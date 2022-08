Márquez, a quienes le sugieren la retirada: "Soy la Honda con más puntos"

Cargar el reproductor de audio

El mundial de MotoGP echa de menos a Marc Márquez, y eso se ha podido comprobar en el Gran Premio de Austria, celebrado el pasado fin de semana en el Red Bull Ring. El piloto español, que se mantiene alejado de las carreras desde el pasado Gran Premio de Italia, acudió por primera vez al paddock, aunque en calidad de visitante.

Su presencia en Spielberg generó un gran revuelo, y Márquez llegó a dar una rueda de prensa en exclusiva para tratar de poner luz sobre todas las incógnitas que rodean a su operación. Además, el de Cervera concedió una entrevista en exclusiva a DAZN, en su nuevo formato 'Carpool', en el que reveló cómo atravesó anímicamente su cuarta operación en el húmero.

Lo cierto es que, desde su caída en Jerez al inicio de la campaña 2020, el español no levanta cabeza. Operación tras operación, su brazo nunca llegó a curarse del todo bien, y su rendimiento en pista se veía mermado. Es por eso que, cuando anunció que iba a hacer un alto en la temporada para volver a entrar en el quirófano, muchos en las redes sociales le sugirieron la retirada.

"Las palabras 'Retírate, ya' las he leído, y yo digo: 'Me retiraré si me sale de los…'", exclamó un molesto Marc. "¡Sabré yo si lo dejo o no! De momento soy la Honda con más puntos en el campeonato. Me duele leer esa frase, pero he aprendido que las redes sociales las uso para informar a los míos".

Lejos de pensar en colgar el casco, el ocho veces campeón del mundo asegura que quiere volver a la competición "antes de que se acabe la temporada". Pero no pretende caer en los mismos errores del pasado, y asume que primero tendrá que tener el 'ok' de los médicos.

"Si no se puede [volver a competir este año] porque me dicen los doctores que no se puede, no se competirá antes de que acabe la temporada", asegura.

Y, por supuesto, no se podía pasar por alto la complicadísima situación que atraviesa Honda. "[Honda] no está perdida, pero está en un momento en el que sería muy fácil entrar en pánico", explica. "Y cuando entras en pánico en una empresa tan grande, con un equipo, se toman decisiones en caliente, rápidas, que luego te puedes arrepentir. Se está perdiendo información porque… Se ve que a veces se pierden los mails".

"Lo bueno es que no hay nadie con una venda en los ojos, todo el mundo es realista y ve el problema. Yo les he dicho que no crean que cambiando pilotos se va a solucionar el tema", añade, y es que Honda tendrá en 2023, como mínimo, dos pilotos nuevos.

Solo se ha confirmado el fichaje de Alex Rins para ocupar la vacante que deja Alex Márquez, pero Pol Espargaró ya anunciado su salida rumbo a KTM y Takaaki Nakagami podría estar disputando sus últimas carreras en la categoría reina.

Marc entiende que sus compañeros de parrilla tengan dudas a la hora de aceptar las ofertas del fabricante japonés: "Ahora mismo es difícil convencer a pilotos para que vengan a Honda".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!