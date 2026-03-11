Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

El tiempo para el GP de China de F1 2026: frío y pista delicada en Shanghai

Fórmula 1
GP de China
El tiempo para el GP de China de F1 2026: frío y pista delicada en Shanghai

McLaren pide paciencia: las grandes mejoras aún tardarán en llegar

Fórmula 1
GP de Australia
McLaren pide paciencia: las grandes mejoras aún tardarán en llegar

Ferrari avisa: el Sprint de China hará vital el trabajo en simulador

Fórmula 1
GP de China
Ferrari avisa: el Sprint de China hará vital el trabajo en simulador

Audi acabará teniendo uno de los mejores motores de la F1, afirma Bortoleto

Fórmula 1
GP de Australia
Audi acabará teniendo uno de los mejores motores de la F1, afirma Bortoleto

¿Funcionan los adelantamientos de la F1 2026? Sainz lanza un aviso a la FIA

Fórmula 1
GP de Australia
¿Funcionan los adelantamientos de la F1 2026? Sainz lanza un aviso a la FIA

El toque de queda será aún más flexible para el GP de China de F1

Fórmula 1
GP de China
El toque de queda será aún más flexible para el GP de China de F1

Audi estudia el peculiar uso de energía de Racing Bulls

Fórmula 1
GP de Australia
Audi estudia el peculiar uso de energía de Racing Bulls

Verstappen ve dos puntos a mejorar en Red Bull para el GP de China

Fórmula 1
GP de China
Verstappen ve dos puntos a mejorar en Red Bull para el GP de China
MotoGP

Márquez: "Con las MotoGP de 850cc se reducirá la velocidad, pero los tiempos serán los mismos"

Mientras la inmensa mayoría de pilotos de F1 han criticado con dureza el nuevo reglamento técnico introducido esta temporada, MotoGP aguarda con curiosidad el que llegará al campeonato de las dos ruedas en 2027.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Marc Márquez, Ducati

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Desde que en mayo de 2024 se anunció que el reglamento técnico iba a cambiar sustancialmente en el campeonato del mundo de MotoGP, las especulaciones y curiosidad en torno a cómo puede afectar su introducción ha ido creciendo a medida que se han ido conociendo los detalles más importantes. Unos cambios que, en definitiva, se ciñen a una reducción de la cilindradas de los motores, que pasarán de los 1000 a los 850cc; la simplificación de la aerodinámica, aún por entender a qué niveles; suprimir los dispositivos de altura en movimiento, no así para las salidas en parrilla; y el plato estrella del menú, el nuevo suministrador de neumáticos, con la entrada de Pirelli en lugar de Michelin.

Una combinación que, a día de hoy, nadie sabe cómo afectará al comportamiento de las motos o de qué manera deberán adaptarse los pilotos a ello, por más que desde MotoGP Sports Entertainment Group (la antigua Dorna), aseguren que el espíritu del cambio es reducir los costes y hacer las carreras más lentas y, por tanto, más seguras.

A la espera de que lleguen las nuevas motos de 2027, ingenieros y pilotos de MotoGP aguardan con curiosidad y cierta inquietud el desarrollo de los prototipos, pero no será hasta que entren en competición cuando podrán dar su diagnostico.

De momento, nadie espera un cambio tan radical como el que se ha vivido en la Fórmula 1, donde la inmensa mayoría de los pilotos han recibido con estupor lo que ya se conoce como la 'nueva F1'.

Lo que dicen los pilotos de F1:

De entre los componente de la parrilla, se han mostrado más o menos conformes los pilotos de Mercedes y los de Ferrari, con Leclerc pidiendo tiempo.

En contra se han levantado la mayoría de voces, como las de Ocón, Norris, Sains, Gasly, Perez, Bottas y, sobre todo, el campeonísimo Max Werestappen, que fue el más critico a la hora de definir esta nueva F1: "Caos. Sinceramente, creo que no encuentro las palabras adecuadas para describirlo", tal y como se desprende de este artículo de Motorsport.com.

"Correr a 360Km/h es innecesaria para el espectáculo"

En un evento organizado por uno de sus patrocinadores hace unos días, Marc Márquez fue interrogado por ese cambio de reglamento técnico que llegará en 2027, sobre todo por esa reducción de 1000 a 850cc y lo que supone.

