Márquez supera por milésimas a las Aprilia en el FP2 del GP de San Marino
Una vuelta rápida con el reloj del FP2 de Misano a cero volvió a darle el liderato de la sesión a Marc Márquez, que por siete milésimas superó a un mejorado Jorge Martín, y por 32 al gran favorito en su carrera de casa, Marco Bezzecchi.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Márquez fue el más rápido en el FP2 del Gran Premio de San Marino de MotoGP, que se celebra este fin de semana en Misano. El de Ducati, a dos minutos del final de la sesión, estaba a mitad de la tabla, pero a última hora se sacó una vuelta rápida de la manga, con neumáticos blandos delante y detrás usados de 12 vueltas para parar el crono en 1.31.040 y dejar atrás a las Aprilia, que habían liderado la última sesión libre del fin de semana.
El que dio un paso adelante respecto al viernes fue Jorge Martín, que logró varias vueltas rápidas y terminó segundo, a solo 7 milésimas de Márquez, con una combinación de goma media delante y detras usada de ocho vueltas, mejorando el tiempo de su compañero Marco Bezzecchi, con el que estuvo trabajando durante el entrenamiento. El italiano optó por goma media delante y blanda trasera de usada de 12 vueltas, plasmando una gran variedad de opciones entre los tres, que demuestra que la elección de las gomas para las carreras no será sencilla.
Cuarto terminó un muy motivado Franco Morbidelli, a solo dos décimas del más rápido y superando a Alex Márquez, fue fue quinto. Sexto terminó Raúl Fernández, primero entre los pilotos que deben pasar por la Q1.
El top 10 lo completaron Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo y Pedro Acosta con la KTM.
Clasificación FP2 MotoGP GP de San Marino 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|13
|
1'31.040
|167.188
|2
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|16
|
+0.007
1'31.047
|0.007
|167.175
|3
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|12
|
+0.039
1'31.079
|0.032
|167.116
|4
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|9
|
+0.238
1'31.278
|0.199
|166.752
|5
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|15
|
+0.260
1'31.300
|0.022
|166.711
|6
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|10
|
+0.275
1'31.315
|0.015
|166.684
|7
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|15
|
+0.297
1'31.337
|0.022
|166.644
|8
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|12
|
+0.319
1'31.359
|0.022
|166.604
|9
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|13
|
+0.430
1'31.470
|0.111
|166.402
|10
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|13
|
+0.654
1'31.694
|0.224
|165.995
|11
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|12
|
+0.664
1'31.704
|0.010
|165.977
|12
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|12
|
+0.776
1'31.816
|0.112
|165.775
|13
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|14
|
+0.880
1'31.920
|0.104
|165.587
|14
|P. Espargaró Tech3
|44
|KTM
|12
|
+0.948
1'31.988
|0.068
|165.465
|15
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|13
|
+0.972
1'32.012
|0.024
|165.421
|16
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|13
|
+1.006
1'32.046
|0.034
|165.360
|17
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|14
|
+1.010
1'32.050
|0.004
|165.353
|18
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|12
|
+1.033
1'32.073
|0.023
|165.312
|19
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|16
|
+1.135
1'32.175
|0.102
|165.129
|20
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|11
|
+1.433
1'32.473
|0.298
|164.597
|21
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|10
|
+1.790
1'32.830
|0.357
|163.964
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