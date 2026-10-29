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MotoGP GP de Malasia
Márquez: "Si a Martín le han dado el 'fit' confío y me temo que irá rápido"
A Marc Márquez se le escapó con la suspensión del GP de Australia una oportunidad única para escaparse en el liderato por la lucha del Mundial, por más que con la lesión de Jorge Martín, se ha quedado sin rivales.
Oriol Puigdemont
Editado: 29 oct 2026, 9:05
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Marc Márquez este jueves en Sepang
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
La falta de visibilidad para que volara el helicóptero médico el domingo del GP de Australia dejó a Marc Márquez con el regusto de haber perdido una gran oportunidad de echar tierra de por medio en la lucha por el campeonato del mundo de MotoGP, que ahora lidera con 10 puntos sobre un Jorge Martín que está lesionado y 50 sobre un Marco Bezzecchi que se agarra a las matemáticas para seguir en una lucha que dejó escapar con sus errores a mitad de temporada, cuando lideraba con más de 100 puntos de distancia sobre Márquez.
"Llego a este gran premio totalmente concentrado. Con todos los datos controlados y luego veremos, pero sobre todo muy concentrado. Y luego en pista, evidentemente, la concentración no te da la velocidad, pero te ayuda a que se escapen menos cosas", explicó el de Ducati en un encuentro reducido en castellano.
Después de los problemas con la lluvia de Australia, las previsiones en Sepang también son complicadas. "Sí, pero bueno, hoy la previsión que teníamos es que llovía toda la tarde y de momento no cayó ni una gota. Es un fin de semana como el de Phillip Island, que tienes que estar preparado para cualquier cosa, concentrado y sobre todo adaptarte a las condiciones que te encuentres a pistaE.
Evidentemente, la gran noticia del jueves fue que Jorge Martín, tras fracturarse el brazo derecho, ha sido declarado 'apto' para salir a pista este viernes.
"Pues la verdad es que es sorprendente, porque el radio aparte es el hueso grande, el que soporta más que el cúbito. Así que bueno, también muchas veces es la adrenalina, siempre he dicho que es el mejor analgésico, pero si le han dado el fit, entiendo que con los protocolos médicos que hay ahora, que se instauraron tras lo que me pasó a mi en Jerez, lo han visto seguro, sobre todo por su integridad física de cara al futuro", valoró el de Ducati, que recordó que tras su lesión en 2020 se prohibió que tras una operación, un piloto volviera a correr inmediatamente.
"Sí que es difícil de entender que tras una fractura del radio pueda pilotar una MotoGP, pero evidentemente Martín ha demostrado ya en el pasado que es un gran luchador, y si le han dado el fit, confío de que irá rápido. Más que confiar, me temo de que irá rápido en pista y esto no me hará trabajar diferente, pero si me hará tratar de sacar el máximo".
Sobre lo que se considera una gran oportunidad perdida en Australia por la suspensión, Marc no olvidó que las carreras hay que correrlas antes de darlas por ganadas.
"Evidentemente fue una oportunidad perdida para abrir ya un hueco importante, una distancia importante de puntos entre el primero y segundo, pero bueno, tampoco te garantiza correr y ganar o sumar puntos. Siempre veo el lado positivo, no se corrió en agua, que también es una de las condiciones peligrosas en las que te puedes caer, cosas que no dependen de uno mismo, que no están dentro de nuestras manos. Evidentemente el helicóptero si no podía despegar pues no era suficientemente seguro, y lo tenemos que aceptar y no gastar energía en pensar en pasado sino en futuro", zanjó ese tema.
Sobre el papel, de los que quedan, Malasia es uno de los circuitos 'buenos' para Ducati, junto a Valencia. "Sí, pero te diré que he ido cambiando el discurso desde indonesia. Ahora, en todos los circuitos tenemos que ir al ataque, todos los circuitos son Ducati y son Marc Márquez, esa es la mentalidad, luego los rivales te ponen en tu sitio, pero en principio los jueves salimos a por todo".
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