marc, dice, está valorando, no está el del nombre de quién será su compañero en 2025. En ese punto, hay que recordar que la pasada semana, el CEO de Aprilia, Massimo Rivola, aseguró que la alineación de Ducati en 2027 será Marc y Pedro Acosta, que "está hecho", vino a decir el ejecutivo italiano.

"Nunca, nunca, y lo repito porque se ha dicho de todo, he puesto un condicionante a un compañero de equipo. Yo miro por mi proyecto y mi futuro, lo que realmente necesito para ser feliz. La motivación es la misma, pero lo más importante ahora, después de conseguir lo más difícil, que era volver a ganar, es ser feliz. Un proyecto no lo puedes condicionar, pero también tienes que entender que cualquier proyecto debe tener varias viabilidades y veremos a ver. De momento mi compañero de equipo es Pecco, le respeto muchísimo y no voy a entrar en quién puede serlo en 2027", zanjó el corredor de Cervera.

