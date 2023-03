Cargar el reproductor de audio

Honda acabó los test oficiales de pretemporada celebrados en Portimao, últimos antes del inicio del curso dentro de dos semanas, a casi ocho décimas del más rápido en la hoja de tiempos, el italiano de Ducati Pecco Bagnaia, que paró el crono en 1.37.968, una auténtica locura.

Joan Mir, Marc Márquez y Alex Rins, los tres con una Honda, ocuparon los puestos trece al quince de la clasificación, todos en 1.38.7 y separados por apenas 20 milésimas de segundo, lo que viene a demostrar que de la moto, en estos ensayos, ya no se podía extraer nada más.

Una vez concluido el fin de semana en el Algarve, el team manager de Honda, Alberto Puig, ofreció en exclusiva para Motorsport.com un análisis de lo que había sido el último test de la pretemporada de MotoGP.

"El resumen es este: hemos hecho pasos pero no los suficientes, en el sentido de que tenemos que mejorar, claramente, ya lo sabemos", valoró Puig sin rodeos.

"Hemos descartado muchas cosas que pensábamos que sí, pero que ha resultado que no, y hay otras nos han funcionado. A tu pregunta de cómo lo veo: pues evidentemente estamos a medio segundo, seis décimas, de ritmo con respecto a los de delante, con lo cual tenemos que mejorar claramente. Este es el resumen para que quede claro, y no nos escondemos porque los tiempos son los tiempos", añadió.

Viendo a Marc Márquez completamente recuperado en el aspecto físico, y con el trabajo hecho en invierno por Honda, la pregunta es si ese 'tenemos que mejorar' puede llegar a corto o medio plazo.

"El campeonato empieza ya (el 26 de marzo en Portimao) y hasta el próximo test, que es el de Jerez (1 de mayo), vamos a tener que ir con lo que tenemos, vamos a intentar con lo que hay sacar lo máximo en cada carrera a nivel de lo que es la puesta a punto de la moto, no con piezas (nuevas). Es lo que hay, nos gustaría haber encontrado mejores soluciones. No quiere decir que pensemos que es imposible, nuestro objetivo es llegar a conseguirlo e intentar tener nuestra moto como queremos. Pero decirte hoy que lo tenemos, no tiene sentido porque no es verdad. Necesitamos seguir trabajando y es lo que vamos a hacer", dijo el expiloto.

Lo que no es negociable para el team manager de Honda es dudar, ni por un momento, de las ganas y la motivación de Marc de seguir luchando para sacar esto adelante.

"Marc siempre tiene la motivación, siempre. Si hay algo que no le falta son ganas y motivación, no hay ningún tipo de pregunta ni cuestión con referencia al piloto", dice, remarcando que en HRC no hay preocupación por que Márquez empiece a desencantarse con el proyecto.

Además de Márquez, en el garaje de Honda debuta otro campeón del mundo, Joan Mir.

"Me parece muy interesante, lo está haciendo muy bien. Viene nuevo, pero es un piloto muy metódico, muy reflexivo, piensa las cosas, no se pone nervioso, tiene un carácter muy correcto para esto, es un analista, lo piensa todo mucho y es evidente que tiene potencial para ir rápido. Pero bueno, tiene la misma moto que Marc, así que tampoco se puede decir que le vaya perfecto", zanjó Puig.

