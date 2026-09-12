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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de San Marino

Márquez supera por milésimas a las Aprilia en el FP2 del GP de San Marino

Una vuelta rápida con el reloj del FP2 de Misano a cero volvió a darle el liderato de la sesión a Marc Márquez, que por siete milésimas superó a un mejorado Jorge Martín, y por 32 al gran favorito en su carrera de casa, Marco Bezzecchi.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez fue el más rápido en el FP2 del Gran Premio de San Marino de MotoGP, que se celebra este fin de semana en Misano. El de Ducati, a dos minutos del final de la sesión, estaba a mitad de la tabla, pero a última hora se sacó una vuelta rápida de la manga, con neumáticos blandos delante y detrás usados de 12 vueltas para parar el crono en 1.31.040 y dejar atrás a las Aprilia, que habían liderado la última sesión libre del fin de semana.

El que dio un paso adelante respecto al viernes fue Jorge Martín, que logró varias vueltas rápidas y terminó segundo, a solo 7 milésimas de Márquez, con una combinación de goma media delante y detras usada de ocho vueltas, mejorando el tiempo de su compañero Marco Bezzecchi, con el que estuvo trabajando durante el entrenamiento. El italiano optó por goma media delante y blanda trasera de usada de 12 vueltas, plasmando una gran variedad de opciones entre los tres, que demuestra que la elección de las gomas para las carreras no será sencilla. 

Cuarto terminó un muy motivado Franco Morbidelli, a solo dos décimas del más rápido y superando a Alex Márquez, fue fue quinto. Sexto terminó Raúl Fernández, primero entre los pilotos que deben pasar por la Q1.

El top 10 lo completaron Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo y Pedro Acosta con la KTM.

Clasificación FP2 MotoGP GP de San Marino 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

1'31.040

   167.188  
2 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 16

+0.007

1'31.047

 0.007 167.175  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 12

+0.039

1'31.079

 0.032 167.116  
4 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 9

+0.238

1'31.278

 0.199 166.752  
5 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 15

+0.260

1'31.300

 0.022 166.711  
6 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 10

+0.275

1'31.315

 0.015 166.684  
7 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 15

+0.297

1'31.337

 0.022 166.644  
8 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 12

+0.319

1'31.359

 0.022 166.604  
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 13

+0.430

1'31.470

 0.111 166.402  
10 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 13

+0.654

1'31.694

 0.224 165.995  
11 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 12

+0.664

1'31.704

 0.010 165.977  
12 France J. Zarco LCR 5 Honda 12

+0.776

1'31.816

 0.112 165.775  
13 Spain J. Mir Honda 36 Honda 14

+0.880

1'31.920

 0.104 165.587  
14 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 12

+0.948

1'31.988

 0.068 165.465  
15 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 13

+0.972

1'32.012

 0.024 165.421  
16 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 13

+1.006

1'32.046

 0.034 165.360  
17 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 14

+1.010

1'32.050

 0.004 165.353  
18 Italy L. Marini Honda 10 Honda 12

+1.033

1'32.073

 0.023 165.312  
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 16

+1.135

1'32.175

 0.102 165.129  
20 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 11

+1.433

1'32.473

 0.298 164.597  
21 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 10

+1.790

1'32.830

 0.357 163.964  
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