Márquez: "Como mejor estas, más rápido vas, más delante estás y menos errores cometes"

El líder del Mundial, Jorge Martín, tenía en su poder el récord del circuito asiático con la pole del pasado año y el mismo corredor del Pramac, a ocho minutos del final de la Práctica del GP de Tailandia que comenzó este viernes, logró batirse a si mismo con un 1.29.275 que parecía imbatible, al menos hoy. Sin embargo, Marc Márquez se sacó de la manga una vuelta perfecta para mejorar ese tiempo y establecer un nuevo récord en Buriram al parar el crono en 1.29.165. Espectáculo en estado puro con los cuatro primeros de la general en el top 4.

"Aquí todo el mundo aprieta e intenta buscar el máximo. Tanto Martín como Pecco Bagnaia están elevando el listón muy arriba, pero también tenemos nuestra batalla personal yo y Enea Bastianini y eso, por mi parte al menos, me lleva a arriesgar bastante para intentar estar ahí con ellos", explicó el de Gresini.

"Me ha salido una vuelta muy buena y la verdad es que es muy positivo empezar un viernes de esta manera. Pero mañana es el día que hay que buscar un objetivo claro y realista que es intentar estar en segunda fila", dijo Marc, concediendo hasta tres posiciones por delante.

Precisamente, Bastianini estuvo en el equipo Gresini antes de dar el salto al oficial, el mismo viaje que ahora hará Marquez. En aquel año, el 2022, Enea logró cuatro victoria con la escuadra de Faenza, una cota que no obsesiona en absoluto a Marc.

"No, evidentemente contra más victoria mejor, pero es un dato irrelevante, que os acordáis ahora porque estoy por ahí, pero si no nadie se acuerda. Evidentemente si puedo ganar cuatro carreras mejor que tres, pero lo importante es seguir con esta constancia que estoy mostrando, desde Austria he dado un pasito y en todos los circuitos que voy lo estoy corroborando", mantuvo.

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc ha pasado de sufrir los viernes para entrar en la Q2 a ser uno de los más fuertes, incluso con récord y apuntando a la victoria.

"Lo más importante del paso que dimos en Austria es que con esa base de moto fuimos a tres circuitos diferentes y ya no tuvimos que tocar nada prácticamente, detalles. Esto te hace partir mucho mejor los viernes, tienes menos margen de mejora, pero puedes centrarte en trabajar y estudiar los neumáticos, cuando antes ibas con al legua fuera para entrar en la Q2".

Marc confesó que en este primer día en Tailandia "tocaba reservar físico. Aquí hace mucho calor y hay frenadas muy fuertes, tenemos muchas carreras en esta parte final de la temporada y hay que reservar un poquito de físico".

Cada vez más, Márquez recuerda al piloto prácticamente invencible de 2013 a 2019, por las victorias y la rapidez, y porque aquel 'jugaba' un poco con los rivales, una sensación que dejó hoy cuando le quitó el récord a Martín y dejó atrás a las Ducati oficiales.

"Es evidente que como mejor te encuentras más rápido vas, más delante estás y menos errores cometes, porque tienes la velocidad y la capacidad de gestionar momentos. Pero aún me falta el último puntito de cocción para intentar estar a un nivel un poquito mejor, que es el que estamos buscando y es el más difícil de encontrar".

No te lo pierdas: MotoGP Márquez lidera con récord al 'big four' de MotoGP en la Práctica de Tailandia

Con tres grandes premios por delante y 111 puntos en juego, Marc está a un nivel que puede llevar a pensar que podría forzar al límite a Martín y Bagnaia, hasta el punto de meterse él en la pelea. "No, imposible. Son dos pilotos, si fuera uno aún mira... pero con dos creo que hay más números, si piloto como hoy, de que cometa el error yo que ellos. Porque hoy, de verdad, he ido un poco más pasado de ese puntito. Luego he hecho otra vuelta y ya he bajado un poco porque me la veía venir. Y sobre todo aquí pierdo mucho en el T2 y, sobre todo, en el T1. Luego lo recupero un poco por medio, pero asumiendo demasiados riesgos. Pierdo un poco acelerando, el concepto de la moto que tengo este año, todas las GP23 en estas rectas tan largas pierdes un poquito, pero en la zona revirada se recupera un poquito", zanjó el de Cervera.