Los médicos no han dejado a Márquez subirse a una moto desde Portugal

Marc Márquez reapareció en el pasado Gran Premio de Portugal tras casi nueve meses de baja por lesión. Pese a que el de Honda logró completar el exigente fin de semana en Portimao, terminó con evidentes muestras de esfuerzo físico, por lo que los médicos siguen sin darle vía libre para forzar la máquina, y el propio piloto admite que no se ha subido a una moto desde la carrera de hace dos semanas.

Con esta medida, Márquez quiere evitar riesgos en su proceso de completar su rehabilitación, lo que no le impide entrenarse en el aspecto físico.

“Volvemos al ritmo de las carreras; después de una semana productiva regresamos a la pista. He continuado trabajando en mi programa de recuperación para asegurarme de que mi condición física está mejorando”, explica el de Honda en la previa del Gran Premio de España.

“Siguiendo los consejos de los médicos, no me he subido a una moto desde Portugal. Así que estoy emocionado de poder volver a montarme en la moto”, añade Márquez, muy limitado en ese aspecto a la hora de recuperar sensaciones pilotando.

Márquez salvó su primera gran premio tras la lesión sin sufrir ninguna caída, logrando clasificarse sexto en la parrilla de salida y terminando la carrera en la sexta posición, a algo más de 13 segundos del ganador, Fabio Quartararo.

“Nos planteamos Jerez de la misma forma que Portimao; estamos aquí para seguir mejorando paso a paso y hacer el mejor trabajo que podamos”, argumenta.

“Mi recuperación continúa y lo importante es que sigamos mejorando nuestra consistencia”, zanja el de Cervera.

Marc Márquez, Repsol Honda Team 1 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 2 / 27 Foto de: Repsol Media Marc Márquez, Repsol Honda Team 3 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 4 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 5 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 6 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 7 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 11 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 13 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 14 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 15 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 16 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 17 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 18 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 19 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 20 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 21 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 22 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team Marc Márquez, Repsol Honda Team 23 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 24 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 25 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 26 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 27 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images