Márquez: "Con las MotoGP de 850cc se reducirá la velocidad, pero los tiempos serán los mismos"

Desde que en mayo de 2024 se anunció que el reglamento técnico iba a cambiar sustancialmente en el campeonato del mundo de MotoGP, las especulaciones y curiosidad en torno a cómo puede afectar su introducción ha ido creciendo a medida que se han ido conociendo los detalles más importantes. Unos cambios que, en definitiva, se ciñen a una reducción de la cilindradas de los motores, que pasarán de los 1000 a los 850cc; la simplificación de la aerodinámica, aún por entender a qué niveles; suprimir los dispositivos de altura en movimiento, no así para las salidas en parrilla; y el plato estrella del menú, el nuevo suministrador de neumáticos, con la entrada de Pirelli en lugar de Michelin.

Una combinación que, a día de hoy, nadie sabe cómo afectará al comportamiento de las motos o de qué manera deberán adaptarse los pilotos a ello, por más que desde MotoGP Sports Entertainment Group (la antigua Dorna), aseguren que el espíritu del cambio es reducir los costes y hacer las carreras más lentas y, por tanto, más seguras.

A la espera de que lleguen las nuevas motos de 2027, ingenieros y pilotos de MotoGP aguardan con curiosidad y cierta inquietud el desarrollo de los prototipos, pero no será hasta que entren en competición cuando podrán dar su diagnostico.

De momento, nadie espera un cambio tan radical como el que se ha vivido en la Fórmula 1, donde la inmensa mayoría de los pilotos han recibido con estupor lo que ya se conoce como la 'nueva F1'.

Lo que dicen los pilotos de F1: Fórmula 1 De "artificial" a "impresionante": así valoran los pilotos de F1 las nuevas carreras

De entre los componente de la parrilla, se han mostrado más o menos conformes los pilotos de Mercedes y los de Ferrari, con Leclerc pidiendo tiempo.

En contra se han levantado la mayoría de voces, como las de Ocón, Norris, Sains, Gasly, Perez, Bottas y, sobre todo, el campeonísimo Max Werestappen, que fue el más critico a la hora de definir esta nueva F1: "Caos. Sinceramente, creo que no encuentro las palabras adecuadas para describirlo", tal y como se desprende de este artículo de Motorsport.com.

"Correr a 360Km/h es innecesaria para el espectáculo"

En un evento organizado por uno de sus patrocinadores hace unos días, Marc Márquez fue interrogado por ese cambio de reglamento técnico que llegará en 2027, sobre todo por esa reducción de 1000 a 850cc y lo que supone.

"Cuando se introduce un nuevo reglamento, lo promueve el campeonato junto a la MSMA, que es la asociación de fabricantes. Ellos decidieron bajar la cilindrada, cosa con la que estoy de acuerdo, sobre todo porque en muchos circuitos se llegaba casi a 360 km/h", valoraba el campeón de 2025 con Ducati. "Creo que es una velocidad innecesaria para el espectáculo, y que aumenta mucho el riesgo. Además lleva asociado otro problema: que las escapatorias de muchos circuitos se estaban quedando pequeñas porque cada vez se llegaba más rápido. Necesitamos más escapatoria porque, si hay un fallo, el muro lo ves cada vez más cerca", añadía el corredor, que sigue recuperándose de la lesión sufrida en Indonesia el pasado año.

Marc Márquez, Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En ese punto, Márquez ve con buenos ojos el cambio técnico, a la espera lógicamente, de probar las motos de 2027. "Lo que han hecho ha sido adaptar las motos para intentar reducir esa velocidad máxima. Sin embargo, creo que los tiempos en muchos circuitos serán muy similares e incluso más rápidos, porque quitas peso y caballos (a las motos), pero ganas agilidad. Veremos cómo se desarrolla", apuntaba intrigado.

Lo que está claro es que el corredor de Ducati entiende que 'nadie' sabe a ciencia cierta cómo será MotoGP con las nuevas motos de 850cc.

"Nadie te puede asegurar que tengas la mejor moto (en 2027), nadie tiene una varita mágica.Como piloto tampoco sé si me voy a adaptar más rápido que los demás, pero va a ser una temporada de evolución constante", advirtió el chico de Cervera.