Entrevista

MotoGP GP de Australia

Márquez: "Martín pilota por instinto, simplemente ataca y ese es uno de sus puntos fuertes"

Enfrascado como está Marc Márquez en un pulso cerrado por el título con Jorge Martín, el actual campeón elogia la velocidad pura de su rival: "No piensa demasiado encima de la moto".

Oriol Puigdemont

Editado: 23 oct 2026, 10:04

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Marc Márquez y Jorge Martín

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez y Jorge Martín se dan cita este fin de semana en Phillip Island, donde cada uno de ellos intentará que la distancia de dos puntos que les separa en la clasificación varíe en función de sus intereses. Si la consistencia es el principal argumento en el que se ha apoyado Martín para plantarse en el punto más alto de la tabla general, la velocidad ha sido el pilar de Márquez, capaz de recuperar los 102 puntos que le separaban del líder en siete carreas, entre Mugello y San Marino.

Los seis triunfos, cinco de ellos con doblete, que ha firmado el #93 desde aquel Gran Premio de Italia, contrastan con la única victoria del #89, en Le Mans. La solvencia de Martín, no obstante, queda reflejada en los nueve podios y las cinco veces las que ha ganado al sprint. Dos estrategias que presentan un final de curso muy abierto entre ellos, con el permiso de Marco Bezzecchi, el tercero en discordia, que circula a 46 puntos de su compañero en el taller de Aprilia, y a 44 puntos de Márquez.

Preguntado directamente por la principal cualidad de Martín, el estilete de Ducati se refirió directamente a la velocidad pura de su oponente, esa que en los últimos tiempos le significaba como uno de los integrantes más explosivos de la parrilla. "Jorge es rapidísimo y, para mí, uno de sus puntos fuertes es que no piensa demasiado cuando está encima de la moto. Conduce por instinto y, con los años, aunque con los años ha ido pensando cada vez un poco más", le piropea el catalán, en el transcurso de la extensa entrevista concedida a Motorsport.com en Australia, este fin de semana.

En ella, el multicampeón se muestra especialmente impresionado con la actitud del madrileño en un episodio en concreto de hace dos años, más específicamente durante el Gran Premio de Malasia de 2024.

Martín llegó a Sepang al frente de la estadística, con un margen sobre Pecco Bagnaia de 17 puntos, que pasaron a ser 29 después de la victoria del entonces buque insignia de Pramac en la sprint y la caída del turinés en la tercera vuelta, mientras le perseguía.

El #63, que durante los ensayos se había exhibido como el piloto con más ritmo, salió el domingo con la intención de compensar, en la medida de lo posible, el error de la jornada anterior.

Marc Márquez, Ducati Team, durante la entrevista exclusiva con Motorsport.com

Foto de: Alex Farinelli

Mientras la lógica llevaba a pensar que Martín adoptaría una estrategia muy conservadora el domingo, antes de presentarse en Montmeló para tratar de finiquitar su primer título en la categoría de las motos pesadas, Márquez asistió a unas primeras cuatro vueltas explosivas, con hasta nueve adelantamientos cruzados entre los dos candidatos a la corona, que dos semanas después encajó en la cabeza del entonces aspirante. Subido a la Ducati púrpura de Gresini, justo detrás de ellos, Márquez asistió a una gresca que provocó que su percepción del actual corredor de Aprilia.

"Recuerdo la carrera de Malasia, en 2024, cuando Martín se estaba jugando el campeonato contra Pecco. Jorge había ganado la carrera al sprint y yo había terminado segundo. Y sin necesitarlo, Martín peleó con él en las primeras vueltas como si estuvieran en la última. Eso demuestra que actúa por instinto, que simplemente ataca. Y, para mí, esa es una de sus mayores virtudes", subraya Márquez.

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