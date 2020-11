Alex Márquez sufrió una caída cuando estaba peleando por la séptima plaza en el Gran Premio de Europa de MotoGP, la segunda consecutiva tras irse también al suelo hace dos semanas en Teruel, lo que le complicada un poco más su gran objetivo de acabar siendo el mejor debutante del año en la clase reina.

“Ha sido una carrera a ciegas para todos. Estaba claro que iba a ser muy difícil. Me he colocado bien en la primera vuelta siendo agresivo, controlando todos los adelantamientos. Me sentía bien encima de la moto, pero a partir de media carrera he empezado a sufrir con el grip de la moto”, ha explicado Alex.

“El neumático delantero (duro) me ha dado un plus, pero me ha pasado Dovi en un punto muy rápido, de 330 km/h, y el rebufo te absorbe un poco. No he podido hacer nada, o tocarle por detrás a él o irme al suelo. Una pena porque la carrera era buena y el objetivo era estar entre los diez primeros”.

“Es una verdadera pena porque he perdido puntos para el objetivo de ser el rookie del año”.

Un objetivo para el que tiene dos carreras por delante y, ahora mismo, está a nueve puntos de distancia, los que le separan de Brad Binder.

“El objetivo es el rookie del año, perdimos una muy buena oportunidad en Aragón. Se nos escapó, aquí también. Es verdad que Binder venía muy rápido por atrás, pero tampoco se ha escapado tanto en la general y aún es más que posible”.

Pese a ello, Alex no quiere obsesionarse con este título honorífico y centrarse en las carreras.

“Está claro que no pienso en eso durante la carrera, es un buen objetivo, pero cuando salgo a pista trato de hacerlo lo mejor posible. Ha sido una pena, porque si solo hubiera frenado 10 metros antes hubiera esquivado el rebufo de Dovi, pero ha sido un fallo de inexperiencia y lo aprendemos para el futuro”.

Con la victoria de este domingo, Joan Mir tiene ya muy de cara el campeonato del mundo de MotoGP, en el que tomaría el relevo del lesionado Marc Márquez, el hermano de Alex.

“Faltaba esto en el campeonato, que alguien cogiera las riendas. Él sabía que para ganar el Mundial tenía que ganar una carrera y ha aprovechado muy bien la oportunidad y que ha sufrido mucho Yamaha”, dijo Alex.

“Hasta el final no se puede decir que está atado. Cualquier caída o lo que sea puede cambiar las cosas, pero (Mir) ha dado un golpe sobre la mesa, que es lo que le faltaba para dominar el Mundial, y lo ha hecho muy bien. Puede pasar que acaban primero y segundo una Suzuki, tienen un paquete muy bueno y lo están aprovechando muy bien”, zanjó el chico de Cervera.

