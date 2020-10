Márquez: "Espero que Alex esté luchando pero no me acabe ganando"

El piloto de Honda sigue avanzando en la recuperación de la fractura del húmero derecho que se produjo en el Gran Premio de Andalucía y que le mantiene sin fecha de regreso. El catalán, que ya lleva dos meses de baja, señala que su vuelta no tardará mucho.

"Moralmente como físicamente me encuentro bien. Por mí volvería mañana, pero no va a ser mañana. Creo que va a ser más pronto que tarde", contestó Márquez durante una ronda de preguntas de sus seguidores organizada por Repsol.

El #93 no quiere precipitarse para volver, y asegura que cuando lo haga será para ser competitivo desde el primer momento.

"Mi mentalidad será la misma. Intentar estar al límite. Forzar el brazo, pero siempre dentro de los plazos de los doctores. Y cuando me vuelva a subir a la moto, mi enfoque será el mismo: atacar. Por eso cuando vuelva tengo que estar en buenas condiciones físicas. El brazo tendrá que estar al 80 o 90 por ciento para intentar ser rápido desde el principio", señala.

El bajo número puntos que están sumando los pilotos en su ausencia ha aumentado las ganas de volver del de Cervera (Lleida).

"Ver las carreras desde casa te crea cierta ansiedad, rabia, pero es lo que toca. Ver que los rivales no suman muchos puntos te da más ganas para volver", reconoce.

El vigente campeón también está teniendo que vivir desde fuera el debut en MotoGP de su hermano y compañero Alex, quien marcha 16º en el campeonato habiendo puntuado en seis de las ocho carreras hasta la fecha.

"Espero que acabe luchando pero no me acabe ganando. Si algún día me tiene que ganar, que sea mi hermano", zanja.