"Cuando se introduce un nuevo reglamento, lo promueve el campeonato junto a la MSMA, que es la asociación de fabricantes. Ellos decidieron bajar la cilindrada, cosa con la que estoy de acuerdo, sobre todo porque en muchos circuitos se llegaba casi a 360 km/h", valoraba el campeón de 2025 con Ducati. "Creo que es una velocidad innecesaria para el espectáculo, y que aumenta mucho el riesgo. Además lleva asociado otro problema: que las escapatorias de muchos circuitos se estaban quedando pequeñas porque cada vez se llegaba más rápido. Necesitamos más escapatoria porque, si hay un fallo, el muro lo ves cada vez más cerca", añadía el corredor, que sigue recuperándose de la lesión sufrida en Indonesia el pasado año.

Marc Márquez, Ducati

Marc Márquez, Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En ese punto, Márquez ve con buenos ojos el cambio técnico, a la espera lógicamente, de probar las motos de 2027. "Lo que han hecho ha sido adaptar las motos para intentar reducir esa velocidad máxima. Sin embargo, creo que los tiempos en muchos circuitos serán muy similares e incluso más rápidos, porque quitas peso y caballos (a las motos), pero ganas agilidad. Veremos cómo se desarrolla", apuntaba intrigado.

Lo que está claro es que el corredor de Ducati entiende que 'nadie' sabe a ciencia cierta cómo será MotoGP con las nuevas motos de 850cc.

"Nadie te puede asegurar que tengas la mejor moto (en 2027), nadie tiene una varita mágica.Como piloto tampoco sé si me voy a adaptar más rápido que los demás, pero va a ser una temporada de evolución constante", advirtió el chico de Cervera.

Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Mediaset emitirá gratis y en abierto carreras de la F1 y MotoGP en 2026

Mejores comentarios

Más de
Germán Garcia Casanova

Jerez alberga tres días de test privado de MotoGP con neumáticos Michelin y Pirelli

MotoGP
MotoGP
Jerez alberga tres días de test privado de MotoGP con neumáticos Michelin y Pirelli

Acosta, primer líder del Mundial: el 42% de los que empezaron primeros, terminaron campeones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Acosta, primer líder del Mundial: el 42% de los que empezaron primeros, terminaron campeones

Aldeguer viajará a Brasil y tratará de reaparecer tras la grave lesión en la pierna izquierda

MotoGP
MotoGP
GP de Brasil
Aldeguer viajará a Brasil y tratará de reaparecer tras la grave lesión en la pierna izquierda
Más de
Marc Márquez

Dall'Igna: "Debemos cerrar rápido la brecha, pero sin que cunda el pánico"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Dall'Igna: "Debemos cerrar rápido la brecha, pero sin que cunda el pánico"

Márquez le recuerda a Acosta que "el Marc de 2013 ganó el título a la primera"

MotoGP
MotoGP
Márquez le recuerda a Acosta que "el Marc de 2013 ganó el título a la primera"

Márquez, nominado al mayor reconocimiento en los Premios Laureus

MotoGP
MotoGP
Márquez, nominado al mayor reconocimiento en los Premios Laureus
Más de
Ducati

Tardozzi: "En Buriram nos han dado una paliza, pero la verdad se verá en otras pistas"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Tardozzi: "En Buriram nos han dado una paliza, pero la verdad se verá en otras pistas"

Bagnaia: "Aprilia ha dado un paso adelante, y Ducati uno atrás"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Bagnaia: "Aprilia ha dado un paso adelante, y Ducati uno atrás"

Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Característica
MotoGP
Característica
MotoGP
GP de España
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias

El tiempo para el GP de China de F1 2026: frío y pista delicada en Shanghai

Fórmula 1
GP de China
El tiempo para el GP de China de F1 2026: frío y pista delicada en Shanghai

McLaren pide paciencia: las grandes mejoras aún tardarán en llegar

Fórmula 1
GP de Australia
McLaren pide paciencia: las grandes mejoras aún tardarán en llegar

Ferrari avisa: el Sprint de China hará vital el trabajo en simulador

Fórmula 1
GP de China
Ferrari avisa: el Sprint de China hará vital el trabajo en simulador

Audi acabará teniendo uno de los mejores motores de la F1, afirma Bortoleto

Fórmula 1
GP de Australia
Audi acabará teniendo uno de los mejores motores de la F1, afirma Bortoleto